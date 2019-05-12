Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar

◊ Evet Yasmin, magazin programlarına konu oluyordun... Şimdi sen magazin programı sunacaksın, nasıl oldu bu iş?
- Sosyal medyadaki fotoğraflarım haber olmaya başladıktan sonra sunuculuk teklifleri bana her zaman geliyordu. Ama “benimle uğraşan magazin programlarında neden çalışayım” diye düşündüğüm için kabul etmiyordum. Sonra baktım sektörde bu işler böyle yürümüyor, illa bir yerden başlamam lazım... Kendimi göstermek için bu fırsatı değerlendirmek istedim.
◊ Peki neden diğer teklifleri kabul etmedin de tv100’deki programı sunmak istedin?
- tv100’ün hem yeni bir kanal olması hem de Okan Bayülgen, Seren Serengil gibi bilindik isimlerin kadrosunda olması kararımı etkiledi. Bir de babam bana hep “Önüne çıkan fırsatları değerlendirmen lazım. Yönü sen belirleyeceksin ama bir yerden başlaman gerek” derdi. Ben de artık başlangıç yapmak istedim.
◊ Bu kararı vermeden önce babana danıştın mı?
- Babama danışmadan karar verdim. (Gülüyor) Ona direkt programı sunacağımı söyledim, çok sevindi.
◊ Evet, hatta senin stüdyoda çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında “Gurur” notuyla paylaştı. O gönderiyi görünce ne hissettin?
- Bana zaten sürekli sosyal medyaya nasıl fotoğraf koyacağını soruyordu. Ben de anlattım, hatta “hemşireye söyle, o da sana yardım eder” dedim. O başka şeylerde daha iyi olduğu için sosyal medyayı henüz kavrayamadı. (Gülüyor)
◊ Nelerde daha iyi?
- Onu siz daha iyi biliyorsunuz... (Gülüyor)
◊ Yani senin fotoğrafını paylaşacağını biliyor muydun?
- Yok, bana sürpriz oldu. Hemşireden yardım alarak paylaşmış. Ben o paylaşımı takside giderken gördüm. Baktım altına da “gurur” yazmış. Gerçekten benim için çok duygusal bir andı. Ben de onun paylaşımını “Senin gurur yazan o ellerini öperim” diye Instagram’ıma koydum. Çok hoşuma gitti. Bir kız çocuğunun en büyük hayallerinden biri babasını gururlandırmaktır. Direkt gurur yazınca, bir hayal gerçek oldu.
Ünlü çocuğu olmanın avantajı yok
◊ Ünlü anne-babanın çocuğu olmak zor mu?
- Çok zor... Bence sıfır avantajı var...
İnsanların ağızlarında bir torpil torpil dolanıyor ama durum tam tersi. Kimse sana torpil yapmıyor. Ünlü bir anne babanın çocuğu olabilirsin ama senin de bir özelliğinin öne çıkması lazım.
◊ Senin ne özelliğin var?
- Dış görünüşüm sağ olsun annemden geldi.
Bir de yetenekli olduğumu düşünüyorum.
Tabii ki bunu sadece ben değil, tiyatro hocalarım da söylüyor.
◊ İçtenliğin ve enerjini de babandan almışsın...
- Kesinlikle öyle...
Bunu herkes söylüyor. Bir yere gidince “sanki babanın enerjisi içeri girdi” diyorlar. Ben de bununla gurur duyuyorum.
Sarışın, sosyal medya kullanan, aptal kız!
◊ Mehmet Ali, geçen yıllarda bizim programımıza bağlanarak Hamdi Alkan’a “Hayat Bazen Tatlıdır” dizisinde sana rol vermesini istediğini ancak Alkan’ın dönüş yapmadığını anlatmıştı...
- Benim en büyük fan’ım babam. Bunu dün gece anneme de söyledim, yaptığım her işi takip etmeye çalışıyor. Babam bende yetenek görüyor. Bunu da herkesin görmesini istiyor. Düşünün Hamdi Alkan’ı bile bana rol vermesi için aramış. Ki ben ondan böyle bir şey rica etmedim. Hamdi Bey’e bana rol vermediği için çok kızdı.
◊ Evet, “Benim kızımı oynatmadı ama kendi kızını oynattı” demişti...
- Haklı (Gülüyor) Madem kızını oynattı, bana da bir rol verebilirdi. Ama iyi ki de vermemiş, ne diyeyim?
◊ Oyunculuk hayalin var mı?
- En büyük hayalim o zaten. Ama hep aynı tip rol teklifleri geliyor. Ben de onu kırmak için sunuculuk yapmak istedim.
◊ Nasıl roller geliyordu?
- Sarışın, sürekli sosyal medya kullanan, aptal kız...
◊ Oyunculuk eğitimi alıyor musun?
- Evet, Gamze Altay’dan ders alıyorum. Oyuncu koçum var yani.
◊ Hiç dizide rol aldın mı?
- Hayır ama kendime uygun bir proje olursa rol almak istiyorum. Biraz seçiciyim o konuda. Bu programla birlikte yapımcıların beni daha başka yerlere koyabileceğini düşünüyorum. Çünkü beni sadece sosyal medyadan tanıyorlar. Oradan bakınca da hak veriyorum, “aptal sarışın rolü buna olur” diyorlar. (Gülüyor) Ama şimdi çalışmaya başladım.
◊ İlk kez mi kendi paranı kazanıyorsun?
- Evet, ilk kez düzenli olarak paramı kazanacağım.
◊ Kazandığın ilk parayla ne yapacaksın?
- Babama hediye alacağım.
Babamın tam zıttı adamları beğeniyorum
◊ Kız çocukları, ilişkilerinde babalarını rol model alır. Mehmet Ali de dört evlilik yapmış bir adam. Bu durum evliliğe inancını sarstı mı?
- Evliliğe inancım gerçekten sarsıldı. (Gülüyor) Ben aşk evliliği yapmak istiyorum. Ama evliliği ne zaman çocuk yapma yaşım gelir, o zaman ciddi düşünürüm.
◊ İlişkilerinde en çok neye önem verirsin?
- En önemlisi güven. Zor güveniyorum, bu yüzden ilişkilerimde karşı tarafı çok zorluyorum. Çok şükür ki babamın tam zıttı adamları beğeniyorum. Mesela masada birine çok mu gülünüyor, ben o erkeğe bakmam. Ben o erkekle ancak arkadaş olurum. Babamın tam zıttı erkek severim. Mesela sizin duruşunuz güzel, ciddi duruyor. Öyle seviyorum...
◊ Peki şimdiki erkek arkadaşın nasıl biri?
- (Gülüyor) Şu an yok, kendimi işime verdim.
◊ Uydurma, geçen erkek arkadaşımla yemeğe gideceğim diye toplantımızı iptal ettin ya... Yalan mıydı?
- Evet, next! (Gülüyor) Yakalandık.
◊ Peki hadi inanalım sana...
- Ben olunca da hakkında çok konuşmayı sevmiyorum. Beni öyle el ele de yakalayamazsınız. Bunun için çok çabalıyorum.
O kızlara ‘merhaba’ bile demiyordum
◊ Babanın senin yaşında kız arkadaşları oluyor... Şu anda da var mı?
- İlla vardır birkaç tane (Gülüyor)
◊ Onlarla seni tanıştırdığı ya da yan yana geldiğiniz zaman rahatsız oluyor musun?
- Ailede sıkıntı çıkaran kişi bendim. Babam da bunu her yerde söyler. Kızlar beni gördüğü zaman titremeye başlar. Ama bu hastalıktan sonra “Babacığım istediğini yap, seni çok seviyorum. Sen yeter ki yanımda ol...” modundayım. Babam da bu durumdan çok mutlu. (Gülüyor) Ben normalde o kızlara ‘merhaba’ bile demiyorum. Şu an babam ‘Yasmin’ demeden, ben dönüp ‘merhaba’ diyorum. Bu çok büyük bir şey (Gülüyor) Gelenekçi derken bunları kastediyorum. Babamın bu halini hem ailem hem de artık tüm Türk halkı kabul etmiş durumda. Ben bir türlü kabul edemiyordum. Şu anda yine uygun bulmuyorum ama artık tek istediğim şey yanımda ve mutlu olması...
Babam elden gidiyordu, ölüyordum
◊ Babanın yoğun bakımda olduğu süreçte sosyal medyada paylaştığın fotoğraflara da eleştiriler geldi...
- Sosyal medya ile gerçek hayat o kadar farklı ki... Sen biliyor musun, o insan ne kadar üzüldü? Hatta o yorumlardan birine yanıt da verdim. Dedim ki, “Kusura bakma ama babama çektim. Biz sevmeyiz öyle mutsuzluğumuzu göstermeyi. Biz güçlü insanlarız. Güldüğümü koyarım, ağladığımı yakınım, dost bilir.” Düşün o kadar sinirlendim...
◊ Üzüntünü dışarıya yansıtmıyor musun?
- Evet, yapım böyle. Zaten hayatımın en kötü dönemiydi. Bu çok açıktı. Babam elden gidiyordu, ölüyordum. Hatta hastane tuvaletinde ağlayarak bir yazı yazmıştım... O yazıyı da sosyal medyada paylaştım. O gün ben hayırlı evlattım. Ertesi gün bir arkadaşımla kahve içmeye gittiğimde çekilen fotoğrafımı koydum. En hayırsız evlat oldum. Sosyal medyanın ayarı yok. Ya çok kötüsün, ya çok iyisin...
O 1 saat bitmedi
◊ Babanın ilk hastaneye kaldırıldığını öğrendiğin an neredeydin?
- Arkadaşlarımla eğlenmeye Karaköy’e gidiyordum. Annem mesaj attı. “Sana bir şey diyeceğim ama stres olma. Baban duştan çıkarken düşmüş, kaburgasını kırmış. Şu an hastanede” diye. Hemen bir taksiye binip hastaneye gittim. Babamın canı çok yanıyordu, konuşamadı. Ardından ameliyata alındı. Onu götürürlerken, “İyileşeceksin baba. 1 saate beraberiz” dedim. Ancak o 1 saat bitmedi...
◊ Durumun ciddiyetini nasıl anladınız?
- Oraya gittiğimizde bizim için sadece kaburga kırığıydı. Ama ameliyat bir türlü bitmiyordu... Doktorlar, “Dalağı delinmiş, kan kaybı oldu” dediler, ardından eski hastalığının nüksettiğini söylediler.
◊ Ne kadar yoğun bakımda kaldı?
- 3 ay kadar... Çok zor günlerdi. Uyanıyordu, “tamam düzeldi” diyordum. Ama bir şeyler düzgün gitmiyordu, babam yine uyutuluyordu.
◊ Şimdi sağlık durumu nasıl?
- Şimdi normal odada, fizik tedavisi devam ediyor. Sadece kas kaybı var. Onun dışında tüm uzuvlarını kullanabiliyor.
◊ Ne zaman taburcu olacak?
- O biraz fizik tedaviye bağlı... Aslında eve de geçebilir ama hastanede yaptığı 2 saatlik fizik tedaviyi orada yapmaz. O yüzden hastanede, kaslarının biraz daha güçlenmesi gerek.
Ali Sadi gelince gözyaşlarımızı siliyorduk
◊ Üç farklı anneden üç kardeşsiniz. Diğer kardeşlerinle aran nasıl?
- Üçümüz de birbirimizden o kadar farklıyız ki. Bu durum çok hoşuma gidiyor. Bir tek sanatla ilgilenen benim. Ablam Sezin Bilkent mezunu, evlendi. Kardeşim Ali Sadi inanılmaz cool bir çocuk...
◊ Ali Sadi kaç yaşında şimdi?
- Şu an 12, temmuz ayında 13 olacak.
◊ O babanın hastalık sürecinden nasıl etkilendi?
- O daha küçük olduğu için tam anlamadı. Biz de ona çok yansıtmamaya çalıştık. Ali Sadi geldiği zaman gözyaşları siliniyordu.
İddialı pozlara devam
◊ Sosyal medyada paylaştığın fotoğraflar magazin medyasına “Yasmin Erbil babasını yine kızdıracak” diye yansıyor. Böyle anılmak seni rahatsız etmiyor mu?
- Eskiden çok ediyordu ama sonra takmamaya başladım. Demek ki dikkat çeken bir kızım.
◊ Ama iddialı pozlar vermeyi seviyorsun...
- Şimdi kim kadar? Bir oyuncu iddialı poz verince herkes alkışlıyor. Ben yapınca neden, “çok fazla ilgiye ihtiyacı olan bir kız” diyorlar? Sonuçta oyuncu olmaya çalışan, bunun eğitimini alan bir kızım. Niye tepki görüyorum? Sırf Mehmet Ali Erbil’in kızıyım diye...
◊ İddialı pozlar vermeye devam mı?
- Evet.
Dış görünüşümü beğeniyorum
◊ Üniversitede hangi bölümde okuyorsun?
- Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nde.
◊ Nasıl oyuncu olmaya karar verdin?
- Oyunculuk içimde hep vardı. 5. sınıfta tiyatrodaydım. Annem ve babam gösterime gelmişti. Beni sahnede gördüklerinde “Bu ileride bizim yoldan gidecek” demişler.
◊ Nasıl bir karakterin var?
- Annem ve babama göre ben daha gelenekçi biriyim. Sınırlarım vardır.
◊ Hem “sınırlarım var” diyorsun hem de cesur pozlar paylaşıyorsun. Tezat değil mi?
- Ama pozla ne alakası var bu durumun? Dış görünüşümü beğeniyorum, o yüzden poz vermeyi seviyorum. O başka bir şey.
Telefonda ne kadar zaman harcıyor
◊ Geceleri çok dışarı çıkar mısın?
- Tabii ki, gencim çıkıyorum... Ama bu ara çok çıkmıyorum. Hatta arkadaşlarım neredesin modunda. Ben her şeyi tadında yaşıyorum. Bir hafta sonu dışarıdaysam, iki hafta çıkmıyorum.
◊ Telefonunda son bir haftada en çok hangi uygulamaya girmişsin, bak bakalım...
- Instagram ve WhatsApp... Instagram’ımı yüzde 60 erkek takip ediyormuş. İnşallah kız sayısı artar.
◊ Bugün telefonunda kaç saat harcamışsın?
- Telefonda bugün 5 saat 29 dakika geçirmişim. Instagram’da 3 saat 48 dakika, Safari’de 36 dakika, WhatsApp 14 dakika, fotoğraflar 6 dakika, ekşi sözlük 6 dakika... (Gülüyor)
Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla dikkat çeken küçük kızı Yasmin Erbil sunucu oldu. Erbil artık tv100’de her hafta sonu saat 10.00’da yayınlanacak “Yasmin Erbil’le Magazin Hattı” programını sunacak. Magazin programlarına konu olurken şimdi magazin haberlerini sunacak olan Yasmin’le bu vesileyle bir araya geldim, babasıyla ilişkisinden özel hayatına kadar tüm merak edilenleri sordum.
◊ Evet Yasmin, magazin programlarına konu oluyordun... Şimdi sen magazin programı sunacaksın, nasıl oldu bu iş?
- Sosyal medyadaki fotoğraflarım haber olmaya başladıktan sonra sunuculuk teklifleri bana her zaman geliyordu. Ama “benimle uğraşan magazin programlarında neden çalışayım” diye düşündüğüm için kabul etmiyordum. Sonra baktım sektörde bu işler böyle yürümüyor, illa bir yerden başlamam lazım... Kendimi göstermek için bu fırsatı değerlendirmek istedim.
◊ Peki neden diğer teklifleri kabul etmedin de tv100’deki programı sunmak istedin?
- tv100’ün hem yeni bir kanal olması hem de Okan Bayülgen, Seren Serengil gibi bilindik isimlerin kadrosunda olması kararımı etkiledi. Bir de babam bana hep “Önüne çıkan fırsatları değerlendirmen lazım. Yönü sen belirleyeceksin ama bir yerden başlaman gerek” derdi. Ben de artık başlangıç yapmak istedim.
◊ Bu kararı vermeden önce babana danıştın mı?
- Babama danışmadan karar verdim. (Gülüyor) Ona direkt programı sunacağımı söyledim, çok sevindi.
◊ Evet, hatta senin stüdyoda çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında “Gurur” notuyla paylaştı. O gönderiyi görünce ne hissettin?
- Bana zaten sürekli sosyal medyaya nasıl fotoğraf koyacağını soruyordu. Ben de anlattım, hatta “hemşireye söyle, o da sana yardım eder” dedim. O başka şeylerde daha iyi olduğu için sosyal medyayı henüz kavrayamadı. (Gülüyor)
◊ Nelerde daha iyi?
- Onu siz daha iyi biliyorsunuz... (Gülüyor)
◊ Yani senin fotoğrafını paylaşacağını biliyor muydun?
- Yok, bana sürpriz oldu. Hemşireden yardım alarak paylaşmış. Ben o paylaşımı takside giderken gördüm. Baktım altına da “gurur” yazmış. Gerçekten benim için çok duygusal bir andı. Ben de onun paylaşımını “Senin gurur yazan o ellerini öperim” diye Instagram’ıma koydum. Çok hoşuma gitti. Bir kız çocuğunun en büyük hayallerinden biri babasını gururlandırmaktır. Direkt gurur yazınca, bir hayal gerçek oldu.
Ünlü çocuğu olmanın avantajı yok
◊ Ünlü anne-babanın çocuğu olmak zor mu?
- Çok zor... Bence sıfır avantajı var...
İnsanların ağızlarında bir torpil torpil dolanıyor ama durum tam tersi. Kimse sana torpil yapmıyor. Ünlü bir anne babanın çocuğu olabilirsin ama senin de bir özelliğinin öne çıkması lazım.
◊ Senin ne özelliğin var?
- Dış görünüşüm sağ olsun annemden geldi.
Bir de yetenekli olduğumu düşünüyorum.
Tabii ki bunu sadece ben değil, tiyatro hocalarım da söylüyor.
◊ İçtenliğin ve enerjini de babandan almışsın...
- Kesinlikle öyle...
Bunu herkes söylüyor. Bir yere gidince “sanki babanın enerjisi içeri girdi” diyorlar. Ben de bununla gurur duyuyorum.
Sarışın, sosyal medya kullanan, aptal kız!
◊ Mehmet Ali, geçen yıllarda bizim programımıza bağlanarak Hamdi Alkan’a “Hayat Bazen Tatlıdır” dizisinde sana rol vermesini istediğini ancak Alkan’ın dönüş yapmadığını anlatmıştı...
- Benim en büyük fan’ım babam. Bunu dün gece anneme de söyledim, yaptığım her işi takip etmeye çalışıyor. Babam bende yetenek görüyor. Bunu da herkesin görmesini istiyor. Düşünün Hamdi Alkan’ı bile bana rol vermesi için aramış. Ki ben ondan böyle bir şey rica etmedim. Hamdi Bey’e bana rol vermediği için çok kızdı.
◊ Evet, “Benim kızımı oynatmadı ama kendi kızını oynattı” demişti...
- Haklı (Gülüyor) Madem kızını oynattı, bana da bir rol verebilirdi. Ama iyi ki de vermemiş, ne diyeyim?
◊ Oyunculuk hayalin var mı?
- En büyük hayalim o zaten. Ama hep aynı tip rol teklifleri geliyor. Ben de onu kırmak için sunuculuk yapmak istedim.
◊ Nasıl roller geliyordu?
- Sarışın, sürekli sosyal medya kullanan, aptal kız...
◊ Oyunculuk eğitimi alıyor musun?
- Evet, Gamze Altay’dan ders alıyorum. Oyuncu koçum var yani.
◊ Hiç dizide rol aldın mı?
- Hayır ama kendime uygun bir proje olursa rol almak istiyorum. Biraz seçiciyim o konuda. Bu programla birlikte yapımcıların beni daha başka yerlere koyabileceğini düşünüyorum. Çünkü beni sadece sosyal medyadan tanıyorlar. Oradan bakınca da hak veriyorum, “aptal sarışın rolü buna olur” diyorlar. (Gülüyor) Ama şimdi çalışmaya başladım.
◊ İlk kez mi kendi paranı kazanıyorsun?
- Evet, ilk kez düzenli olarak paramı kazanacağım.
◊ Kazandığın ilk parayla ne yapacaksın?
- Babama hediye alacağım.
Babamın tam zıttı adamları beğeniyorum
◊ Kız çocukları, ilişkilerinde babalarını rol model alır. Mehmet Ali de dört evlilik yapmış bir adam. Bu durum evliliğe inancını sarstı mı?
- Evliliğe inancım gerçekten sarsıldı. (Gülüyor) Ben aşk evliliği yapmak istiyorum. Ama evliliği ne zaman çocuk yapma yaşım gelir, o zaman ciddi düşünürüm.
◊ İlişkilerinde en çok neye önem verirsin?
- En önemlisi güven. Zor güveniyorum, bu yüzden ilişkilerimde karşı tarafı çok zorluyorum. Çok şükür ki babamın tam zıttı adamları beğeniyorum. Mesela masada birine çok mu gülünüyor, ben o erkeğe bakmam. Ben o erkekle ancak arkadaş olurum. Babamın tam zıttı erkek severim. Mesela sizin duruşunuz güzel, ciddi duruyor. Öyle seviyorum...
◊ Peki şimdiki erkek arkadaşın nasıl biri?
- (Gülüyor) Şu an yok, kendimi işime verdim.
◊ Uydurma, geçen erkek arkadaşımla yemeğe gideceğim diye toplantımızı iptal ettin ya... Yalan mıydı?
- Evet, next! (Gülüyor) Yakalandık.
◊ Peki hadi inanalım sana...
- Ben olunca da hakkında çok konuşmayı sevmiyorum. Beni öyle el ele de yakalayamazsınız. Bunun için çok çabalıyorum.
O kızlara ‘merhaba’ bile demiyordum
◊ Babanın senin yaşında kız arkadaşları oluyor... Şu anda da var mı?
- İlla vardır birkaç tane (Gülüyor)
◊ Onlarla seni tanıştırdığı ya da yan yana geldiğiniz zaman rahatsız oluyor musun?
- Ailede sıkıntı çıkaran kişi bendim. Babam da bunu her yerde söyler. Kızlar beni gördüğü zaman titremeye başlar. Ama bu hastalıktan sonra “Babacığım istediğini yap, seni çok seviyorum. Sen yeter ki yanımda ol...” modundayım. Babam da bu durumdan çok mutlu. (Gülüyor) Ben normalde o kızlara ‘merhaba’ bile demiyorum. Şu an babam ‘Yasmin’ demeden, ben dönüp ‘merhaba’ diyorum. Bu çok büyük bir şey (Gülüyor) Gelenekçi derken bunları kastediyorum. Babamın bu halini hem ailem hem de artık tüm Türk halkı kabul etmiş durumda. Ben bir türlü kabul edemiyordum. Şu anda yine uygun bulmuyorum ama artık tek istediğim şey yanımda ve mutlu olması...
Babam elden gidiyordu, ölüyordum
◊ Babanın yoğun bakımda olduğu süreçte sosyal medyada paylaştığın fotoğraflara da eleştiriler geldi...
- Sosyal medya ile gerçek hayat o kadar farklı ki... Sen biliyor musun, o insan ne kadar üzüldü? Hatta o yorumlardan birine yanıt da verdim. Dedim ki, “Kusura bakma ama babama çektim. Biz sevmeyiz öyle mutsuzluğumuzu göstermeyi. Biz güçlü insanlarız. Güldüğümü koyarım, ağladığımı yakınım, dost bilir.” Düşün o kadar sinirlendim...
◊ Üzüntünü dışarıya yansıtmıyor musun?
- Evet, yapım böyle. Zaten hayatımın en kötü dönemiydi. Bu çok açıktı. Babam elden gidiyordu, ölüyordum. Hatta hastane tuvaletinde ağlayarak bir yazı yazmıştım... O yazıyı da sosyal medyada paylaştım. O gün ben hayırlı evlattım. Ertesi gün bir arkadaşımla kahve içmeye gittiğimde çekilen fotoğrafımı koydum. En hayırsız evlat oldum. Sosyal medyanın ayarı yok. Ya çok kötüsün, ya çok iyisin...
O 1 saat bitmedi
◊ Babanın ilk hastaneye kaldırıldığını öğrendiğin an neredeydin?
- Arkadaşlarımla eğlenmeye Karaköy’e gidiyordum. Annem mesaj attı. “Sana bir şey diyeceğim ama stres olma. Baban duştan çıkarken düşmüş, kaburgasını kırmış. Şu an hastanede” diye. Hemen bir taksiye binip hastaneye gittim. Babamın canı çok yanıyordu, konuşamadı. Ardından ameliyata alındı. Onu götürürlerken, “İyileşeceksin baba. 1 saate beraberiz” dedim. Ancak o 1 saat bitmedi...
◊ Durumun ciddiyetini nasıl anladınız?
- Oraya gittiğimizde bizim için sadece kaburga kırığıydı. Ama ameliyat bir türlü bitmiyordu... Doktorlar, “Dalağı delinmiş, kan kaybı oldu” dediler, ardından eski hastalığının nüksettiğini söylediler.
◊ Ne kadar yoğun bakımda kaldı?
- 3 ay kadar... Çok zor günlerdi. Uyanıyordu, “tamam düzeldi” diyordum. Ama bir şeyler düzgün gitmiyordu, babam yine uyutuluyordu.
◊ Şimdi sağlık durumu nasıl?
- Şimdi normal odada, fizik tedavisi devam ediyor. Sadece kas kaybı var. Onun dışında tüm uzuvlarını kullanabiliyor.
◊ Ne zaman taburcu olacak?
- O biraz fizik tedaviye bağlı... Aslında eve de geçebilir ama hastanede yaptığı 2 saatlik fizik tedaviyi orada yapmaz. O yüzden hastanede, kaslarının biraz daha güçlenmesi gerek.
Ali Sadi gelince gözyaşlarımızı siliyorduk
◊ Üç farklı anneden üç kardeşsiniz. Diğer kardeşlerinle aran nasıl?
- Üçümüz de birbirimizden o kadar farklıyız ki. Bu durum çok hoşuma gidiyor. Bir tek sanatla ilgilenen benim. Ablam Sezin Bilkent mezunu, evlendi. Kardeşim Ali Sadi inanılmaz cool bir çocuk...
◊ Ali Sadi kaç yaşında şimdi?
- Şu an 12, temmuz ayında 13 olacak.
◊ O babanın hastalık sürecinden nasıl etkilendi?
- O daha küçük olduğu için tam anlamadı. Biz de ona çok yansıtmamaya çalıştık. Ali Sadi geldiği zaman gözyaşları siliniyordu.
İddialı pozlara devam
◊ Sosyal medyada paylaştığın fotoğraflar magazin medyasına “Yasmin Erbil babasını yine kızdıracak” diye yansıyor. Böyle anılmak seni rahatsız etmiyor mu?
- Eskiden çok ediyordu ama sonra takmamaya başladım. Demek ki dikkat çeken bir kızım.
◊ Ama iddialı pozlar vermeyi seviyorsun...
- Şimdi kim kadar? Bir oyuncu iddialı poz verince herkes alkışlıyor. Ben yapınca neden, “çok fazla ilgiye ihtiyacı olan bir kız” diyorlar? Sonuçta oyuncu olmaya çalışan, bunun eğitimini alan bir kızım. Niye tepki görüyorum? Sırf Mehmet Ali Erbil’in kızıyım diye...
◊ İddialı pozlar vermeye devam mı?
- Evet.
Dış görünüşümü beğeniyorum
◊ Üniversitede hangi bölümde okuyorsun?
- Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nde.
◊ Nasıl oyuncu olmaya karar verdin?
- Oyunculuk içimde hep vardı. 5. sınıfta tiyatrodaydım. Annem ve babam gösterime gelmişti. Beni sahnede gördüklerinde “Bu ileride bizim yoldan gidecek” demişler.
◊ Nasıl bir karakterin var?
- Annem ve babama göre ben daha gelenekçi biriyim. Sınırlarım vardır.
◊ Hem “sınırlarım var” diyorsun hem de cesur pozlar paylaşıyorsun. Tezat değil mi?
- Ama pozla ne alakası var bu durumun? Dış görünüşümü beğeniyorum, o yüzden poz vermeyi seviyorum. O başka bir şey.
Telefonda ne kadar zaman harcıyor
◊ Geceleri çok dışarı çıkar mısın?
- Tabii ki, gencim çıkıyorum... Ama bu ara çok çıkmıyorum. Hatta arkadaşlarım neredesin modunda. Ben her şeyi tadında yaşıyorum. Bir hafta sonu dışarıdaysam, iki hafta çıkmıyorum.
◊ Telefonunda son bir haftada en çok hangi uygulamaya girmişsin, bak bakalım...
- Instagram ve WhatsApp... Instagram’ımı yüzde 60 erkek takip ediyormuş. İnşallah kız sayısı artar.
◊ Bugün telefonunda kaç saat harcamışsın?
- Telefonda bugün 5 saat 29 dakika geçirmişim. Instagram’da 3 saat 48 dakika, Safari’de 36 dakika, WhatsApp 14 dakika, fotoğraflar 6 dakika, ekşi sözlük 6 dakika... (Gülüyor)