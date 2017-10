Annem gibi mühendis olmadım çünkü kamera önünde mutluyum

Bu yılki Best Model yarışmasında birinci seçilen 18 yaşındaki Aslıhan Karalar için Ertuğrul Özkök’le aynı gün “Son yıllardaki en iyi Best Model” diye yazınca, yeni kraliçeyle buluşmaya karar verdim. Anne-babası elektrik elektronik mühendisi olan, kendisi Londra’da okuyan bir kızın nasıl olup da bu yarışmaya katıldığını merak ediyordum. Çok aklı başında, iyi eğitimli, ne istediğini bilen, dünyaya açık çok güzel bir kızla tanıştım. Buyurun, önümüzdeki yıllarda adını çok sık duyacağımız Aslıhan’la tanıştırıyorum sizi de. Bu okuyacağınız ilk röportajıdır...

◊ Annen ve baban elektrik elektronik mühendisi. Sen ise Londra’da okuyan eğitimli bir kızsın. Ne işin var Best Model yarışmasında?

- Ailem her zaman verdiğim kararlarda beni destekledi. Kararlarımı hep aramızda tartıştık ve beraber bir sonuca vardık.

Onlar ben nasıl mutlu olacaksam öyle yapmamı istediler. Üniversiteden kabul aldıktan sonra başvurdum yarışmaya. Kabul edilince aileme söyledim. Onlar da beni desteklediklerini söyledi. Azimliyim. Şimdi de oyunculuk eğitimine başlayacağım.



◊ Annen “Dur kızım ne yapıyorsun” demedi mi?

- Belki biraz klişe gelecek ama oyunculuk ve modellik çocukluk hayalimdi. Adımın hikayesi de ilginç. Aslıhan Koruyan Sabancı, 1999 Türkiye güzeli. Annem bir davette onunla tanışmış.

Çok duru, asil ve eğitimli bir kadınmış. Annem o sırada bana hamileymiş. 1 hafta sonra da benim cinsiyetimi öğrenecekmiş. “Kızım olursa adını Aslıhan koyacağım” demiş.

Bu ismi zaten beğeniyormuş, Aslıhan Koruyan Sabancı ile de tanışınca buna karar vermiş. Küçüklüğümden beri ailem bunu anlatır. Annem bana hep “Türkiye güzelim” derdi zaten.



◊ Doğuştan birincilik tacını takmışsın sen. Tecrüben var mıydı?

- Yoktu. Yarışmaya reşit olduğum gün başvurdum. 27 Nisan doğum günümdü, 28 Nisan’da başvuru yaptım. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul’a gelip modellik eğitimi aldım.







◊ Asıl hedefin ne, oyunculuk mu?

- Evet, oyunculuk yapmak istiyorum. Ama oyunculuğun yanında mesela Fashion Week’te belli başlı defilelerde modellik yapmayı çok istiyorum.



◊ Neden anne-baban gibi mühendis olma hedefi koymadın kendine?

- Kendimi kamera önünde daha mutlu hissediyordum çünkü. Kamera önünde daha rahat ifade ediyorum kendimi. İnsan, işini zevk alarak yapmalı. Annem kendi işinde mutlu mesela. Ama ben bu sektörde mutlu olacağım.



◊ Nerede doğdun? Aileni anlatsana biraz...

- Ankara’da doğdum. 15 yaşında bir erkek kardeşim var. Annem Çanakkaleli, babam Ankaralı. İkisi de ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu.

Annem hayatım boyunca idolüm oldu. Çok iyi bir işkadını, çok iyi bir eş ve çok iyi bir anne. İş temposuna rağmen bizi hiç ihmal etmedi.



◊ Sen ne okudun?

- Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi’nde okudum. Ortaokulda Fransızca öğrendim. 2 yıl uluslararası Bachelor sisteminde okudum.

Sonrasında Londra’da King’s College’ın Sosyal Bilimler ve İşletme bölümüne kabul edildim. Başka üniversitelere de kabul edildim ama Londra’yı tercih ettim. Şu anda okuldan izin aldım. Eğitimimle birlikte hem oyunculuğa hem de modelliğe devam etmek istiyorum.



◊ “Okuldan izin aldım” ne demek? Dondurdun mu?

- Hayır, bir süre ara verdim. Ne zaman döneceğim henüz belli değil. Ama eğitimim her zaman ön planda olacak. Oyunculuk ve modellik yapmak istiyorum ama okulu hiçbir zaman geri plana atmayacağım.



◊ Bu sürede eğitimine nasıl devam edeceksin? Ailen şu anda Ankara’da mı?

- Evet. Ben burada anneannemle yaşıyorum.

Ailem sürekli gelip gidiyor. Süreç çok yeni olduğu için okul konusunu henüz bilmiyorum. Ailemle bunu tartışıp göreceğiz. Eğitime devam etmeme gibi bir durum olamaz zaten...



◊ Üniversitenin bitiş tarihi ne zaman?

- 4 sene sonra.

DÜNYADA KATE MOSS, TÜRKİYE’DE ŞENAY AKAY

◊ Beğendiğin modeller kimler?

- Kate Moss, Türkiye’de de Şenay Akay.



◊ Onlar yaşlarını aldı artık. Gençlerden yok mu, Bella Hadid mesela?

- Ama onların podyum hakimiyetleri çok farklı. Farklı bir karakterleri var. Onlar podyumda yürüdüklerinde konsantrasyonunuz dağılmıyor. Sadece onlara odaklanıyorsunuz. Kıyafetlerini beğenmeseniz de yarattıkları aura çok başka.



◊ Güzellik yarışmalarında “Dünyayı değiştirmek isteseydin ne yapardın” gibi klasik sorular vardır. Sana da sordular mı bu soruyu?

- Yok. Zaten Best Model güzellik yarışması değil.

TACİZ SKANDALLARI VAR AMA BEN KENDİME GÜVENİYORUM

◊ Hollywood’da taciz skandalı ortaya çıktı. Model ve oyuncu olmak isteyen genç kızların bu tarz olaylar yaşama riski var. Ailenin bu konuda bir endişesi var mı?

- Kötü düşünmemek lazım. Ben çok iyimserim. Her kötü şeyin içinde bile iyi bir şey ararım. Hayatınıza soktuğunuz insanları sonuçta siz seçiyorsunuz. Kime ne kadar güveneceğinizin bir sınırı olmalı. O yüzden kendimi koruyabileceğime inanıyorum. Ailem bana güveniyor. O yüzden içlerinin rahat olacağını düşünüyorum.



◊ Yarın öbür gün ünlü bir oyuncuyla flört etsen ve bu gazetelerde haber olsa ailen kızar mı?

- Daha yaşım çok küçük. Şu an sadece kariyerim ön planda. Böyle haberlerde yer alacağımı düşünmüyorum.



◊ Erkek arkadaşın var mı?

- Hayır, yok.

AİLEMİ ÜZECEK BİR ŞEY YAPMAM

◊ Best Model birincisi olduktan sonra hayatında ne değişti? “Şöhret oldum” havalarına girdin mi?

- Girmedim. Ben her zaman doğallıktan yanayım. Neysem oyum. Şu an için hayatımda bir değişiklik olmadı. Tebrik mesajları alıyorum, arayanlar çok oluyor, o kadar. Ailem de çok mutlu. Hayallerimle eğitimimi bir arada yürütebileceğime inanıyorlar. Ben de inanıyorum.



◊ Modellik yapmak istediğini söyledin. Açık fotoğraflar çektirmen gerekirse ailen buna ne tepki verir?

- Bir şey demelerine gerek kalmaz. Ben nerede nasıl davranacağımı biliyorum. Bana çok güveniyorlar. Asla onların güvenini sarsacak, onları üzecek bir şey yapmam.



◊ Kardeşin ne okuyor?

- O da Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi’nde okuyor. İngilizce eğitim görüyor ve İspanyolca öğreniyor.



KAMERA ÖNÜ EN RAHAT OLDUĞUM YER



◊ Asıl hedefin oyunculuk. Peki en çok hangi oyuncu gibi olmak istersin?

- Farah Zeynep Abdullah, Beren Saat ve Serenay Sarıkaya’yı beğeniyorum. Yaşıma yakın oldukları için ilgimi çekiyorlar. İyi oyuncular kendilerini belli ediyor. Onları zevkle izliyorum.



◊ Sevdiğin diziler hangileri? Gençlik dizilerini mi yoksa dramaları mı kendine yakın görüyorsun?

- Gençlik dizilerini. Ama diğerlerine de ayak uydurabileceğimi düşünüyorum. Karakterin içine girmekte zorlanmıyorum. Duygularımı rahat bir şekilde ifade edebiliyorum. Kamera önü en rahat olduğum yer.



◊ Kimleri dinlemeyi seviyorsun?

- Güncel şarkıları seviyorum. Arkadaşlarım genelde İngilizce dinler ama onları da Türkçe şarkılara alıştırdım. Lisede yabancı arkadaşlarım da vardı, onlara bile Türkçe şarkılar dinlettim.



◊ Kitap okur musun?

- Psikoloji ve kişisel gelişim kitaplarını seviyorum. TED Talk’ları çok beğeniyorum. Lisede zaten TED Talk’ların organizasyon komitesindeydim. Okulda TED konferansları yapmıştık.



ELİF ŞAFAK’I YADIRGAMADIM



◊ Geçenlerde Elif Şafak bir TED konuşmasında biseksüel olduğunu açıkladı. Cinsel yönelimler konusuna bakışın nasıl?

- Çocukluğumdan beri farklı insanlar, farklı kültürler tanıma şansına sahip olduğum için herkesin kararına saygı duyuyorum. Herkes farklı bir kafa yapısına, farklı bir düşünce yapısına ve yönelimlere sahip olabilir. Herkese karşı sevgi ve saygıyla yaklaşıyorum. Kimseyi yadırgamıyorum, Elif Şafak’ı da yadırgamadım.

DÜNYACA ÜNLÜ BİR TOP MODEL OLMAK İSTİYORUM

◊ İngilizce ve Fransızca biliyorsun. Uluslararası anlamda bir hedefin var mı?

- Dünyaca ünlü bir top model olmak istiyorum. Umarım oyunculuğumu Türkiye’de ilerletip daha sonrasında dünya çapında isim yaparım. Küçüklüğümden beri düzenli ve disiplinli bir hayatım oldu.



◊ Sporla aran nasıl?

- Lisanslı voleybol oyuncusuyum. Ziraat’te oynadım. Ortaokuldan beri de okul takımındaydım. Son 2 yıl da takım kaptanlığı yaptım. Sporla hep iç içeydim. 7 yıl piyano ve bale eğitimi aldım. Bunların bana verdiği ayrı bir disiplin var. Hep organizeydim. Annem “Hadi Aslı şunu yap” demezdi, ısrar etmezdi. Erkek basketbol takımında bile oynadım. Çekingen değilim.



◊ Ailenle çok seyahat ettin mi?

- Çok küçük yaşlarımdan beri seyahat ediyoruz. Çin, Hong Kong, Amerika, Londra, İtalya... Voleybol takımımızla da yurtdışında birçok turnuvaya katıldık. Birçok ülkeye gittim, çok farklı kültürlerle tanıştım. Yurtdışında arkadaşlarım var. Bu beni çok mutlu ediyor. Dünyaya bu sayede daha geniş bir pencereden bakıyorum.

HER ZAMAN KENDİMLE YARIŞTIM

◊ “Aslıhan’la birlikte güzel, akıllı ve eğitimli kuşağın hakimiyeti mi başlayacak dizilerde” diye bir yazı yazdım. Ne diyorsun bu konuda?

- Okudum yazınızı, çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. İnşallah farkımı yansıtabilirim. Umarım diğer arkadaşlar da eğitimlerine önem verirler. Düzenli bir hayatın içinden sektöre katılırlar.



◊ Senden önceki Best Model birincilerini nasıl buluyorsun?

- Geçen senenin birincisini (Gizem Kayalı) beğenmiştim. Podyumdaki yürüyüşü ve duruşu hoşuma gitmişti. Kıyafeti çok güzel taşıyordu. Kampta da, başka zamanlarda da kendimi kimseyle kıyaslamadım. Bu da aileden gelen bir şey galiba. Ailem, beni ve kardeşimi hiçbir zaman başkalarıyla kıyaslamadı. Hiçbir zaman kardeşimi kıskanmadım mesela. Benim yarışacağım kişi kardeşim ya da bir arkadaşım olmadı. Her zaman kendimle yarıştım. Kendimi geliştirmeye çalıştım. Kimsenin zoruyla da değil, kendim istedim bunu. Kampta mesela kendi başıma prova yaptım. Finalde de kendimi iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum.



◊ Erkan Özerman bir oyuncu fabrikatörü gibi. Bugüne kadar Best Model yarışmasıyla pek çok oyuncu kazandırdı sektöre. Yapımcılar seni de rahat bırakmaz, Best Model senin için şans mı sence?

- Elbette şans, baksanıza siz benimle röportaj yapıyorsunuz. Erkan Bey çok değerli bir insan. Bugüne kadar pek çok oyuncu çıktı Best Model’dan, ben de o isimlerden olabilmeyi çok isterim.



◊ Yarışmaya katıldıktan sonra estetik yaptıranlar oldu. Senin vücudunda sevmediğin bir yer var mı?

- İnsan aynanın karşısına geçtiğinde kendini beğenmezse çok mutsuz olur. Benim sevmediğim bir yerim yok. Bir tek belki gözlerim renkli olabilirdi. Kusur aramak isteyen çok rahatlıkla bulur. Ama var olan durum neyse kabullenmek gerekli. İnsan ancak böyle mutlu olur.

Röportajın perde arkası

◊ Raffles Otel’de buluştuk Aslıhan Karalar’la ve 2 saate yakın sohbet ettik, fotoğraf çekimi yaptık...

◊ İlk röportajın, fotoğraf çekiminin acemiliği vardı üzerinde ama bu kız başarılı olur, çünkü enerjisi yüksek ve ne istediğini biliyor...

◊ Anne-babası bir an olsun ellerini üzerinden çekmiyor. Böyle eğitimli ailelerin çocuklarının bu işe girmesi, sektör için büyük şans...

◊ Bu röportajdan hemen sonra 30 yıldır Best Model yarışmasını yapan Erkan Özerman’ı aradım ve bir kez de telefonda tebrik ettim.

30 yıldır kaliteyi düşürmeyip dizi sektörüne kazandırdıkları için...