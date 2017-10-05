

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın “Uygulama aynen devam edecek” açıklamasıyla zayıflamış olsa da, henüz bir KHK çıkarılmadığı için konuyla ilgili umudumuz hâlâ var.

Bakanlar Kurulu, KHK ile yaz saatini kalıcı hale getirecek, böylece yasal engelleri de aşmış olacak.

Dünya genelinde 22 Ekim’de kış saati uygulamasına geçilecek. KHK henüz çıkmadı, Kaf Dağı’nın ardında da olsa hâlâ bir umudumuz var...

Anneler belki son dakikada engel oluruz diyerek Change.org’da başlattıkları imza kampanyasına hız verdiler.

Change.org’da bu konuyla ilgili başlatılmış 10’a yakın farklı kampanya var.

Çoğunda da on binlerce imza toplanmış.

Şimdi bu kampanyaları açan anneler bir araya gelerek, bütün imzaları tek kampanya altında toplayacaklar.

Seslerini daha gür çıkaracaklar.

Bence bu konuda geç bile kaldılar. Hangi anne-babayla konuşsam bu konuda dertli.

Milyonlarca çocuk mağdur. Herkes “Israrcı olmayın” diyor ama dönüp bakan yok.

Anneler isyanda...

Bunca annenin sesine kulaklarınızı tıkayamazsınız...

Sosyal medyayla mesafeli ilişki

Cem Yılmaz’dan sonra Mabel Matiz de sosyal medyayla arasına mesafe koydu.

Twitter’da bugüne kadar yaptığı tüm paylaşımları sildi, sayfasını sadece duyurular için kullanacak artık.

Bunun gerekçesini de dün Kelebek’te Sinem Vural’a “Linç kültüründen sıkıldım. Oradaki gergin ortamı sevmiyorum” diyerek açıkladı.

Cem Yılmaz’dan sonra Mabel Matiz’e de aynı şeyi söylüyorum.

Bir ünlü sosyal medyasız olamaz... Olmamalı...

Ama sosyal medyayla ilişkisi de seviyeli olmalı!

Mabel Matiz için söylemiyorum bunu ama yediği, içtiği her şeyi paylaşan, her halini gözler önüne seren ünlü takipçilerinin gözünde ‘arkadaş’ seviyesine geliyor.

Adam lise arkadaşına nasıl eşek şakası yaparsa, ünlüye de yapmayı, dangul dungul konuşmayı kendinde hak görüyor.

Mabel Matiz’in yaptığı doğrudur.

İçli dışlı olmak ünlüyü ne kadar yorarsa, sosyal medyayla mesafeli ilişki ünlüyü o kadar üzmez!

Yılın aşuresi

İnsan çocukluktan beri alıştığı lezzeti aradığından herkes için en iyi aşure annesinin yaptığı aşuredir.

Benim için de öyle. Sonra rahmetli anneannemin aşuresi gelirdi.

Üsküdar’daki Kanaat’in aşureleri iyiydi, son yıllarda bozdular ama.

Beyoğlu’ndaki Lades ise hâlâ anne aşuresine en yakın aşureyi yapıyor.

Ama bugüne kadar gördüğüm en iyi aşure, Selin Gökbakar’ınki oldu.

Şahan Gökbakar ve eşinin sosyal medyadaki yemek maceraları meşhur.

Selin Gökbakar bu kez yaptığı aşurelerle mutfak sanatlarında zirveyi zorladı.

Lezzetini bilemiyorum ama en azından görüntü olarak yılın aşuresi diyebilirim.

Şair!

Merak ettim;

Seda Sayan mı şair ruhlu adamlarla beraber oluyor...

Yoksa adamlar mı Seda’yla beraber olduktan sonra şaire dönüşüyor?

Baksanıza bugüne kadar şair yönünü görmediğimiz Murat Bey, Seda Sayan’dan sonra ne yazmış:

“Herkes bir kadından doğar ama çok az erkek bir kadının kalbinde ölür.”