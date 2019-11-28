Babacan’ın TV performansı: 5,1

Ali Babacan kuracağı yeni partiyle ilgili ilk kez Fatih Altaylı’ya konuştu.
Partinin yıl sonuna kadar kurulacağını, AK Parti’den ayrılma gerekçelerini, Ahmet Davutoğlu’nun birlikte hareket etme teklifini kabul etmediklerini, partiye Abdullah Gül’ün dışarıdan destek verdiğini anlattı.
Partinin adının henüz belli olmadığını söyledi...
Ali Babacan’ın yeni partisini anlattığı ilk büyük canlı yayın performansıydı bu...
Peki nasıldı?
Puanları veriyorum.
◊ Tüm sorulara açıklıkla yanıt vermesi: 10 üzerinden 7.
◊ Anlattığı konularla ilgili kızgınlık, sevinç, kırgınlık gibi tepkileri: 10 üzerinden 3.
◊ Kendini ifade etme şekli: 10 üzerinden 8.
◊ Giyim kuşamı (Her zamanki gibi klasikti): 10 üzerinden 5.
◊ Yeni bir parti lideri olarak heyecanı: 10 üzerinden 1.
◊ Kitleleri peşinden sürükleyecek bir lider profili: 10 üzerinden 3.
◊ Kavgadan, polemikten, sertlikten uzak bir profil çizmesi: 10 üzerinden 9.
Toplam performans: 10 üzerinden 5,1...
Bu arada Fatih Altaylı, sorulması gereken her şeyi sordu.
İyi bir performans sergiledi.
Ivana’nın türkü performansı: Otur sıfır!
Ivana Sert, Ahmet Kaya’nın Kum Gibi’sinden sonra Ezhel ve Zeynep Bastık’tan dinlediğimiz Felaket şarkısını seslendirmişti...
Yeter bu orantısız şiddet diyorduk ki bu kez Nemrudun Kızı türküsüyle karşımıza çıktı...
Önce Beyaz’la çıktıkları Almanya turnesinde, sonra Alişan’la bu türküyü seslendirdi...
Performansını madde madde değerlendirmeye gerek yok.
Türküde geçtiği
gibi ocağımız söndü
Ivana, yeter bu yaptığın diyerek puanımı açıklıyorum: Otur sıfır!..
Selin’in ayak öpme performansı: Otur sıfır!
Selin Ciğerci, ameliyat olan eşi Gökhan’ın ayaklarını öperken çekilmiş videosunu yayınladı.
Konuşulmak için elbette...
Konuşuldu da, TT’de 1 numara oldu.
Ayak öpülür mü be, iğğğğreeanç diyenlere inat, “O benim kocam futbolcu ve ayaklarıyla para kazanıyor, insan sevdiğine böyle şeyler yapar” dedi... Yapar tabii...
Yapar da bunu herkese göstermez...
Ayaklarını öperken videoya bakmalar, Gökhan’ın ayakları öpülürken oralı bile olmaması falan...
Sosyal medya için yaşanan hayatlar işte...
Kocana ne yapıyorsan yap da bunu bize sergileme!
O yüzden otur sıfır Selin Ciğerci...
Antalya Şehir Tiyatroları’na Mustava Avkıran olacak mı?
Piyano Festivali için gittiğim Antalya’da Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le de bir araya geldim. Onu görür görmez de Şehir Tiyatroları’nda 48 sanatçının sözleşmesinin neden feshedildiğini sordum.
Başkan Muhittin Böcek şunları söyledi:
◊ 2015 yılında yönetmeliğe bir madde eklemişler. Genel sanat yönetmenliği için 5 yıl Antalya Şehir Tiyatroları’nda çalışmış olmak gerekir maddesi eklemişler.
◊ Tiyatronun yıllık bütçesi 3 milyon 800 bin lira. Buna rağmen 3 yılda sadece bir oyun sahneye koymuşlar.
◊ Hiç kimse, şahsım dahil Antalya Şehir Tiyatroları’nı kapatmaya yeltenemez. Tiyatromuz ocak ayında yine perdelerini açacak.
◊ Bunun altında siyasi gerekçeler aramak doğru değil.
◊ Biz liyakate önem veriyoruz. Elbette sanat yönetmeninin yerine gelecek isim liyakatsiz olmayacak ki.
◊ Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği’ni Selim Bayraktar’a teklif ettik. İyi dostumuzdur. “Muhteşem Yüzyıl”dan tanır seyirciler. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle kabul edemedi.
◊ Mustafa Avkıran’la görüşülüyor şimdi. Yani o göreve gelecek isim de fazlasıyla liyakat sahibi olacak.
Antalya Şehir Tiyatroları’yla ilgili Muhittin Böcek’in görüşleri böyle...
Babacan’ın TV performansı: 5,1
Ali Babacan kuracağı yeni partiyle ilgili ilk kez Fatih Altaylı’ya konuştu.
Partinin yıl sonuna kadar kurulacağını, AK Parti’den ayrılma gerekçelerini, Ahmet Davutoğlu’nun birlikte hareket etme teklifini kabul etmediklerini, partiye Abdullah Gül’ün dışarıdan destek verdiğini anlattı.
Partinin adının henüz belli olmadığını söyledi...
Ali Babacan’ın yeni partisini anlattığı ilk büyük canlı yayın performansıydı bu...
Peki nasıldı?
Puanları veriyorum.
◊ Tüm sorulara açıklıkla yanıt vermesi: 10 üzerinden 7.
◊ Anlattığı konularla ilgili kızgınlık, sevinç, kırgınlık gibi tepkileri: 10 üzerinden 3.
◊ Kendini ifade etme şekli: 10 üzerinden 8.
◊ Giyim kuşamı (Her zamanki gibi klasikti): 10 üzerinden 5.
◊ Yeni bir parti lideri olarak heyecanı: 10 üzerinden 1.
◊ Kitleleri peşinden sürükleyecek bir lider profili: 10 üzerinden 3.
◊ Kavgadan, polemikten, sertlikten uzak bir profil çizmesi: 10 üzerinden 9.
Toplam performans: 10 üzerinden 5,1...
Bu arada Fatih Altaylı, sorulması gereken her şeyi sordu.
İyi bir performans sergiledi.
Ivana’nın türkü performansı: Otur sıfır!
Ivana Sert, Ahmet Kaya’nın Kum Gibi’sinden sonra Ezhel ve Zeynep Bastık’tan dinlediğimiz Felaket şarkısını seslendirmişti...
Yeter bu orantısız şiddet diyorduk ki bu kez Nemrudun Kızı türküsüyle karşımıza çıktı...
Önce Beyaz’la çıktıkları Almanya turnesinde, sonra Alişan’la bu türküyü seslendirdi...
Performansını madde madde değerlendirmeye gerek yok.
Türküde geçtiği
gibi ocağımız söndü
Ivana, yeter bu yaptığın diyerek puanımı açıklıyorum: Otur sıfır!..
Selin’in ayak öpme performansı: Otur sıfır!
Selin Ciğerci, ameliyat olan eşi Gökhan’ın ayaklarını öperken çekilmiş videosunu yayınladı.
Konuşulmak için elbette...
Konuşuldu da, TT’de 1 numara oldu.
Ayak öpülür mü be, iğğğğreeanç diyenlere inat, “O benim kocam futbolcu ve ayaklarıyla para kazanıyor, insan sevdiğine böyle şeyler yapar” dedi... Yapar tabii...
Yapar da bunu herkese göstermez...
Ayaklarını öperken videoya bakmalar, Gökhan’ın ayakları öpülürken oralı bile olmaması falan...
Sosyal medya için yaşanan hayatlar işte...
Kocana ne yapıyorsan yap da bunu bize sergileme!
O yüzden otur sıfır Selin Ciğerci...
Antalya Şehir Tiyatroları’na Mustava Avkıran olacak mı?
Piyano Festivali için gittiğim Antalya’da Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le de bir araya geldim. Onu görür görmez de Şehir Tiyatroları’nda 48 sanatçının sözleşmesinin neden feshedildiğini sordum.
Başkan Muhittin Böcek şunları söyledi:
◊ 2015 yılında yönetmeliğe bir madde eklemişler. Genel sanat yönetmenliği için 5 yıl Antalya Şehir Tiyatroları’nda çalışmış olmak gerekir maddesi eklemişler.
◊ Tiyatronun yıllık bütçesi 3 milyon 800 bin lira. Buna rağmen 3 yılda sadece bir oyun sahneye koymuşlar.
◊ Hiç kimse, şahsım dahil Antalya Şehir Tiyatroları’nı kapatmaya yeltenemez. Tiyatromuz ocak ayında yine perdelerini açacak.
◊ Bunun altında siyasi gerekçeler aramak doğru değil.
◊ Biz liyakate önem veriyoruz. Elbette sanat yönetmeninin yerine gelecek isim liyakatsiz olmayacak ki.
◊ Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği’ni Selim Bayraktar’a teklif ettik. İyi dostumuzdur. “Muhteşem Yüzyıl”dan tanır seyirciler. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle kabul edemedi.
◊ Mustafa Avkıran’la görüşülüyor şimdi. Yani o göreve gelecek isim de fazlasıyla liyakat sahibi olacak.
Antalya Şehir Tiyatroları’yla ilgili Muhittin Böcek’in görüşleri böyle...