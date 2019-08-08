Babalar sahnede...

Geçen gün Mazhar Alanson aradı, “Baba belki de son kez çıkıyoruz, gelip izlemez misin Açıkhava’da bizi” dedi...
İnadına yapıyor... Ben “Yaşınla ilgili espriler yapma” dedikçe inadına söylüyor bana böyle...
Kalktım gittim elbette Poll Production’ın organize ettiği konsere.
Daha önceki konserlerinde çalmadıkları parçalarını da repertuvara aldıkları, elbette unutulmaz MFÖ şarkılarını da söyledikleri bir konserdi...
21.30’da sahneye çıktılar, 00.30’a doğru indiler... Yarım saat arayı düşersek 2 saatten fazla sahnedeydiler...
Mazhar 69 yaşında, Fuat 71... Mazhar’ın “En gencimiz, bizi gençliğinde hayran hayran takip edermiş” dediği Özkan Uğur 65 yaşında...
Ben bu grubun birbirine kızmasını da seviyorum, övmesini de...
Sahnede işler ters gittiğinde birbirlerine bir bakışları var mesela, tam huysuz ihtiyarlar...
Ama birbirlerinin müziğini övdükleri, gitarları alıp solo attıkları bölümler var ki, tam bir yeni yetme “boy band”...
O kadar ki müziğin, seyircinin gazına gelip sahnede mikrofonun ayağını bile yere çarptı Mazhar...
Birazdan seyircinin üzerine de uçacaklar dedim ki, neyse yapmadılar...
Açıkhava’yı tıklım tıklım dolduran seyirci hemen her şarkısına eşlik etti MFÖ’nün...
Babalar 5000 kişilik koroyla hem çaldı, hem söyledi...
Hiç huysuzlanmadan bis’e bile çıktılar, daha ne olsun...
İyi ki varsınız, iyi ki bu şarkıları hayatımıza kattınız... Teşekkürler MFÖ...
Ne zaman gitsem hep aynı keyifle ayrılıyorum konserlerinden, yine öyle oldu...
Gördüğün gibi Akrep’liğim de tutmadı Mazhar...
Oğulcan’ın bahçesi...
Seda Sayan’ın mal sahibi olduğu ve bahçesiyle namdar White Mill’in yerine ne açılacağı uzun süredir merak ediliyordu. Sonunda Seda ile Sinan Engin’in oğlu Oğulcan, ilk işletmeciliği için kolları sıvadı...
Bir süredir hazırlıkları sürüyordu, önceki gün önünden geçerken içeriye davet ettiler...
Üst kattaki barın yeri değişmiş, güzel bahçesi daha bir ferahlamış, üst kata şık bir restoran havası veren ikişer kişilik masalar atılmış...
Ne yemek yedim, ne bir şey içtim ama ben uğramadan 1 saat önce baskıdan yeni gelen menülere baktım şöyle bir; fiyatlar muadili mekanlara göre çok makul...
Ne de olsa anneye kira ödemeyecektir Oğulcan...
Bu arada söylemeyi unuttum, mekanın adı Emily’s Garden... Ama Oğulcan’ın bahçesi olarak anılacaktır...
Açılışı da bu akşam... Hem Seda’nın sanatçı çevresi, hem Sinan’ın futbolcu çevresi, hem Oğulcan’ın futbolcu ve TV’ciden oluşan çevresiyle celebrity’si bol bir mekan olacağı kesin.
Cirque du Soleil 4 milyon dolara geliyor...
Dünyaca ünlü gösteri grubu Cirque du Soleil, yeni gösterisi Bazzar’la İstanbul’a geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Mac S. Far’ın yönettiği Alchemy Project getiriyor grubu Türkiye’ye...
Mac’la 3 yıl aradan sonra yine bir yemekte buluştum.
3 yıl önce Blue Marlin’i açmıştı Bodrum Mandarin’in içinde ve ilk orada sohbet etmiştik, daha sonra Blue Man gibi gösteri gruplarını getirdi Türkiye’ye...
Şimdi de Cirque du Soleil, Rönesans Holding sponsorluğunda, Skoda Auto’nun desteğiyle yeniden geliyor.Mac S. Far’la sohbetimizde grubun yeni gösterisiyle ilgili şunları öğrendim:
◊ 21 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında İstanbul Maltepe’de, Hilltown Alışveriş Merkezi yanına kurulacak dev çadırda 19 şov gerçekleştirecekler.
◊ Bu dev çadırın uzunluğu 19, genişliği 41 metre... Kurulumu 6 gün sürüyor ve 500 kişi çalışıyor...
◊ Cirque du Soleil, 60 deniz konteynırı ve 700 tondan fazla malzemeyle İstanbul’a geliyor.
◊ Bisiklet, ateş, maestro, ip ve trapez olmak üzere 19 ayrı kategorinin bulunduğu grubun bu gösterisi çok daha fazla interaktifmiş..
◊ Gösterinin bütçesi 4 milyon dolar... Her yaştan çocuğun da izleyebileceği gösterinin biletleri Tixbox’ta.
Babalar sahnede...
Geçen gün Mazhar Alanson aradı, “Baba belki de son kez çıkıyoruz, gelip izlemez misin Açıkhava’da bizi” dedi...
İnadına yapıyor... Ben “Yaşınla ilgili espriler yapma” dedikçe inadına söylüyor bana böyle...
Kalktım gittim elbette Poll Production’ın organize ettiği konsere.
Daha önceki konserlerinde çalmadıkları parçalarını da repertuvara aldıkları, elbette unutulmaz MFÖ şarkılarını da söyledikleri bir konserdi...
21.30’da sahneye çıktılar, 00.30’a doğru indiler... Yarım saat arayı düşersek 2 saatten fazla sahnedeydiler...
Mazhar 69 yaşında, Fuat 71... Mazhar’ın “En gencimiz, bizi gençliğinde hayran hayran takip edermiş” dediği Özkan Uğur 65 yaşında...
Ben bu grubun birbirine kızmasını da seviyorum, övmesini de...
Sahnede işler ters gittiğinde birbirlerine bir bakışları var mesela, tam huysuz ihtiyarlar...
Ama birbirlerinin müziğini övdükleri, gitarları alıp solo attıkları bölümler var ki, tam bir yeni yetme “boy band”...
O kadar ki müziğin, seyircinin gazına gelip sahnede mikrofonun ayağını bile yere çarptı Mazhar...
Birazdan seyircinin üzerine de uçacaklar dedim ki, neyse yapmadılar...
Açıkhava’yı tıklım tıklım dolduran seyirci hemen her şarkısına eşlik etti MFÖ’nün...
Babalar 5000 kişilik koroyla hem çaldı, hem söyledi...
Hiç huysuzlanmadan bis’e bile çıktılar, daha ne olsun...
İyi ki varsınız, iyi ki bu şarkıları hayatımıza kattınız... Teşekkürler MFÖ...
Ne zaman gitsem hep aynı keyifle ayrılıyorum konserlerinden, yine öyle oldu...
Gördüğün gibi Akrep’liğim de tutmadı Mazhar...
Oğulcan’ın bahçesi...
Seda Sayan’ın mal sahibi olduğu ve bahçesiyle namdar White Mill’in yerine ne açılacağı uzun süredir merak ediliyordu. Sonunda Seda ile Sinan Engin’in oğlu Oğulcan, ilk işletmeciliği için kolları sıvadı...
Bir süredir hazırlıkları sürüyordu, önceki gün önünden geçerken içeriye davet ettiler...
Üst kattaki barın yeri değişmiş, güzel bahçesi daha bir ferahlamış, üst kata şık bir restoran havası veren ikişer kişilik masalar atılmış...
Ne yemek yedim, ne bir şey içtim ama ben uğramadan 1 saat önce baskıdan yeni gelen menülere baktım şöyle bir; fiyatlar muadili mekanlara göre çok makul...
Ne de olsa anneye kira ödemeyecektir Oğulcan...
Bu arada söylemeyi unuttum, mekanın adı Emily’s Garden... Ama Oğulcan’ın bahçesi olarak anılacaktır...
Açılışı da bu akşam... Hem Seda’nın sanatçı çevresi, hem Sinan’ın futbolcu çevresi, hem Oğulcan’ın futbolcu ve TV’ciden oluşan çevresiyle celebrity’si bol bir mekan olacağı kesin.
Cirque du Soleil 4 milyon dolara geliyor...
Dünyaca ünlü gösteri grubu Cirque du Soleil, yeni gösterisi Bazzar’la İstanbul’a geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Mac S. Far’ın yönettiği Alchemy Project getiriyor grubu Türkiye’ye...
Mac’la 3 yıl aradan sonra yine bir yemekte buluştum.
3 yıl önce Blue Marlin’i açmıştı Bodrum Mandarin’in içinde ve ilk orada sohbet etmiştik, daha sonra Blue Man gibi gösteri gruplarını getirdi Türkiye’ye...
Şimdi de Cirque du Soleil, Rönesans Holding sponsorluğunda, Skoda Auto’nun desteğiyle yeniden geliyor.Mac S. Far’la sohbetimizde grubun yeni gösterisiyle ilgili şunları öğrendim:
◊ 21 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında İstanbul Maltepe’de, Hilltown Alışveriş Merkezi yanına kurulacak dev çadırda 19 şov gerçekleştirecekler.
◊ Bu dev çadırın uzunluğu 19, genişliği 41 metre... Kurulumu 6 gün sürüyor ve 500 kişi çalışıyor...
◊ Cirque du Soleil, 60 deniz konteynırı ve 700 tondan fazla malzemeyle İstanbul’a geliyor.
◊ Bisiklet, ateş, maestro, ip ve trapez olmak üzere 19 ayrı kategorinin bulunduğu grubun bu gösterisi çok daha fazla interaktifmiş..
◊ Gösterinin bütçesi 4 milyon dolar... Her yaştan çocuğun da izleyebileceği gösterinin biletleri Tixbox’ta.