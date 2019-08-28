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Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Altın Portakal adına iki yıldır verilen ödüller ne olacak?

28 Ağustos 2019

Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılacak.


Malum Antalya son yerel seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçti, Menderes Türel’in yerine başkanlık koltuğuna Muhittin Böcek oturdu.
Her başkan değiştiğinde olduğu gibi bu da Altın Portakal’da bir dizi değişikliği beraberinde getirdi.
Yeni Başkan Böcek, sinemacıların çağrısına kulak verdi ve ulusal yarışmayı yeniden festival bünyesine kattı.
‘Uluslararası’ ibaresini kaldırdı festivalin adı yeniden Antalya Altın Portakal oldu.
Ahmet Boyacıoğlu’nu festivalin direktörlüğüne getirildi.
Bunların hepsi güzel adımlar ama şimdi ortada bir başka tartışma konusu var.
Sinemacılar iki yıldır İstanbul’da alternatif bir törenle dağıtılan Ulusal Yarışma Ödülleri’nin bu yılki törende Antalya’da resmi olarak sahiplerine verilmesini istiyor.
İki yıldır yapılan bu alternatif törenin jürileri de çok doğruydu, ödülleri alan isimler de...
O ödül sahipleri İstanbul’da aldıkları ödüllerle mi kalacaklar, yoksa gerçek Altın Portakal’larına kavuşacaklar mı?
Sinemacılar kavuşmasından yana.
Festival komitesi ise buna yanaşmıyor.
İki yıldır Antalya’da resmi olarak olmayan bir yarışmanın ödüllerinin de verilemeyeceğini söylüyorlar.
Buyrun size yeni bir tartışma konusu...
Verilmeli mi verilmemeli mi...
Açıkçası ben de komite gibi düşünüyorum.
İstanbul’da yapılan ödül töreni, kaldırılan Ulusal Yarışma’yı yaşatmak ve alınan kararı bir nevi protesto etmek açısından doğruydu.
Ama o ödül törenin de işlevi bu kadardı.
Şimdi sinemacılar ‘ödüllerimizi isteriz’ diyerek, kayıp iki yılın hesabını soracaklarına yeniden yapılanan Altın Portakal’a sonuna kadar destek vermeli...

Başkana göre festival olmaz...

Başkana göre değişen bir sinema festivali olamaz, olmamalı...
Ben bunu yıllardır söylüyorum...
2004’te başlayan AK Partili Menderes Türel’in’in ilk döneminde de söyledim...
2009’da CHP’li Mustafa Akaydın koltuğa oturup değişiklikler yaptığında da...
Menderes Türel’in ikinci döneminde ulusal yarışma kaldırıldığında da...
Şimdi CHP’li Böcek’in dönemi için de aynı şeyi söylüyorum...
Son 20 yıldır Antalya’yı bir dönem AK Parti, bir dönem CHP yönetiyor...
Her gelen partiye, her gelen başkana göre kurallar değişirse bu Altın Portakal tartışmaları hiç bitmez.
56 yıllık bir festivalin başkanlar üstü, sinemacılardan oluşan komitenin yönettiği bir statüye sahip olması gerekiyor.
Keşke Başkan Böcek böyle bir yapılanmanın adımlarını atsa...

Yanlışı şikayet edin

Geçenlerde tatilde sinir eden şeyler listeme zıpkın avcılarını eklemiştim.
Gece ışıkla avlanan zıpkıncıları gördüğümüzde yanlarına gidip uyarmıştık Bodrum’da...
“Bir daha görürsek şikayet edeceğimizi” söylemiştik...
Ben yoktum ama geçen akşam yine dalmışlar fener yakıp balıkları avlıyorlar.
Arkadaşlar bu kez hemen sahil güvenliği aramış...
Bodrum’da sahil güvenlik 5 dakika içinde Ortakent’e gelmiş.
Zıpkınla balık avlayanları denizden çıkarıp tekneye almışlar ve götürmüşler.
Ceza keseceklermiş...
Telefonda konuşurken de aşırı kibarmış sahil güvenlik görevlileri...
Diyeceğim şu ki, gördüğünüz yanlışları yetkili mercilere şikayet edin.
Çoğu zaman şaşıracağınız kadar hızlı müdahale ediliyor olaylara.

1,5 dakikalık özet görüntüler olmalı

İki hafta geçti Süper Lig özet görüntüleri TRT Spor’da hâlâ yok.
Yani ayda 130 lira verip beINSports’a üye değilseniz bu ülkede maç görüntülerini izlemeniz mümkün değil.
Ersin Düzen, beINSports’un özet görüntü vermek için geçen sezonun iki katı ücret talep ettiğini söyledi...
Üstelik dolar kuru üzerinden indirim aldığı halde...
Oysa eskiden haber amaçlı 3 dakikalık görüntüler her kanala makul bir fiyata verilirdi yayıncı kuruluşlar tarafından.
Şimdi dijital gelirler düşünülerek TV’lerden fahiş fiyatlar isteniyor.
Oysa makul bir fiyata 3 değil 1,5 dakika da olsa haber amaçlı görüntüleri isteyen her kanal alabilmeli.
Bu 1,5 dakikalık görüntülerin sadece 4-5 kez tekrar yayınlanması şartı da konabilir.
10 liraya bir kanala satacağına, 3 liraya 4 kanala satmalı beINSports görüntüleri.
Bu futbol programlarının kalitesini, dolayısıyla Türk futbolunun marka değerini de yukarı çeker.

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