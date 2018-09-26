Aziz Yıldırım’ın işkence tünelini Ali Koç tarihe gömdü

Bir derbi maçı sahada ve tribünde dostluk içinde, kavgasız, gürültüsüz, centilmence oynanabiliyormuş...
Tebrikler Ali Koç Başkan...
Türk futbolunda değişen bu iklimin öncelikli mimarı sizsiniz...
Çünkü sizden önce o koltukta oturan Aziz Yıldırım sadece gerilimden, kutuplaşmadan ve kavgadan besleniyordu.
Allah’ı var diğer başkanlar Fikret Orman ve Mustafa Cengiz de bu centilmenlik adımlarını karşılıksız bırakmadılar...
Üç başkan da ılımlı, pozitif yaklaşımlarda bulununca futbolun nasıl güzellikleri olduğunu hatırlamaya başladık.
Sahaya omuz omuza, sarmaş dolaş çıktı Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı futbolcular. Tribünlerde iki başkan yan yanaydı...
Maç sonrası birbirlerini tebrik ettiler...
Beşiktaşlı yöneticiler çok iyi ağırlandıklarını ifade etti.
Şimdi aynısını Beşiktaş ve Galatasaray’ın ev sahipliğinde bekliyoruz.
Sadece futbolcular mı iyi ağırlandı Şükrü Saracoğlu’nda?..
Hayır Beşiktaşlı taraftarlar da hiç olmadığı kadar iyi ayrıldılar stattan... Twitter’da @lazyvino kullanıcı adlı bir Beşiktaş taraftarının maç öncesi attığı twitle başladı her şey...
“Ali Koç madem centilmenlikten bahsediyor, o zaman işkence tünelini kaldırsın” dedi...
“İşkence tüneli” denilen Aziz Yıldırım’ın rakip takım taraftarları için yaptırdığı, üç kişinin yan yana geçemediği, yanları ve üstü demir parmaklıklarla çevrili bir koridor.
Şükrü Saracoğlu’na giden rakip takım taraftarları buraya işkence tüneli ya da eziyet tüneli diyor. Beşiktaşlı taraftarın bu twiti üzerine Fenerbahçe yönetimi hemen harekete geçti.
Ali Koç’un talimatıyla işkence tüneli kaldırıldı. Beşiktaş taraftarı insan gibi girip çıktı stada...
Bu kadarla da kalmadı Ali Koç’un yaptıkları.
Rakip takım tribünün üzerindeki 2 dev hoparlörü de söktürdü. Beşiktaş ve Galatasaray taraftarının tezahüratını bastırmak için buraya iki büyük kolon koyup Fenerbahçe marşı çaldırıyordu Aziz Yıldırım...
Eski Başkan’ın eziyetleri bu kadar da değildi, su bile vermiyordu...
Şaka değil rakip takıma ayrılmış tribündeki büfeleri kapatıyordu. Gündüz 5’te stada giren Beşiktaş ve Galatasaraylılar gece 10’a 11’e kadar aç susuz kalıyordu. Bir bardak su içemiyordu.
Pazartesi maça giden Beşiktaşlılar anlattı, Ali Koç bütün büfelerin açılması talimatını vermiş ve hepsi de Beşiktaşlılar stadı terk edene kadar açıkmış.
Beşiktaş taraftarına da tebrikler, bu jestlere karşılık en ufak taşkınlık yapmadılar. Gördünüz mü bir ufak tefek dokunuşlar nasıl değiştirdi havayı...
Tebrikler Ali Koç... Tebrikler Fenerbahçe...
Yıldız Tilbe’nin başarısı Mustafa Sandal ve Ortaç’ı harekete geçirdi
Yıldız Tilbe’nin proje albümü iyi bir satış başarısına imza attı. Bu başarılar proje albümlerinin sayısını artırıyor.
Öğrendiğim kadarıyla Mustafa Sandal ve Serdar Ortaç da benzer bir proje albüm için kolları sıvamış.
Mustafa ve Serdar’ın unutulmaz şarkılarını, başka sanatçılar seslendirecek. Her ikisi de böyle bir külliyata sahip müzisyenler.
Bu gidişle proje albümler dışında satan albüm olmayacak.
Allah düşürmesin...
Taa Mehmet Ali Erbil’in, Eser Yenenler’in sunduğu zamanlardan bu yana yer yarılıp içine giresim vardı...
Kısmet Onur Buldu’nun sunduğu Eyvah Düşüyorum’aymış...
O kapağın nasıl açıldığını, nereye düşüldüğünü hep merak etmişimdir.
Su mu, trambolin mi, yumuşak bir yatak mı, neresi düşülen yer...
Star’daki arkadaşlar “Gelip yarışır mısın” dediklerinde bu yüzden hemen olur dedim...
Videoyu Hürriyet’teki sayfama koydum. İlk soruda karşımda ekran yoktu, çok gol yiyen kaleciye bu yüzden önce teneke dedim, sonra kova doğru yanıtını verdim... Hiçbir soruyu önceden öğrenmek istemedim, hepsini bilirim iddiasıyla kapağın üzerine çıktım...
Sonuç: 7 sorunun 4’üne doğru, 3’üne yanlış yanıt verdim.
Ama şunu anladım o kapak açılacak endişesiyle bırakın soruyu doğru cevaplamayı, insanın adını bile doğru söylemesi mümkün değil...
Önce ayaklarınıza hafif bir sıcaklık geliyor, sonra yerini titremeye bırakıyor. Çünkü ne yüksekliği ne de nereye düşeceğinizi biliyorsunuz. Bu arada da sorulara doğru cevap vereceksiniz, imkansız...
Sonra muhabbet sırasında hiç beklemediğiniz bir anda kapaklar açılıyor ve ayaklarınız yerden kesiliyor...
Yer yarıldı içine girdim işte...
Müthiş eğlenceli olduğunu söylemeliyim. Peki bu yarışmayı bugüne kadar en iyi kim sundu?
1- Mehmet Ali Erbil
2- Onur Buldu
3- Eser Yenenler
Ama Onur’un hakkını yemeyelim daha iki haftadır ekranda, önümüzdeki haftalarda bu programı sunan en iyi isim unvanını kesin alır.
Bu yarışmayla ekran eğlenceli bir sunucuyu, Onur’u kazandı...
Pazar akşamları Star’da, izleyin göreceksiniz.
Bu kadar laf ettin nereye düştüğünü söylemeyecek misin, diyorsunuz değil mi?
Onun için de Hürriyet sayfamdaki videoya lütfen...
Aziz Yıldırım’ın işkence tünelini Ali Koç tarihe gömdü
Buyurun demek ki oluyormuş...
Bir derbi maçı sahada ve tribünde dostluk içinde, kavgasız, gürültüsüz, centilmence oynanabiliyormuş...
Tebrikler Ali Koç Başkan...
Türk futbolunda değişen bu iklimin öncelikli mimarı sizsiniz...
Çünkü sizden önce o koltukta oturan Aziz Yıldırım sadece gerilimden, kutuplaşmadan ve kavgadan besleniyordu.
Allah’ı var diğer başkanlar Fikret Orman ve Mustafa Cengiz de bu centilmenlik adımlarını karşılıksız bırakmadılar...
Üç başkan da ılımlı, pozitif yaklaşımlarda bulununca futbolun nasıl güzellikleri olduğunu hatırlamaya başladık.
Sahaya omuz omuza, sarmaş dolaş çıktı Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı futbolcular. Tribünlerde iki başkan yan yanaydı...
Maç sonrası birbirlerini tebrik ettiler...
Beşiktaşlı yöneticiler çok iyi ağırlandıklarını ifade etti.
Şimdi aynısını Beşiktaş ve Galatasaray’ın ev sahipliğinde bekliyoruz.
Sadece futbolcular mı iyi ağırlandı Şükrü Saracoğlu’nda?..
Hayır Beşiktaşlı taraftarlar da hiç olmadığı kadar iyi ayrıldılar stattan... Twitter’da @lazyvino kullanıcı adlı bir Beşiktaş taraftarının maç öncesi attığı twitle başladı her şey...
“Ali Koç madem centilmenlikten bahsediyor, o zaman işkence tünelini kaldırsın” dedi...
“İşkence tüneli” denilen Aziz Yıldırım’ın rakip takım taraftarları için yaptırdığı, üç kişinin yan yana geçemediği, yanları ve üstü demir parmaklıklarla çevrili bir koridor.
Şükrü Saracoğlu’na giden rakip takım taraftarları buraya işkence tüneli ya da eziyet tüneli diyor. Beşiktaşlı taraftarın bu twiti üzerine Fenerbahçe yönetimi hemen harekete geçti.
Ali Koç’un talimatıyla işkence tüneli kaldırıldı. Beşiktaş taraftarı insan gibi girip çıktı stada...
Bu kadarla da kalmadı Ali Koç’un yaptıkları.
Rakip takım tribünün üzerindeki 2 dev hoparlörü de söktürdü. Beşiktaş ve Galatasaray taraftarının tezahüratını bastırmak için buraya iki büyük kolon koyup Fenerbahçe marşı çaldırıyordu Aziz Yıldırım...
Eski Başkan’ın eziyetleri bu kadar da değildi, su bile vermiyordu...
Şaka değil rakip takıma ayrılmış tribündeki büfeleri kapatıyordu. Gündüz 5’te stada giren Beşiktaş ve Galatasaraylılar gece 10’a 11’e kadar aç susuz kalıyordu. Bir bardak su içemiyordu.
Pazartesi maça giden Beşiktaşlılar anlattı, Ali Koç bütün büfelerin açılması talimatını vermiş ve hepsi de Beşiktaşlılar stadı terk edene kadar açıkmış.
Beşiktaş taraftarına da tebrikler, bu jestlere karşılık en ufak taşkınlık yapmadılar. Gördünüz mü bir ufak tefek dokunuşlar nasıl değiştirdi havayı...
Tebrikler Ali Koç... Tebrikler Fenerbahçe...
Yıldız Tilbe’nin başarısı Mustafa Sandal ve Ortaç’ı harekete geçirdi
Yıldız Tilbe’nin proje albümü iyi bir satış başarısına imza attı. Bu başarılar proje albümlerinin sayısını artırıyor.
Öğrendiğim kadarıyla Mustafa Sandal ve Serdar Ortaç da benzer bir proje albüm için kolları sıvamış.
Mustafa ve Serdar’ın unutulmaz şarkılarını, başka sanatçılar seslendirecek. Her ikisi de böyle bir külliyata sahip müzisyenler.
Bu gidişle proje albümler dışında satan albüm olmayacak.
Allah düşürmesin...
Taa Mehmet Ali Erbil’in, Eser Yenenler’in sunduğu zamanlardan bu yana yer yarılıp içine giresim vardı...
Kısmet Onur Buldu’nun sunduğu Eyvah Düşüyorum’aymış...
O kapağın nasıl açıldığını, nereye düşüldüğünü hep merak etmişimdir.
Su mu, trambolin mi, yumuşak bir yatak mı, neresi düşülen yer...
Star’daki arkadaşlar “Gelip yarışır mısın” dediklerinde bu yüzden hemen olur dedim...
Videoyu Hürriyet’teki sayfama koydum. İlk soruda karşımda ekran yoktu, çok gol yiyen kaleciye bu yüzden önce teneke dedim, sonra kova doğru yanıtını verdim... Hiçbir soruyu önceden öğrenmek istemedim, hepsini bilirim iddiasıyla kapağın üzerine çıktım...
Sonuç: 7 sorunun 4’üne doğru, 3’üne yanlış yanıt verdim.
Ama şunu anladım o kapak açılacak endişesiyle bırakın soruyu doğru cevaplamayı, insanın adını bile doğru söylemesi mümkün değil...
Önce ayaklarınıza hafif bir sıcaklık geliyor, sonra yerini titremeye bırakıyor. Çünkü ne yüksekliği ne de nereye düşeceğinizi biliyorsunuz. Bu arada da sorulara doğru cevap vereceksiniz, imkansız...
Sonra muhabbet sırasında hiç beklemediğiniz bir anda kapaklar açılıyor ve ayaklarınız yerden kesiliyor...
Yer yarıldı içine girdim işte...
Müthiş eğlenceli olduğunu söylemeliyim. Peki bu yarışmayı bugüne kadar en iyi kim sundu?
1- Mehmet Ali Erbil
2- Onur Buldu
3- Eser Yenenler
Ama Onur’un hakkını yemeyelim daha iki haftadır ekranda, önümüzdeki haftalarda bu programı sunan en iyi isim unvanını kesin alır.
Bu yarışmayla ekran eğlenceli bir sunucuyu, Onur’u kazandı...
Pazar akşamları Star’da, izleyin göreceksiniz.
Bu kadar laf ettin nereye düştüğünü söylemeyecek misin, diyorsunuz değil mi?
Onun için de Hürriyet sayfamdaki videoya lütfen...