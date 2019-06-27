Aile albümünde cenaze fotoğrafı olur mu?

Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel, Enis Fosforoğlu’nun cenazesinde çektikleri fotoğraflarla ilgili açıklama yaptılar.
Hamdi ve Selen’e sonuna kadar inanıyorum.
“Bu fotoğrafı bir yerde paylaşmadık, Instagram için çekmedik” diyorlar...
Selen’in poz vermediğini, tabuta sarılma görüntüsünde çekilen onlarca kareden birinin seçilip kullanıldığını söylüyorlar.
Çekilen görüntülerin belge olarak kullanılacağını, belki de ileride bir Enis Fosforoğlu belgeseli çekeceklerini belirttiler.
Dolayısıyla ortada bir tabutla selfie saygısızlığı yok.
Ama ben bu olay sayesinde bir şeyi öğrendim; cenaze fotoğraflarının aile albümüne girdiğini...
Hamdi Alkan kendi babasının cenazesinde de fotoğraf çektiğini söyledi dün bana...
Seren Serengil de babası Öztürk Serengil’in cenazesinde fotoğraflar çekmiş.
Ben daha önce hiç cenaze fotoğrafları olan bir aile albümü görmedim, duymadım...
Çünkü aile albümü dediğin mutlu anların bir arada olduğu bir yerdir, hayatının en mutsuz anını karşında görüp yeniden kahrolacağın bir şey değildir...
Tabii bu bana göre böyle... Hamdi ve Seren’in tam tersini düşünmelerine de saygı duyuyorum...
Ama albümde doğum, düğün fotoğraflarına bakarken babamın, dedemin, anneannemin cenazesinden fotoğraflar görmek bana iç açıcı gelmiyor.
Hamdi ve eşi Selen’in babamız, hocamız dediği Enis Fosforoğlu’na saygısızlık yapmadıklarına samimiyetle inandım ama bu konuya da fena halde takıldım...
Yazık değil mi bu çocuklara?
Emre Aşık ve boşanma sürecinde olduğu eşi Yağmur Sarnıç’ın üç küçük çocukları var...
Birbirleri hakkında Fetö’cülükten iffetsizliğe kadar çeşitli iddialarda bulundular.
Şimdi çocukları üzerinden birbirlerini vurmaya çalışıyorlar.
Emre’nin çektiği videoda 3 yaşındaki kızı, annesinin kendisini dövdüğünü söylüyor.
Annesine karşı babasından kendisini korumasını istiyor.
Yağmur’un çektiği videoda ise 3 yaşındaki aynı kız, babasının kendisini dövdüğünü söylüyor, omuzuna vurduğunu iddia ediyor...
Hangisi doğru?
3 yaşındaki çocuk annesinin yanında olunca babasını, babasının yanında olunca annesini kötüleyebilir...
Bu konuda çok kolay yönlendirilebilir.
Her iki taraf da çocukları kullanarak velayetlerini almaya çalışıyor.
Emre, Yağmur Sarnıç’ın çocuklarının olduğu eve erkek arkadaşlarını aldığını iddia ediyor...
Yağmur da “Kimi istersem alırım, ister parti yaparım ister sohbet ederim, bu kimseyi ilgilendirmez” yanıtını verdi dün...
Çocukların psikolojik gelişimini etkilemiyorsa evliliği fiili olarak bitmiş, eşine karşı sorumluluğu kalmamış yetişkin bir kadın ne isterse yaşasın, bizi ilgilendirmez...
Ama çocuğa şiddet meselesi göz ardı edilecek gibi değil bu davada.
Çocuk hem annesinin hem babasının kendisini dövdüğünü söylüyor...
Daha da acısı bakıcısı da dövüyor; bir tek bu şiddetin görüntüleri var...
Yazık oluyor bu çocuklara...
Boşanma aşamasındaki anne babaların günahını bu küçücük çocuklar çekiyor her çekişmeli boşanmada...
Yağmur ve Emre bunun bilincinde olarak davransa keşke diyeceğim ama birbirleri hakkında demediğini bırakmayan bir çifte ne faydası olur bilmiyorum.
Hangi Burak?
Burak Özçivit’in “Diriliş Osman” için bıraktığı saçlı sakallı halini... Altınyıldız reklamlarındaki parlak çocuk halinden çok daha fazla sevdim...
Salon erkeğindense
bu dağınık hali daha iyi geldi bana...
Ama saçlarını toplasa fena olmaz sanki...
Aile albümünde cenaze fotoğrafı olur mu?
Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel, Enis Fosforoğlu’nun cenazesinde çektikleri fotoğraflarla ilgili açıklama yaptılar.
Hamdi ve Selen’e sonuna kadar inanıyorum.
“Bu fotoğrafı bir yerde paylaşmadık, Instagram için çekmedik” diyorlar...
Selen’in poz vermediğini, tabuta sarılma görüntüsünde çekilen onlarca kareden birinin seçilip kullanıldığını söylüyorlar.
Çekilen görüntülerin belge olarak kullanılacağını, belki de ileride bir Enis Fosforoğlu belgeseli çekeceklerini belirttiler.
Dolayısıyla ortada bir tabutla selfie saygısızlığı yok.
Ama ben bu olay sayesinde bir şeyi öğrendim; cenaze fotoğraflarının aile albümüne girdiğini...
Hamdi Alkan kendi babasının cenazesinde de fotoğraf çektiğini söyledi dün bana...
Seren Serengil de babası Öztürk Serengil’in cenazesinde fotoğraflar çekmiş.
Ben daha önce hiç cenaze fotoğrafları olan bir aile albümü görmedim, duymadım...
Çünkü aile albümü dediğin mutlu anların bir arada olduğu bir yerdir, hayatının en mutsuz anını karşında görüp yeniden kahrolacağın bir şey değildir...
Tabii bu bana göre böyle... Hamdi ve Seren’in tam tersini düşünmelerine de saygı duyuyorum...
Ama albümde doğum, düğün fotoğraflarına bakarken babamın, dedemin, anneannemin cenazesinden fotoğraflar görmek bana iç açıcı gelmiyor.
Hamdi ve eşi Selen’in babamız, hocamız dediği Enis Fosforoğlu’na saygısızlık yapmadıklarına samimiyetle inandım ama bu konuya da fena halde takıldım...
Yazık değil mi bu çocuklara?
Emre Aşık ve boşanma sürecinde olduğu eşi Yağmur Sarnıç’ın üç küçük çocukları var...
Birbirleri hakkında Fetö’cülükten iffetsizliğe kadar çeşitli iddialarda bulundular.
Şimdi çocukları üzerinden birbirlerini vurmaya çalışıyorlar.
Emre’nin çektiği videoda 3 yaşındaki kızı, annesinin kendisini dövdüğünü söylüyor.
Annesine karşı babasından kendisini korumasını istiyor.
Yağmur’un çektiği videoda ise 3 yaşındaki aynı kız, babasının kendisini dövdüğünü söylüyor, omuzuna vurduğunu iddia ediyor...
Hangisi doğru?
3 yaşındaki çocuk annesinin yanında olunca babasını, babasının yanında olunca annesini kötüleyebilir...
Bu konuda çok kolay yönlendirilebilir.
Her iki taraf da çocukları kullanarak velayetlerini almaya çalışıyor.
Emre, Yağmur Sarnıç’ın çocuklarının olduğu eve erkek arkadaşlarını aldığını iddia ediyor...
Yağmur da “Kimi istersem alırım, ister parti yaparım ister sohbet ederim, bu kimseyi ilgilendirmez” yanıtını verdi dün...
Çocukların psikolojik gelişimini etkilemiyorsa evliliği fiili olarak bitmiş, eşine karşı sorumluluğu kalmamış yetişkin bir kadın ne isterse yaşasın, bizi ilgilendirmez...
Ama çocuğa şiddet meselesi göz ardı edilecek gibi değil bu davada.
Çocuk hem annesinin hem babasının kendisini dövdüğünü söylüyor...
Daha da acısı bakıcısı da dövüyor; bir tek bu şiddetin görüntüleri var...
Yazık oluyor bu çocuklara...
Boşanma aşamasındaki anne babaların günahını bu küçücük çocuklar çekiyor her çekişmeli boşanmada...
Yağmur ve Emre bunun bilincinde olarak davransa keşke diyeceğim ama birbirleri hakkında demediğini bırakmayan bir çifte ne faydası olur bilmiyorum.
Hangi Burak?
Burak Özçivit’in “Diriliş Osman” için bıraktığı saçlı sakallı halini... Altınyıldız reklamlarındaki parlak çocuk halinden çok daha fazla sevdim...
Salon erkeğindense
bu dağınık hali daha iyi geldi bana...
Ama saçlarını toplasa fena olmaz sanki...