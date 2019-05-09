Ahmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessiz

Ahmet Kural’ı Sıla’ya yaptıklarından dolayı yerden yere vurduk.Demediğimizi bırakmadık...
Söylenenlerin yarısı bile doğru olsa, değil mi ki kadına şiddet uyguladı, Ahmet’in kariyeri için büyük bir darbe bu...
Peki Duman’ın solisti Kaan Tangöze’ye neden aynı tepki gösterilmiyor.
Sosyal medyada TT olmuyor, hakkında haberler, yorumlar yapılmıyor, her gün yazılar yazılmıyor...
Kaan’ın yaptığı da kadına şiddet.
Eski eşi Seçkin Piriler’in evine gidiyor, yeni eşi Kıvılcım Ural hakkında açtığı davayı geri çekmesini istiyor.
Hayır yanıtını alınca da, odadan çıkmak üzere olan Seçkin’in sırtına yumruk ve tekme atıyor.
O sırada evde olan ve kavgayı ayırmaya çalışan Seçkin’in kız arkadaşına da saldırıyor...
Ve bunların hepsini iki çocuğunun gözü önünde yapıyor.
Ben Kaan’ın hep iyi bir baba olduğunu söyledim, yazdım.
Seçkin’le ayrıldığı dönemde de hep akşamları eve gider, çocuklarını uyuturdu.
Ama değil mi ki çocuklarının gözü önünde annelerine şiddet uyguladı, benim için babalığı da bitti...
Seçkin Piriler karakoldan dönerken o çocukların balkondan “anne, anne” diye çırpınışları var ki Kaan o görüntüleri oturup tekrar tekrar izlesin...
Haksızlık...
Yenilenecek İstanbul seçimleriyle ilgili, şarkıcılar, oyuncular fikirlerini açıklamaya başladı.
Cem Yılmaz’dan Tarkan’a, Bergüzar Korel’den Şahan Gökbakar’a kadar...
Tabii listede fazla oyuncu olunca hemen menajerlik ajansı sahibi Ayşe Barım hedef tahtasına oturtuldu.
Oyuncuları Ayşe Barım’ın organize ettiği söylenerek hakkında yazılmadık şey bırakılmadı.
Bunu yazanlar, çizenler oyuncu tayfasının nasıl insanlar olduğunu asla bilmeyenlerdir...
Ne zorla inanmadığı bir şeyi yaptırabilirsin...
Ne zorla inanmadığı bir twit’i attırabilirsin...
Ayşe Barım’ın ajansına kayıtlı oyuncular ID İletişim’in sayfasında var.
Tarkan’a, Cem Yılmaz’a, Şahan Gökbakar’a da mı Ayşe Barım twit attırdı...
Bu dönem herkes haksız muameleden fazlasıyla payını alıyor...
Yapmayalım arkadaşlar.
Tatil planı yapmasak mı artık
Elbette 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimler için İstanbul’da kalacağız.
Elbette yeniden sandık başına gidip oyumuzu kullanacağız.
Bunun için uçak şirketlerinin müşterilerine bilet iadesi yapması, “Bodrum’da 23 Haziran’da kar yağacak, Safranbolu’da sağanak yağış var gelmeyin” gibi ilanlar işin eğlenceli kısmı bence...
Ama zaten okullar 15 Haziran’da kapanıyor...
Tatil planı yapanlar fazladan bir hafta daha kalacak İstanbul’da...
Zaten özel okullar 25 Haziran’da kapanıyor.
Farkında mısınız artık tatil planı da yapamaz olduk seçimlerden dolayı.
Geçen yıl herkes yok Cumhurbaşkanlığı seçimi, yok ikinci tur olur mu diye tatil planı yapamamıştı.
Bu sene de İstanbul seçimleri var...
Ama çaresi yok, sandığa gideceğiz...
Buna inanmam
Her şeye inanırım da İbrahim Kutluay’ın çocuklarının 32.500 liralık nafakasını vermediğine inanmam...
Bunun için elimde iki güçlü neden var:
1- İbrahim’in çocuklarına düşkün bir baba olduğunu biliyorum...
2- İbrahim gibi sporculuğu döneminde zirveden inmemiş biri için 32.500 lira para değil...
Ahmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessiz
Ahmet Kural’ı Sıla’ya yaptıklarından dolayı yerden yere vurduk.Demediğimizi bırakmadık...
Söylenenlerin yarısı bile doğru olsa, değil mi ki kadına şiddet uyguladı, Ahmet’in kariyeri için büyük bir darbe bu...
Peki Duman’ın solisti Kaan Tangöze’ye neden aynı tepki gösterilmiyor.
Sosyal medyada TT olmuyor, hakkında haberler, yorumlar yapılmıyor, her gün yazılar yazılmıyor...
Kaan’ın yaptığı da kadına şiddet.
Eski eşi Seçkin Piriler’in evine gidiyor, yeni eşi Kıvılcım Ural hakkında açtığı davayı geri çekmesini istiyor.
Hayır yanıtını alınca da, odadan çıkmak üzere olan Seçkin’in sırtına yumruk ve tekme atıyor.
O sırada evde olan ve kavgayı ayırmaya çalışan Seçkin’in kız arkadaşına da saldırıyor...
Ve bunların hepsini iki çocuğunun gözü önünde yapıyor.
Ben Kaan’ın hep iyi bir baba olduğunu söyledim, yazdım.
Seçkin’le ayrıldığı dönemde de hep akşamları eve gider, çocuklarını uyuturdu.
Ama değil mi ki çocuklarının gözü önünde annelerine şiddet uyguladı, benim için babalığı da bitti...
Seçkin Piriler karakoldan dönerken o çocukların balkondan “anne, anne” diye çırpınışları var ki Kaan o görüntüleri oturup tekrar tekrar izlesin...
Haksızlık...
Yenilenecek İstanbul seçimleriyle ilgili, şarkıcılar, oyuncular fikirlerini açıklamaya başladı.
Cem Yılmaz’dan Tarkan’a, Bergüzar Korel’den Şahan Gökbakar’a kadar...
Tabii listede fazla oyuncu olunca hemen menajerlik ajansı sahibi Ayşe Barım hedef tahtasına oturtuldu.
Oyuncuları Ayşe Barım’ın organize ettiği söylenerek hakkında yazılmadık şey bırakılmadı.
Bunu yazanlar, çizenler oyuncu tayfasının nasıl insanlar olduğunu asla bilmeyenlerdir...
Ne zorla inanmadığı bir şeyi yaptırabilirsin...
Ne zorla inanmadığı bir twit’i attırabilirsin...
Ayşe Barım’ın ajansına kayıtlı oyuncular ID İletişim’in sayfasında var.
Tarkan’a, Cem Yılmaz’a, Şahan Gökbakar’a da mı Ayşe Barım twit attırdı...
Bu dönem herkes haksız muameleden fazlasıyla payını alıyor...
Yapmayalım arkadaşlar.
Tatil planı yapmasak mı artık
Elbette 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimler için İstanbul’da kalacağız.
Elbette yeniden sandık başına gidip oyumuzu kullanacağız.
Bunun için uçak şirketlerinin müşterilerine bilet iadesi yapması, “Bodrum’da 23 Haziran’da kar yağacak, Safranbolu’da sağanak yağış var gelmeyin” gibi ilanlar işin eğlenceli kısmı bence...
Ama zaten okullar 15 Haziran’da kapanıyor...
Tatil planı yapanlar fazladan bir hafta daha kalacak İstanbul’da...
Zaten özel okullar 25 Haziran’da kapanıyor.
Farkında mısınız artık tatil planı da yapamaz olduk seçimlerden dolayı.
Geçen yıl herkes yok Cumhurbaşkanlığı seçimi, yok ikinci tur olur mu diye tatil planı yapamamıştı.
Bu sene de İstanbul seçimleri var...
Ama çaresi yok, sandığa gideceğiz...
Buna inanmam
Her şeye inanırım da İbrahim Kutluay’ın çocuklarının 32.500 liralık nafakasını vermediğine inanmam...
Bunun için elimde iki güçlü neden var:
1- İbrahim’in çocuklarına düşkün bir baba olduğunu biliyorum...
2- İbrahim gibi sporculuğu döneminde zirveden inmemiş biri için 32.500 lira para değil...