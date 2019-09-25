Antalya festivali siyaset üstü olmalı

◊ Başkanım, hem yeni göreviniz hem de festival hazırlıkları hayırlı olsun...
- Çok teşekkür ederim.
◊ Türkiye’nin en köklü festivallerinden Antalya Altın Portakal her sene hem çok tartışılıyor hem de birçok değişikliğe maruz kalıyor... Bu sene neler bekliyor bizi?
- Antalya Altın Portakal Film Festivali ilk kez 1964 yılında Dr. Avni Tolunay’ın öncülüğünde, sanatımıza katkıda bulunmak üzere düzenlenmiş. Bu yıl da 56’ncısını yapacağız. Öncelikle rahmete kavuşan Avni abimiz başta olmak üzere o dönemdeki arkadaşlarımıza bu festivali hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum. Çocukken at arabasıyla festivale geldiğimiz günleri dün gibi hatırlıyorum...
PİYANGO’DAN BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN BAŞKAN
◊ Çocukluğunuz Antalya’nın dışında mı geçti?
- Yok, biz Antalya merkezdeydik... Bahsettiğim yıllar, 70’ler. Faytonlar, kortejler her şey çok renkliydi. Biz de at arabasına atlar korteji izlemeye gelirdik.
◊ Çocukken de sinemaya meraklı mıydınız?
- Aslında ben bir taraftan sinemacıyım...
◊ Nasıl yani?
- Babam rahmetli olduğu zaman Milli Piyango bileti almıştım. O biletten bana 10 bin lira çıktı...
◊ Büyük ikramiye size mi vurdu?
- Büyük ikramiye 10 binden fazlaydı.
Benim bilet ya yarım ya çeyrek olmalıydı, onu tam hatırlamıyorum. O paranın üstüne 6 bin lira daha koyup 16 bin liraya sinema makinesi aldım ve okul yıllarımda film oynattım. Okuldan dönerken anons yapardım, “Dikkat dikkat! Bu akşam Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın rol aldığı ‘Çeşme’ adlı filmi göstereceğiz” diye. Sonra eve geçiyordum. İneğimiz vardı, onu otlatıyordum, dersimi çalışıyordum. Akşam saat 20.30 olduğu zaman da film gösterimi yapıyordum.
◊ Seyyar açık hava sineması mı işletiyordunuz?
- Evet... 16’lık makine olunca adı seyyar diye geçer. O zamanlar televizyonda sadece 3 gün siyah-beyaz yayın vardı. Biz renkli sinemalar oynatırdık. Film gösterdiğimiz yerde 150 ağaç sandalye olurdu ama yetmezdi. Millet yere çul çaput serip filmi izlerdi.
◊ Parasını çıkarabildiniz mi?
- Tabii, fazlasıyla... Hiç unutmam, Kemal Sunal’ın “Kapıcılar Kralı” filminden çok iyi para kazanmıştım...
Benim örneğimde de göreceğiniz
gibi Antalya insanının özünde sinema aşkı vardır. Tüm halkımız Altın Portakal’ı bilir.
Ben de seçim süresince siyaset yapmadan, geçmişle savaşmadan hep Altın Portakal’ı özüne döndüreceğimizi söyledim...
Heykel yeniden altın sarısı oldu
◊ Bu yıl üniversite öğrencilerini de festivale davet ettiniz...
- Evet, üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören 100 öğrenci festivalimizde yer alacak.
Öğrenciler, panel ve söyleşilere katılacak.
Böylece ünlü yönetmen ve sanatçılarla birebir konuşma fırsatı yakalayacaklar.
Onları da işin içine çekeceğiz.
◊ Geleceğin sinemacılarını şimdiden pişiriyorsunuz...
- Aynen öyle... Bu sene öğrencilerle ilk defa işbirliği yapılacak. Bunu her yere mâl edeceğiz. Bu uygulama Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapılsın diye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile de görüşeceğim.
◊ Altın Portakal heykelciği ile ilgili bir değişim var mı?
- Var...
◊ Ne gibi?
- Orijinal rengimiz altın sarısına döndük. Heykel, siyah olmuştu... Oysa ödülün adı üstünde Altın Portakal. Siyah biraz tuhaf olmuştu. Bu yüzden eskiye döndük...
Geçen seneden daha fazla yabancı film yarışacak
◊ Festivalde Ulusal Yarışma geri döndü... Peki “Uluslararası Yarışma” kategorisi de devam edecek mi?
- Evet...
◊ Başvuru var mı? Yoksa Altın Portakal kendimizin çalıp yine kendimizin oynadığı bir festivale mi dönüşecek?
- Ahmet Boyacıoğlu ve ekibi, uluslararası festivallere katılıp filmleri davet ediyor. En son Venedik Film Festivali’ne gittiler. Uluslararası Yarışma kategorisinde filmler çağrı usulüyle gelir. Başvuru olmaz, bu her yıl böyledir. Bu sene Uluslararası Yarışma kategorisinde 10 film yarışacak. Geçen seneden çok daha fazlasını yapıyoruz. Asla bir küçülme olmayacak.
◊ Geçen yılki Uluslararası Antalya Film Festivali’nde kaç yabancı film yarışmıştı?
- Geçen sene toplam 55 film gösterildi. Uluslararası Bölüm’de 10 film yarıştı. Bunların 8’i yabancı, Ulusal Yarışma kaldırıldığı için ikisi de Türk’tü... Bu sene 10 yabancı film yarışacak. Uluslararası Bölüm’de yarışan yabancı film sayısı da bu sene artmış olacak.
Jüri başkanı Zeki Demirkubuz oldu
◊ Festivalin “Belgesel” kategorisi de geçen yıllarda sansür nedeniyle çok tartışıldı. Bu sene “belgesel yarışması” yeniden olacak mı?
- Hem kısa film hem de belgesel yarışmamız geri döndü... Belgesel kategorisine toplamda 72 başvuru oldu. Jürimizin yaptığı eleme sonucu ise sadece 10 belgesel yarışacak. Kısa film kategorisine de çok başvuru var. 215 film başvurdu ama sadece 15 film yarışacak.
◊ Gelelim jüriye, festivalin jüri başkanı belli oldu mu?
- Jüri başkanımız Zeki Demirkubuz olacak. Seni sevdiğim için bunu da ilk kez burada açıklıyorum. (Gülüyor)
◊ Zeki ile Cihangir’de mahalle arkadaşıyız, kendisini çok iyi tanırım. Jüri başkanı olmasına çok sevindim. Sinema sektörünün çok saygı duyduğu, kimsenin itiraz etmeyeceği bir isim... Tebrik ederim çok doğru bir isim seçmişsiniz.
- Hiçbir zaman “benim adamım” olsun diye düşünmedim. ANSET’teki arkadaşımız Aydil Nalan Borak Hanım’la görüştük. Jüri başkanı kim olmalı diye araştırdık. Bak en doğru olan isim de senin arkadaşın çıktı. (Gülüyor)
◊ Jüride başka kimler var, belli oldu mu?
- Diğer isimler henüz belli değil. Jürimiz 5 kişiden oluşacak. Ama hiç benim adamım yok. Bu olaylara ne akrabam, ne eşim dostum ne de partilimi sokarım.Bu işin duayenleri, bu işi bilenler içinde olmalı ki festivale kurallar gelsin. Biz doğru olanı 5 yıl yaptığımız sürece daha sonra kimse de değiştiremez.Kurala bağlayalım, değiştirilmesin
◊ Son iki yıldır Altın Portakal, Uluslararası Antalya Film Festivali olarak devam ediyordu...
- Altın Portakal, hem ulusal hem de uluslararasıdır. Biz doğru olanı, yıllardır yapılanı yapmaya devam edeceğiz. Aslında Altın Portakal Film Festivali’ni artık bir kurala bağlamamız gerekir ki bir daha değiştirilmesin. Çünkü bu festival, siyaset üstü bir olay. Herkesin buluşması, sanatçılara dokunabilmesi gerek...
◊ Bu gerçekten yapılabilir mi?
- Olmasını bekliyorum çünkü bunu yapmayı hedefledik.
◊ Menderes Başkan geliyor bir şey yapıyor, Mustafa Başkan başka bir şey yapıyor... Sonra yine Menderes Başkan değiştiriyor. Şimdi siz geliyorsunuz, farklı bir şey yapıyorsunuz. Belki sizden sonra gelen de bambaşka bir şey yapacak...
- Ben bırakmayacağım ki (Gülüyor)... Şaka bir yana festivalle ilgili kuralları koyacağımıza inanıyorum.
Para halkın parası bir sanatçıya harcamayız
◊ Festivalin ekonomik maliyeti ne kadar olacak?
- Ekonomik yönüyle de iyi gidiyoruz. Geçen yılın neredeyse yarı maliyetine yapacağız.
◊ Hollywood’dan ünlü oyuncular gelirdi, uluslararası jüride dünyaca ünlü isimler yer alırdı. Bu yıl yurtdışından gelecek isim var mı?
- Onlara çok astronomik rakamlar ödendi. Bizim festivalin toplam rakamı kadar bir sanatçının geldiğini duyduk. Para sizin, halkın parası, bir sanatçıya harcayamayız...
Toplam ödül miktarı 1 milyon 357 bin 500 TL
◊ Festivalde bu yıl ne kadar ödül verilecek?
- Toplam ödülümüz 1 milyon 357 bin 500 TL... Ulusal Yarışma’da toplamda 810 bin TL, Uluslararası Yarışma’da 97 bin 500 bin TL ve Antalya Film Forum’da 450 bin TL değerinde ödüller verilecek.
Bir de bu yılın yenilikleri arasında Cahide Sonku Ödülü var. İster kamera önünde ister kamera arkasında görev yapmış, jürimizin belirlediği kadın sinema emekçimize bu ödülü vereceğiz. Ödülü kazanan 50 bin TL’nin sahibi olacak.
◊ Son yıllarda festivale katılım olmadığı için kortej de çok sönük geçiyordu... Bu yıl sizin çocukluğunuzdaki gibi renkli kortejler olacak mı?
- Onu hedefliyoruz... Şahsım da olmak üzere bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Herkesi davet edeceğiz. Sanatçılarımızdan da çok büyük ilgi ve destek var. Bu sene çok coşkulu ve gösterişli bir kortej yapmayı hedefliyoruz. Festivale katılan sanatçı sayımız da çok olacağı için halkımız özlediği kortejlere kavuşacak...
KİTAP FUARI EKİMDE YAPILACAK
◊ Altın Portakal Film Festivali dışında Antalya’da önümüzdeki günlerde ne gibi etkinlikler olacak?
- Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaparken “okumak lazım” sloganıyla bir kitap fuarı başlattım. Bir çadırla başlayan fuar, 4 çadıra çıktı. Sonra Cam Piramit bile yetmedi, ben de Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’ni yaptırdım... Hatta o dönemki arkadaşlarımız fuarın ismini “Konyaaltı Kitap Fuarı” koyalım dediler ama kabul etmedim. Daha o zaman gönlümden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı geçtiği için adını “Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı” koydum. Bu yıl isminden Konyaaltı’nı çıkardık, 10’uncu Antalya Kitap Fuarı olarak yapacağız.
◊ Hangi tarihlerde yapılacak?
- 11-20 Ekim. Az kaldı. O fuara gelmeyen isim kalmadı. Hatta Cübbeli Ahmet Hoca bile geldi. O fuara Nihat Hatipoğlu da geldi.
Afişte Türkan Şoray
◊ Festivalin afişinde Türkan Şoray’ın fotoğraf var... Neden afiş için Türkan Şoray’ı seçtiniz?
- Bu yıl temamızı “özüne dönüş” olarak belirledik.1964 yılında ilk düzenlenen Altın Portakal’da “en iyi kadın oyuncu ödülü”nü Türkan Şoray almış.Afişte de o yüzden onu kullandık.O da inşallah sağlık durumu elverirse festivale katılacak.
◊ Onur Ödülleri kime verilecek?
- Bugüne kadar Onur Ödülü almamış iki sanatçımıza veriyoruz; Selma Güneri ve Ahmet Mekin...
İstanbul’daki törenlerde ödül alanlara heykelcik
◊ İki yıl önce festivalden “Ulusal” bölüm kaldırılınca büyük tepki gösterildi. Hatta İstanbul’da alternatif törenler düzenlendi...
- Evet, bizden önceki arkadaşlar Ulusal bölümü kaldırdı. Biz bu sene İstanbul’da iki yıl boyunca alternatif törenlerde ödül alan isimlere de Altın Portakal heykelciklerini vereceğiz.
◊ Bu kararları kendiniz mi alıyorsunuz?
- Bende “her şeyi bilirim” yargısı yoktur. Aksine “Ben bilmem” derim. Hani Mevlana’ya sormuşlar “En çok neyi bilirsiniz” diye “Haddimi bilirim” demiş ya, ben de haddimi bilirim.Antalya’da 25 yıldır belediye başkanlığı (Konyaaltı) yapan tek kişiyim. Siyaseti iyi bilirim ama festival için sinema sektöründen anlayan insanlarla çalışıyoruz.Bilmediklerimi onlara sorup danışıyorum.
◊ Zaten festivalin yönetmenliğine bütün sektörün saygı duyduğu Ahmet Boyacıoğlu’nu getirerek ilk puanı kazandınız...
- Ahmet Boyacıoğlu, bizim de çok saygı duyduğumuz bir isim. Önerileri çok hoşuma gitti, ortak alanda buluştuk. O “aradığım başkan bu” dedi, biz de “aradığımız büyüğümüz, abimiz bu” dedik. Kucaklaştık... Bu yıl sizlerin basının da katkısıyla çok güzel şeyler yapacağız.
◊ Festivalin açılış ve kapanış töreni nerede yapılacak?
- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu’nda tüm halkımızın katılımıyla gerçekleşecek.Seçim vaatlerimin arasında da bu vardı. Yağmur çamur olmasın diye törenleri kapalı spor salonunda yapacağız.
◊ Törenlerini yayınlayacak kuruluş belli oldu mu?
- CNN Türk canlı yayınlayacak...Bu yıl festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer ile birlikte sinema sektöründeki derneklere kadar sahip çıkacağız.
Antalya festivali siyaset üstü olmalı
Hafta sonu Antalya’daydım, çocukları sezonun son tatiline götürmek için... Gitmişken Antalya’nın yeni seçilen başkanı Muhittin Böcek’ten randevu aldım, hem tanışmak hem de yaklaşan Altın Portakal Film Festivali’ni konuşmak için... Çocukluğunun festivallerini özleyen, 70’li yıllarda piyangodan kazandığı büyük ikramiyeyle sinema makinesi alıp açık hava sineması işletmiş, pozitif, esprili ve neşeli bir başkanla tanıştım... “Seni çok sevdim, jüri başkanını açıklıyorum” diyerek bomba haberi verdi ve bu seneki jüri başkanının Zeki Demirkubuz olduğunu söyledi. Ulusal Yarışma’nın, belgesel ve kısa film bölümlerinin ve eski heykelciğin geri geldiğini, kısacası Altın Portakal’ın özüne döndüğü söyledi...
◊ Başkanım, hem yeni göreviniz hem de festival hazırlıkları hayırlı olsun...
- Çok teşekkür ederim.
◊ Türkiye’nin en köklü festivallerinden Antalya Altın Portakal her sene hem çok tartışılıyor hem de birçok değişikliğe maruz kalıyor... Bu sene neler bekliyor bizi?
- Antalya Altın Portakal Film Festivali ilk kez 1964 yılında Dr. Avni Tolunay’ın öncülüğünde, sanatımıza katkıda bulunmak üzere düzenlenmiş. Bu yıl da 56’ncısını yapacağız. Öncelikle rahmete kavuşan Avni abimiz başta olmak üzere o dönemdeki arkadaşlarımıza bu festivali hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum. Çocukken at arabasıyla festivale geldiğimiz günleri dün gibi hatırlıyorum...
PİYANGO’DAN BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN BAŞKAN
◊ Çocukluğunuz Antalya’nın dışında mı geçti?
- Yok, biz Antalya merkezdeydik... Bahsettiğim yıllar, 70’ler. Faytonlar, kortejler her şey çok renkliydi. Biz de at arabasına atlar korteji izlemeye gelirdik.
◊ Çocukken de sinemaya meraklı mıydınız?
- Aslında ben bir taraftan sinemacıyım...
◊ Nasıl yani?
- Babam rahmetli olduğu zaman Milli Piyango bileti almıştım. O biletten bana 10 bin lira çıktı...
◊ Büyük ikramiye size mi vurdu?
- Büyük ikramiye 10 binden fazlaydı.
Benim bilet ya yarım ya çeyrek olmalıydı, onu tam hatırlamıyorum. O paranın üstüne 6 bin lira daha koyup 16 bin liraya sinema makinesi aldım ve okul yıllarımda film oynattım. Okuldan dönerken anons yapardım, “Dikkat dikkat! Bu akşam Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın rol aldığı ‘Çeşme’ adlı filmi göstereceğiz” diye. Sonra eve geçiyordum. İneğimiz vardı, onu otlatıyordum, dersimi çalışıyordum. Akşam saat 20.30 olduğu zaman da film gösterimi yapıyordum.
◊ Seyyar açık hava sineması mı işletiyordunuz?
- Evet... 16’lık makine olunca adı seyyar diye geçer. O zamanlar televizyonda sadece 3 gün siyah-beyaz yayın vardı. Biz renkli sinemalar oynatırdık. Film gösterdiğimiz yerde 150 ağaç sandalye olurdu ama yetmezdi. Millet yere çul çaput serip filmi izlerdi.
◊ Parasını çıkarabildiniz mi?
- Tabii, fazlasıyla... Hiç unutmam, Kemal Sunal’ın “Kapıcılar Kralı” filminden çok iyi para kazanmıştım...
Benim örneğimde de göreceğiniz
gibi Antalya insanının özünde sinema aşkı vardır. Tüm halkımız Altın Portakal’ı bilir.
Ben de seçim süresince siyaset yapmadan, geçmişle savaşmadan hep Altın Portakal’ı özüne döndüreceğimizi söyledim...
Heykel yeniden altın sarısı oldu
◊ Bu yıl üniversite öğrencilerini de festivale davet ettiniz...
- Evet, üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören 100 öğrenci festivalimizde yer alacak.
Öğrenciler, panel ve söyleşilere katılacak.
Böylece ünlü yönetmen ve sanatçılarla birebir konuşma fırsatı yakalayacaklar.
Onları da işin içine çekeceğiz.
◊ Geleceğin sinemacılarını şimdiden pişiriyorsunuz...
- Aynen öyle... Bu sene öğrencilerle ilk defa işbirliği yapılacak. Bunu her yere mâl edeceğiz. Bu uygulama Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapılsın diye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile de görüşeceğim.
◊ Altın Portakal heykelciği ile ilgili bir değişim var mı?
- Var...
◊ Ne gibi?
- Orijinal rengimiz altın sarısına döndük. Heykel, siyah olmuştu... Oysa ödülün adı üstünde Altın Portakal. Siyah biraz tuhaf olmuştu. Bu yüzden eskiye döndük...
Geçen seneden daha fazla yabancı film yarışacak
◊ Festivalde Ulusal Yarışma geri döndü... Peki “Uluslararası Yarışma” kategorisi de devam edecek mi?
- Evet...
◊ Başvuru var mı? Yoksa Altın Portakal kendimizin çalıp yine kendimizin oynadığı bir festivale mi dönüşecek?
- Ahmet Boyacıoğlu ve ekibi, uluslararası festivallere katılıp filmleri davet ediyor. En son Venedik Film Festivali’ne gittiler. Uluslararası Yarışma kategorisinde filmler çağrı usulüyle gelir. Başvuru olmaz, bu her yıl böyledir. Bu sene Uluslararası Yarışma kategorisinde 10 film yarışacak. Geçen seneden çok daha fazlasını yapıyoruz. Asla bir küçülme olmayacak.
◊ Geçen yılki Uluslararası Antalya Film Festivali’nde kaç yabancı film yarışmıştı?
- Geçen sene toplam 55 film gösterildi. Uluslararası Bölüm’de 10 film yarıştı. Bunların 8’i yabancı, Ulusal Yarışma kaldırıldığı için ikisi de Türk’tü... Bu sene 10 yabancı film yarışacak. Uluslararası Bölüm’de yarışan yabancı film sayısı da bu sene artmış olacak.
Jüri başkanı Zeki Demirkubuz oldu
◊ Festivalin “Belgesel” kategorisi de geçen yıllarda sansür nedeniyle çok tartışıldı. Bu sene “belgesel yarışması” yeniden olacak mı?
- Hem kısa film hem de belgesel yarışmamız geri döndü... Belgesel kategorisine toplamda 72 başvuru oldu. Jürimizin yaptığı eleme sonucu ise sadece 10 belgesel yarışacak. Kısa film kategorisine de çok başvuru var. 215 film başvurdu ama sadece 15 film yarışacak.
◊ Gelelim jüriye, festivalin jüri başkanı belli oldu mu?
- Jüri başkanımız Zeki Demirkubuz olacak. Seni sevdiğim için bunu da ilk kez burada açıklıyorum. (Gülüyor)
◊ Zeki ile Cihangir’de mahalle arkadaşıyız, kendisini çok iyi tanırım. Jüri başkanı olmasına çok sevindim. Sinema sektörünün çok saygı duyduğu, kimsenin itiraz etmeyeceği bir isim... Tebrik ederim çok doğru bir isim seçmişsiniz.
- Hiçbir zaman “benim adamım” olsun diye düşünmedim. ANSET’teki arkadaşımız Aydil Nalan Borak Hanım’la görüştük. Jüri başkanı kim olmalı diye araştırdık. Bak en doğru olan isim de senin arkadaşın çıktı. (Gülüyor)
◊ Jüride başka kimler var, belli oldu mu?
- Diğer isimler henüz belli değil. Jürimiz 5 kişiden oluşacak. Ama hiç benim adamım yok. Bu olaylara ne akrabam, ne eşim dostum ne de partilimi sokarım.Bu işin duayenleri, bu işi bilenler içinde olmalı ki festivale kurallar gelsin. Biz doğru olanı 5 yıl yaptığımız sürece daha sonra kimse de değiştiremez.Kurala bağlayalım, değiştirilmesin
◊ Son iki yıldır Altın Portakal, Uluslararası Antalya Film Festivali olarak devam ediyordu...
- Altın Portakal, hem ulusal hem de uluslararasıdır. Biz doğru olanı, yıllardır yapılanı yapmaya devam edeceğiz. Aslında Altın Portakal Film Festivali’ni artık bir kurala bağlamamız gerekir ki bir daha değiştirilmesin. Çünkü bu festival, siyaset üstü bir olay. Herkesin buluşması, sanatçılara dokunabilmesi gerek...
◊ Bu gerçekten yapılabilir mi?
- Olmasını bekliyorum çünkü bunu yapmayı hedefledik.
◊ Menderes Başkan geliyor bir şey yapıyor, Mustafa Başkan başka bir şey yapıyor... Sonra yine Menderes Başkan değiştiriyor. Şimdi siz geliyorsunuz, farklı bir şey yapıyorsunuz. Belki sizden sonra gelen de bambaşka bir şey yapacak...
- Ben bırakmayacağım ki (Gülüyor)... Şaka bir yana festivalle ilgili kuralları koyacağımıza inanıyorum.
Para halkın parası bir sanatçıya harcamayız
◊ Festivalin ekonomik maliyeti ne kadar olacak?
- Ekonomik yönüyle de iyi gidiyoruz. Geçen yılın neredeyse yarı maliyetine yapacağız.
◊ Hollywood’dan ünlü oyuncular gelirdi, uluslararası jüride dünyaca ünlü isimler yer alırdı. Bu yıl yurtdışından gelecek isim var mı?
- Onlara çok astronomik rakamlar ödendi. Bizim festivalin toplam rakamı kadar bir sanatçının geldiğini duyduk. Para sizin, halkın parası, bir sanatçıya harcayamayız...
Toplam ödül miktarı 1 milyon 357 bin 500 TL
◊ Festivalde bu yıl ne kadar ödül verilecek?
- Toplam ödülümüz 1 milyon 357 bin 500 TL... Ulusal Yarışma’da toplamda 810 bin TL, Uluslararası Yarışma’da 97 bin 500 bin TL ve Antalya Film Forum’da 450 bin TL değerinde ödüller verilecek.
Bir de bu yılın yenilikleri arasında Cahide Sonku Ödülü var. İster kamera önünde ister kamera arkasında görev yapmış, jürimizin belirlediği kadın sinema emekçimize bu ödülü vereceğiz. Ödülü kazanan 50 bin TL’nin sahibi olacak.
◊ Son yıllarda festivale katılım olmadığı için kortej de çok sönük geçiyordu... Bu yıl sizin çocukluğunuzdaki gibi renkli kortejler olacak mı?
- Onu hedefliyoruz... Şahsım da olmak üzere bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Herkesi davet edeceğiz. Sanatçılarımızdan da çok büyük ilgi ve destek var. Bu sene çok coşkulu ve gösterişli bir kortej yapmayı hedefliyoruz. Festivale katılan sanatçı sayımız da çok olacağı için halkımız özlediği kortejlere kavuşacak...
KİTAP FUARI EKİMDE YAPILACAK
◊ Altın Portakal Film Festivali dışında Antalya’da önümüzdeki günlerde ne gibi etkinlikler olacak?
- Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaparken “okumak lazım” sloganıyla bir kitap fuarı başlattım. Bir çadırla başlayan fuar, 4 çadıra çıktı. Sonra Cam Piramit bile yetmedi, ben de Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’ni yaptırdım... Hatta o dönemki arkadaşlarımız fuarın ismini “Konyaaltı Kitap Fuarı” koyalım dediler ama kabul etmedim. Daha o zaman gönlümden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı geçtiği için adını “Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı” koydum. Bu yıl isminden Konyaaltı’nı çıkardık, 10’uncu Antalya Kitap Fuarı olarak yapacağız.
◊ Hangi tarihlerde yapılacak?
- 11-20 Ekim. Az kaldı. O fuara gelmeyen isim kalmadı. Hatta Cübbeli Ahmet Hoca bile geldi. O fuara Nihat Hatipoğlu da geldi.
Afişte Türkan Şoray
◊ Festivalin afişinde Türkan Şoray’ın fotoğraf var... Neden afiş için Türkan Şoray’ı seçtiniz?
- Bu yıl temamızı “özüne dönüş” olarak belirledik.1964 yılında ilk düzenlenen Altın Portakal’da “en iyi kadın oyuncu ödülü”nü Türkan Şoray almış.Afişte de o yüzden onu kullandık.O da inşallah sağlık durumu elverirse festivale katılacak.
◊ Onur Ödülleri kime verilecek?
- Bugüne kadar Onur Ödülü almamış iki sanatçımıza veriyoruz; Selma Güneri ve Ahmet Mekin...
İstanbul’daki törenlerde ödül alanlara heykelcik
◊ İki yıl önce festivalden “Ulusal” bölüm kaldırılınca büyük tepki gösterildi. Hatta İstanbul’da alternatif törenler düzenlendi...
- Evet, bizden önceki arkadaşlar Ulusal bölümü kaldırdı. Biz bu sene İstanbul’da iki yıl boyunca alternatif törenlerde ödül alan isimlere de Altın Portakal heykelciklerini vereceğiz.
◊ Bu kararları kendiniz mi alıyorsunuz?
- Bende “her şeyi bilirim” yargısı yoktur. Aksine “Ben bilmem” derim. Hani Mevlana’ya sormuşlar “En çok neyi bilirsiniz” diye “Haddimi bilirim” demiş ya, ben de haddimi bilirim.Antalya’da 25 yıldır belediye başkanlığı (Konyaaltı) yapan tek kişiyim. Siyaseti iyi bilirim ama festival için sinema sektöründen anlayan insanlarla çalışıyoruz.Bilmediklerimi onlara sorup danışıyorum.
◊ Zaten festivalin yönetmenliğine bütün sektörün saygı duyduğu Ahmet Boyacıoğlu’nu getirerek ilk puanı kazandınız...
- Ahmet Boyacıoğlu, bizim de çok saygı duyduğumuz bir isim. Önerileri çok hoşuma gitti, ortak alanda buluştuk. O “aradığım başkan bu” dedi, biz de “aradığımız büyüğümüz, abimiz bu” dedik. Kucaklaştık... Bu yıl sizlerin basının da katkısıyla çok güzel şeyler yapacağız.
◊ Festivalin açılış ve kapanış töreni nerede yapılacak?
- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu’nda tüm halkımızın katılımıyla gerçekleşecek.Seçim vaatlerimin arasında da bu vardı. Yağmur çamur olmasın diye törenleri kapalı spor salonunda yapacağız.
◊ Törenlerini yayınlayacak kuruluş belli oldu mu?
- CNN Türk canlı yayınlayacak...Bu yıl festivalin idari direktörü Cansel Çevikol Tuncer ile birlikte sinema sektöründeki derneklere kadar sahip çıkacağız.