Aleyna’ya İngilizce şarkı lazım şimdi



Samsun Demir aradı bir sabah, “Tam dediğin gibi bir kız bulduk, izlesene” dedi. Aleyna Tilki, “Cevapsız Çınlama”...

İşte bu dedim.

16 yaşından beri müzik piyasasında, son bir yılda en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

Yeni şarkısı “Sen Olsan Bari”yi çıkardı, videosu şu an dünyada en çok izlenen 5’inci klip durumunda.

Açın kworb.net sitesine bakın; son 24 saatte Youtube’da en çok izlenen klipleri listeliyorlar.

Her 24 saatte bir, 5 milyonun üzerinde izleniyor Aleyna’nın klibi.

Toplam izlenmesi 22 milyonu aştı.

Büyük bir başarı...

Tüm dünyadan kimmiş bu kız diye klibine bakılıyor şu anda.

Aleyna büyük yanlışlar yapmaz, şımarmaz, 18’ine girdikten sonra alkol malkol dağıtmazsa 2000 kuşağının Ajda Pekkan’ıdır.

Bizim çocuklar da 50 yıl sonra muhtemelen Aleyna’nın yaşını, estetiklerini konuşacaklar.

Kafasını iyi kullanırsa dünyaya açılan ilk popçumuz olur belki de.

Bunun ilk denemelerini hemen yapması lazım.

Şimdi iyi bir İngilizce şarkı lazım Aleyna’ya.

Kimmiş bu kız diye klibine bakan dünyanın dört bir tarafından insanlara müziğini, dansını, kendini gösterecek güzel bir İngilizce şarkı.

Türk pop müziğinde o eşiği atlayabilecek tek isim şu anda Aleyna.

Ama yetmez, Aleyna gibi genç popçuların sayısı artmalı.

Hem erkek, hem kız vokaller...

Boyband’ler, kız müzik grupları çıkmalı...

Güney Kore’yle dizilerde çok benzeşiyoruz, neden müzikte de olmasın bu?

Onların KPop’undaki gibi bir patlamayı Türk popunda Aleyna’nın açtığı yoldan giden popçular yapabilir.

Trump’ın resmi Evren’in resmi...

Donald Trump’ın 2005 yılında bir hayır kurumu için çizdiği bu Manhattan silueti, geçen hafta 9 bin dolardan açık artırmaya çıktı.

Şimdi sıkı durun, benim 6 yaşındaki kızımın bile daha iyi çizeceği bu resim kaça satıldı dersiniz?

Tam 29 bin 184 dolara...

Türk parasıyla 100 bin liraya...

Trump’ın 100 bin liralık bu komik çizimini görünce Kenan Evren’in yaptığı tablolar geldi aklıma.

Evren’in Hande Ataizi’nin nü tablosu, Hürriyet tatil ekinden bakarak yaptığı hamamda kızlar tablosu peynir ekmek gibi satılıyordu.

İşadamları açık artırmada en yüksek parayı verebilmek için uğraşıyordu.

Şimdi o tabloların hiçbirinin maddi ve sanatsal değeri yok, hepsi çöp oldu!

Trump’ın başkanlığından sonra bu resmin de çöp olacağı gibi.

İktidar ve güç böyle bir şeydir işte, uyduruk bir karalamayı bile 100 bin liraya satarsınız...

Sahne kıyafetine gel!

Fotoğraf Serdar Ortaç’ın önceki akşam Kıbrıs’ta Nuh’un Gemisi adlı otelde verdiği konserden.

Üzerinde tişört, altında yırtık bir kot, ayağında spor ayakkabılar... Konser bittikten sonra hemen oyuna oturacakmış gibi. Ya da oyundan apar topar kalkıp sahneye çıkmış gibi.

Tamam, şarkıcıların Kıbrıs’taki otellerde verdiği konserlerde kimse büyük sahne şovları, dekorlar falan beklemiyor.

Ama bu kadarı da fazla özensiz değil mi sevgili Serdar?

Gecede 70-80 bin lira aldığınız oteller, seni dinlemeye gelen seyirci,

en önemlisi mesleğin

daha fazla saygıyı hak etmiyor mu?

Emniyet şu uygulamayı bıraksa artık...

Trabzon Narkotik Müdürlüğü, bir oyuncak ayının içinde 990 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirmiş.

Emniyette gelenek haline gelen, yakalanan malları sergileme seansında bu kez 990 hapla “Trabzon Narkotik” yazısı yazılmış.

Nedense, yanına bir gülme emoji’si eklenmiş.

Altına da ay yıldız yapılmış, yine haplar dizilerek...

Bu tablonun yanına oyuncak ayıyı da koymuşlar.

Ortaya çıkan fotoğraf o kadar tatlı ve sempatik ki, insanın oturup bütün ecstasy’leri şeker niyetine yiyesi geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bir genelge yayınlayıp şu ele geçirilen malları sergileme komedisini bitirmeli artık.

O hapları puzzle gibi dizip sanat eseri yaratmaya çalışan polis memurlarının zamanına da yazık...