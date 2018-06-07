Amerika’da olsa Talat Bulut’un kariyeri biterdi

Genç kadının rızası dışında bir hareket olduğu için çok açık bir cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya şimdi Talat Bulut.

Cinsel taciz suçlamaları bıçaksırtı bir konudur.

İnsanların haksız yere karalanması da var.

Ancak kravatını düzeltmek isteyen bir set çalışanını kimsenin olmadığı arka tarafa çağırmak da ne demek.

19 yaşındaki set çalışanı, arka tarafa çağırdığına dair tanıkları olduğunu ama öpme anına kimsenin şahit olmadığını iddia ediyor.

Türkiye’deki setlerde ilk kez mi yaşanıyor böyle bir olay?

Hayır... Neler neler geliyor kulağımıza ama olayın üstü her seferinde örtbas ediliyor ne yazık ki...

Tacize uğrayan set çalışanını işten atmakla tehdit eder yapımcı, oyuncu sektörde iş yaptırmamakla tehdit eder, tutuştururlar eline biraz para, yaşanan pisliği el birliğiyle kapatırlar.

Hep böyle oldu...

Ama ben “Yasak Elma” setinde bu taciz skandalını ilk duyduğumda, “Yapımcı Fatih Aksoy’u biraz tanıyorsam bu işin üzerini asla örtmez. Bir parça doğruluk payı varsa da Talat Bulut’u hemen o diziden gönderir” dedim...

Dediğim çıktı...

19 yaşındaki set çalışanını olayı savcılığa taşıması gerektiğini söyledi Fatih Aksoy...

Dün konuştum Fatih Aksoy’la, “Davanın sonuçlanmasını bile beklemem. Savcının dava açmayı kabul etmesi bile benim için yeterli. Savcı dava açılacak bir boyut görürse Talat Bulut’un sözleşmesini hemen feshederim” dedi...

“Başrol oyuncusu Talat Bulut, peki Yasak Elma ne olacak” dedim...

“Umurumda bile değil. Dizi tehlikeye girecek diye bu olayı örtbas edemeyiz. Yerine başka birini bulup yola devem ederiz” dedi...

Helal olsun Fatih Aksoy’a...

Davanın sonucunu görelim falan diye soğutmayacak meseleyi, neşteri hemen vuracak...

Talat Bulut’un rol aldığı “Göç Zamanı” dizisinde de benzer iddialar ortaya atılmış, olay örtbas edilmişti...

Yıllar önce set arkadaşı Hande Ataizi’ne gece 02.30’da Van Gölü’ne girelim diye teklifte bulunduğunu herkes biliyor zaten...

Hande Ataizi’ni yalanlamıştı Talat Bulut ama adının sürekli bu tür olaylarla anılması ilginç.

Bu olaylar ve iddialar Amerika’da olsa Talat Bulut’un kariyeri çoktan bitmişti.

Belki bizde de bir ilk yaşanacak...

Belki bu olay setlerdeki cinsel tacizlerin ortalığa döküldüğü bir dönemin başlangıcı olacak.

Bu isyan bizde de MeToo hareketi başlatır mı

Yasak Elma setinde 19 yaşındaki kostüm asistanının korkusuzca çıkıp Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia etmesi, saklanmadan, gizlenmeden ceza davası açacak olması Türk dizi ve sinema setlerinde yeni bir dönemi başlatabilir...

Talat Bulut’la ilgili geçmişte yaşadıklarını anlatan başka set çalışanı kadınlar da çıkabilir.

Onların iddiası, diziden gönderilmesi diğer tacize uğramış kadınları da cesaretlendirebilir...

Belki de pek çok ünlü isimlerle ilgili böyle taciz iddiaları duymaya başlarız...

Hollywood’da MeToo hareketi aynen böyle başladı çünkü...

Belki bizde de setlerdeki oyuncu, yapımcı tacizine karşı bir MeToo hareketi başlayabilir...

Bunların hiçbiri olmasa bile göreceksiniz bu olay setlerde bazı değişimlerin kıvılcımı olacak...

Kendilerini her şeyi yapmaya muktedir gören erkek oyuncular, kadın set çalışanlarına karşı düzgün davranmayı öğrenecekler...

Sözlü ya da fiziksel tacizi kafalarında daha çok sorgulayacaklar...

Bunu yaparsam rezil olurum, kariyerim biter korkusu kafalarının bir köşesine çakılacak...

Çakılsın da zaten...

Rihanna’nın şarkı sözüne ceza

Rap’çi Ezhel’in şarkı sözlerinde uyuşturucuya özendiriyor gerekçesiyle hapse girmesinin yankıları sürerken Türkiye’de bir ilk daha yaşandı ve RTÜK ilk kez yabancı bir şarkının İngilizce sözleri nedeniyle müzik kanallarına para cezası kesti.

Wild Thoughts şarkısının sözlerinden dolayı NR1 ve Dream TV’ye 17.065’er lira, “Sex, Love and Water” şarkısının sözlerinden dolayı Power TV’ye de aynı miktarda para cezası kesildi.

DJ Khaled’nin Rihanna’yla birlikte söylediği Wild Thoughts şarkısının klibi neredeyse bir yıldır dönüyor yabancı müzik klibi yayınlayan kanallarda...

Şarkının sözlerinden dolayı ceza kesilmiş.

İyi İngilizce bilmek lazım anlamak için...

Bakın klipteki görüntülerden, seksi danslardan dolayı demiyorum zaten müzik kanalları uzun zamandır yabancı klipleri keserek, buzlayarak yayınlıyor...

İngilizce şarkının sözlerinden dolayı Türkiye’de ilk kez müzik kanallarına ceza kesildi...

İngilizce sözler Türkçeye çevrilip ceza kesilmeye başlanırsa ne radyolarda çalacak yabancı şarkı kalır ne de televizyonlarda yayınlanacak klip...

Hatta pek çok orijinal yayınlanan film bile ceza alabilir, sonuçta orada da küfürler ediliyor, hakaretler, uygunsuz sözler kullanılıyor...