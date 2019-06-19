Alice’in başarısı bize ne anlatıyor?

Gösteri dünyasında sezonun flaş işi hiç tartışmasız Alice müzikaliydi.
Önceki gün sezonun son oyununu sahnelediler.
27 oyunda 60 bin seyirci toplamışlar.
Bu işin başarılı olmasına neden seviniyorum biliyor musunuz...
Gösteri dünyasında ünlü isimlerin kaşelerini çıkaracak, büyük prodüksiyonları karşılayacak bir ekonomi olduğunu kanıtladıkları için.
Yıllar önce Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin’in oynadığı Yıldızların Altında müzikali başarılı olmamış ve yapımcıların bu tür büyük işlerden kaçmasına neden olmuştu...
Alice bunun başarılacağını kanıtladı.
Elbette Beyazıt ve Candan bundan 14 sene önce yaptılar o müzikali, ne bugünkü sahneler vardı, ne bütçeler, ne de teknoloji...
Tutmamasının 40 ayrı nedeni vardı.
Alice sanat hayatımızda yeniden müzikaller, büyük gösteriler dönemini başlatabilir...
Çünkü artık yapımcılar Alice sayesinde bunun karşılığı olduğunu, kaliteli yapımların seyircisi olduğunu gördü.
75 lira kahvaltı
Galiba Demet Akalın uzun zamandır dışarıda kahvaltı yapmıyor, Çeşme’de 4 kişi kahvaltıya gidip 300 lira hesap ödeyince isyan etti...
“Biz ünlü diye mi kazıklanıyoruz” dedi...
Kazıklandığı falan yok.
4 kişi 300, adam başı 75 lira demek...
Bırakın Çeşme, Alaçatı gibi her yaz fiyatları tavan yapan beldeleri, İstanbul’da normal zamanda bile 60 ile 100 lira arasında değişiyor kahvaltı...
Cihangir’de
daha geçtiğimiz günlerde
3 yetişkin 2 çocuk, 350 lira ödedim kahvaltıya...
Sonuçta peynir, zeytin, sucuk ama kahvaltı fiyatı da üç aşağı beş yukarı böyle işte...
Ucuz mu, değil...
Ama ortalığı yıkacak da bir durum yok, ünlü diye ekstra kazıklanmıyor yani...
Uçak bileti
Bu yaz hafta sonu Bodrum’a gitmek kişi başı 700 lira...
Eğer makul bir saatte uçmak istiyorsanız gidiş dönüş 350’şer lira ödemek zorundasınız...
Geçmişte bir tavan fiyat uygulaması vardı, bayram ve tatil dönemlerinde belirlenen fiyatın üzerine çıkılamıyordu...
Şimdi 350 liraya bilet bulunca seviniyoruz...
Bu tartışma daha iyi
Binali Yıldırım’la Ekrem İmamoğlu’nun tarihi buluşmasından sonra sosyal medyada eski canlı yayın tartışmaları hızla paylaşılmaya başlandı...
Bakın nasıl oluyordu bu işler, canlı yayınlarda nasıl tartışılıyordu diyerek eski programlar hatırlatıldı...
Birbirlerine ‘puşt’ diyenler mi istersiniz, hakaret eden mi?
Kendini kaybedip konuğuyla kavga eden sunucular mı istersiniz?
Kusura bakmayın da önceki akşam Yıldırım-İmamoğlu buluşması o eski programların yanında bin kat daha kaliteli ve seviyeliydi...
Anladığım kadarıyla bu buluşmadan kavga-dövüş, ağız dalaşı bekleyen geniş bir kitle vardı...
Bu tuzağa düşmedikleri ve son derece medeni bir şekilde konuştukları için her iki adaya da teşekkür etmemiz gerekiyor.
Bu zemini iyi dengeleyen İsmail Küçükkaya’ya da...
Kavga dövüş isteyenler, eski tartışma programlarını açsın izlesin...
Alice’in başarısı bize ne anlatıyor?
Gösteri dünyasında sezonun flaş işi hiç tartışmasız Alice müzikaliydi.
Önceki gün sezonun son oyununu sahnelediler.
27 oyunda 60 bin seyirci toplamışlar.
Bu işin başarılı olmasına neden seviniyorum biliyor musunuz...
Gösteri dünyasında ünlü isimlerin kaşelerini çıkaracak, büyük prodüksiyonları karşılayacak bir ekonomi olduğunu kanıtladıkları için.
Yıllar önce Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin’in oynadığı Yıldızların Altında müzikali başarılı olmamış ve yapımcıların bu tür büyük işlerden kaçmasına neden olmuştu...
Alice bunun başarılacağını kanıtladı.
Elbette Beyazıt ve Candan bundan 14 sene önce yaptılar o müzikali, ne bugünkü sahneler vardı, ne bütçeler, ne de teknoloji...
Tutmamasının 40 ayrı nedeni vardı.
Alice sanat hayatımızda yeniden müzikaller, büyük gösteriler dönemini başlatabilir...
Çünkü artık yapımcılar Alice sayesinde bunun karşılığı olduğunu, kaliteli yapımların seyircisi olduğunu gördü.
75 lira kahvaltı
Galiba Demet Akalın uzun zamandır dışarıda kahvaltı yapmıyor, Çeşme’de 4 kişi kahvaltıya gidip 300 lira hesap ödeyince isyan etti...
“Biz ünlü diye mi kazıklanıyoruz” dedi...
Kazıklandığı falan yok.
4 kişi 300, adam başı 75 lira demek...
Bırakın Çeşme, Alaçatı gibi her yaz fiyatları tavan yapan beldeleri, İstanbul’da normal zamanda bile 60 ile 100 lira arasında değişiyor kahvaltı...
Cihangir’de
daha geçtiğimiz günlerde
3 yetişkin 2 çocuk, 350 lira ödedim kahvaltıya...
Sonuçta peynir, zeytin, sucuk ama kahvaltı fiyatı da üç aşağı beş yukarı böyle işte...
Ucuz mu, değil...
Ama ortalığı yıkacak da bir durum yok, ünlü diye ekstra kazıklanmıyor yani...
Uçak bileti
Bu yaz hafta sonu Bodrum’a gitmek kişi başı 700 lira...
Eğer makul bir saatte uçmak istiyorsanız gidiş dönüş 350’şer lira ödemek zorundasınız...
Geçmişte bir tavan fiyat uygulaması vardı, bayram ve tatil dönemlerinde belirlenen fiyatın üzerine çıkılamıyordu...
Şimdi 350 liraya bilet bulunca seviniyoruz...
Bu tartışma daha iyi
Binali Yıldırım’la Ekrem İmamoğlu’nun tarihi buluşmasından sonra sosyal medyada eski canlı yayın tartışmaları hızla paylaşılmaya başlandı...
Bakın nasıl oluyordu bu işler, canlı yayınlarda nasıl tartışılıyordu diyerek eski programlar hatırlatıldı...
Birbirlerine ‘puşt’ diyenler mi istersiniz, hakaret eden mi?
Kendini kaybedip konuğuyla kavga eden sunucular mı istersiniz?
Kusura bakmayın da önceki akşam Yıldırım-İmamoğlu buluşması o eski programların yanında bin kat daha kaliteli ve seviyeliydi...
Anladığım kadarıyla bu buluşmadan kavga-dövüş, ağız dalaşı bekleyen geniş bir kitle vardı...
Bu tuzağa düşmedikleri ve son derece medeni bir şekilde konuştukları için her iki adaya da teşekkür etmemiz gerekiyor.
Bu zemini iyi dengeleyen İsmail Küçükkaya’ya da...
Kavga dövüş isteyenler, eski tartışma programlarını açsın izlesin...