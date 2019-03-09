Ahmet Kural 10 ay boyunca ne yaptı?

Bu aldatma, ihanet meseleleri hep kadın üzerinden dönüyor ya çıldıracağım...
Sıla’yla Ahmet Kural 10 aylık beraberliklerini, 2018 Aralık’ta noktaladı.
10 ay sonra da 2019 Ekim ayında yeniden beraber olmaya başladılar.
Bu 10 aylık ayrılık döneminde Sıla’nın kiminle beraber olduğunun hesabını soruyor Ahmet Kural...
Ne hakla?
İster senin canını acıtmak için beraber olsun, ister hoşlandığı için...
Belki de boşlukta hissetti kendini..
Belki de bunların hiçbiri değil, canı sadece eğlenmek istedi...
Kime ne? Ahmet’e ne?
İster Okan Can Yantır’la beraber olur, ister Bradley Cooper’la...
Ha bunu yapmasını istemiyorsan sevdiğin kadının yanında durursun, ayrıldıysan hesap sormaya hakkın yok...
Ayrıca neden Sıla’nın yaptıklarını konuşuyoruz da, Ahmet’i konuşmuyoruz?
Ahmet Kural, Sıla’dan ayrı olduğu 10 ay boyunca ne yaptı...
Gelelim bir sonraki adıma...
Diyelim ki Sıla bunu önce inkar etti, ısrarla hayır böyle bir şey yok dedi...
Yani ‘sevdiği, evlenmeyi, düşündüğü’ Ahmet’e yalan attı...
Sonra da Ahmet ısrar edince “evet canını yakmak için yaptım” diye kabul etti...
Eee ne var bunda?
Sen sevdiğin kadını güvenilmez buluyorsan, sözüne inanmıyorsan, yalancı olduğunu düşünüyorsan, aranızda güven problemi çıktıysa ne yaparsın?
Ceketini alır çeker gidersin...
İlişkiyi noktalarsın, yanından hemen uzaklaşırsın...
Kadın ‘delirmiş’ olsa da, sana hakaret ediyor olsa da, tut ki dediğin gibi itişip-kakışmaya başladıysanız da...
Yapacağın tek şey çekip gitmekti Ahmet...
Sen bunu yapmadın...
İster kesintisiz dövmüş ol, ister iki tokat at, fark etmez...
Diyelim ki Sıla’nın anlattıklarının yüzde 90’ı yalan ve abartılı...
O geri kalan yüzde 10 var ya, senin de kabul ettiğin... O yeter zaten...
Şiddet şiddettir...
Bir kadınla erkeğin itişip-kakışmasında orantısız güç olacağı açık değil mi?
Sevgili olmak, evli olmak senin bir kadına el kaldırmanı, anasına babasına küfür etmeni, tehdit etmeni gerektirmez sevgili kardeşim...
YouTube’u kaldır...
Mavi balina oyunundan sonra Momo diye manyaklık çıktı ortaya...
Japon bir sanatçının yarattığı ürkütücü bir karakter bu, internet ortamında sapıkça videolarda kullanılıyor...
Mesela çocuğunuz çizgi film izlerken birden karşısına çıkıyor, “Banyoya git jiletle bileklerini kes, yapmazsan gece gelir yatağında seni bulurum” diyor...
Çocuk kanıp yapmasa bile gece rüyasına girecek, psikolojisini bozacak kadar rahatsız edici bir durum...
Çocuk filtreleri falan da işe yaramıyor bu YouTube’da...
Önerilen videolarda çocukların izleyemeyeceği kadar garip garip şeyler çıkıyor.
Oradan oraya sekerek olmayacak şeylere ulaşıyorlar...
Bu Mavi Balina’lar, Momo’lar da cabası...
Sonunda biz bir karar aldık ve evde bütün telefonlardan, tabletlerden, Apple TV’den YouTube’u kaldırdık...
İzlemiyoruz, çocuklara izletmiyoruz...
Otursunlar animasyon izlesinler, çocuk filmi izlesinler, YouTube’un bir çocuğa verebileceği hiçbir şey yok...
O aptal oyuncak paketi açma videoları, slime videoları, süper kahramanların araba yarışları gibi saçmalıklarla doluyor çocukların beyni...
Ebeveynlerin de kolayına geliyor, koy önüne telefonu, çocuğu paralize et bu arada yemeğini ağzına tık, çocuğun elinde telefon varken sen uzat bacağını kafanı dinle...
Buna da çocuk yetiştirmek diyoruz ha?
En büyük kötülüğü yapıyoruz çocuklara bu videoları izleterek, Mavi Balina ve Momo zaten daha kötüsünü yapıyor.
Bu yüzden çocuğunuz varsa YouTube’u telefonlarınızdan kaldırın...
Bolulu aşçılar ne oldu?
Gaziantep’in mutfağını, Hatay’ın lezzetlerini konuşuyoruz da farkında mısınız uzun süredir Bolulu aşçıların sesi soluğu çıkmıyor...
Oysa Bolu en az Gaziantep, Hatay kadar yemekleriyle meşhur... En çok da aşçılarıyla...
Buna rağmen “Bolulu usta” denilen kavram hızla reyting kaybetti son yıllarda...
Geçen gün Ak Parti’nin Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’le tanışınca bunu sordum, “Ne oldu bu Bolulu ustalara” diye...
Fatih Metin en son Ticaret Bakan Yardımcılığı yaparken Bolu’ya aday gösterilen bir isim...
Metin’in projeleri arasında yer alıyormuş zaten bu konu...
Bolu’yu yeniden gastronomi merkezi yapmak, Bolu’nun yöresel lezzetlerini ön plana çıkarmak için teşvikler yaratacaklarını söyledi.
Ülke çapında gurme ve gastronomi turları yapacaklarını, uluslararası gastronomi etkinlikleri düzenleyeceklerini anlattı...
Bolu’nun gerçekten buna ihtiyacı var, gastronomi yarışında Hatay ve Gaziantep’in gerisinde kaldılar çünkü...
Fatih Metin projeleri arasında Bolu’ya metrobüs hattı, kültür merkezi, Minia-Bolu, fuar ve kongre merkezi ve bir tarih adası, belediye hizmetini üç vardiya halinde 24 saat kesintisiz vermek de var...
Bunlar hayata geçerse Bolu sadece Kartalkaya’ya kayağa gidip gelirken geçtiğimiz bir yer olarak kalmaz...
Yarın: Murat Dalkılıç anlatıyor...
◊ Yeni teklisi “Son Liman”ı çıkaran Murat Dalkılıç, beni en çok hangi özelliğiyle şaşırttı?
◊ Hande Yener için neler söyledi, Polat Yağcı’yla nasıl barıştı?
◊ Hande Erçel’le ilişkisi nasıl gidiyor?
◊ Nedir Murat’ın bu sinema merakı?
Hepsi ve daha fazlası yarın Pazar Kelebek’te...
Ahmet Kural 10 ay boyunca ne yaptı?
Bu aldatma, ihanet meseleleri hep kadın üzerinden dönüyor ya çıldıracağım...
Sıla’yla Ahmet Kural 10 aylık beraberliklerini, 2018 Aralık’ta noktaladı.
10 ay sonra da 2019 Ekim ayında yeniden beraber olmaya başladılar.
Bu 10 aylık ayrılık döneminde Sıla’nın kiminle beraber olduğunun hesabını soruyor Ahmet Kural...
Ne hakla?
İster senin canını acıtmak için beraber olsun, ister hoşlandığı için...
Belki de boşlukta hissetti kendini..
Belki de bunların hiçbiri değil, canı sadece eğlenmek istedi...
Kime ne? Ahmet’e ne?
İster Okan Can Yantır’la beraber olur, ister Bradley Cooper’la...
Ha bunu yapmasını istemiyorsan sevdiğin kadının yanında durursun, ayrıldıysan hesap sormaya hakkın yok...
Ayrıca neden Sıla’nın yaptıklarını konuşuyoruz da, Ahmet’i konuşmuyoruz?
Ahmet Kural, Sıla’dan ayrı olduğu 10 ay boyunca ne yaptı...
Gelelim bir sonraki adıma...
Diyelim ki Sıla bunu önce inkar etti, ısrarla hayır böyle bir şey yok dedi...
Yani ‘sevdiği, evlenmeyi, düşündüğü’ Ahmet’e yalan attı...
Sonra da Ahmet ısrar edince “evet canını yakmak için yaptım” diye kabul etti...
Eee ne var bunda?
Sen sevdiğin kadını güvenilmez buluyorsan, sözüne inanmıyorsan, yalancı olduğunu düşünüyorsan, aranızda güven problemi çıktıysa ne yaparsın?
Ceketini alır çeker gidersin...
İlişkiyi noktalarsın, yanından hemen uzaklaşırsın...
Kadın ‘delirmiş’ olsa da, sana hakaret ediyor olsa da, tut ki dediğin gibi itişip-kakışmaya başladıysanız da...
Yapacağın tek şey çekip gitmekti Ahmet...
Sen bunu yapmadın...
İster kesintisiz dövmüş ol, ister iki tokat at, fark etmez...
Diyelim ki Sıla’nın anlattıklarının yüzde 90’ı yalan ve abartılı...
O geri kalan yüzde 10 var ya, senin de kabul ettiğin... O yeter zaten...
Şiddet şiddettir...
Bir kadınla erkeğin itişip-kakışmasında orantısız güç olacağı açık değil mi?
Sevgili olmak, evli olmak senin bir kadına el kaldırmanı, anasına babasına küfür etmeni, tehdit etmeni gerektirmez sevgili kardeşim...
YouTube’u kaldır...
Mavi balina oyunundan sonra Momo diye manyaklık çıktı ortaya...
Japon bir sanatçının yarattığı ürkütücü bir karakter bu, internet ortamında sapıkça videolarda kullanılıyor...
Mesela çocuğunuz çizgi film izlerken birden karşısına çıkıyor, “Banyoya git jiletle bileklerini kes, yapmazsan gece gelir yatağında seni bulurum” diyor...
Çocuk kanıp yapmasa bile gece rüyasına girecek, psikolojisini bozacak kadar rahatsız edici bir durum...
Çocuk filtreleri falan da işe yaramıyor bu YouTube’da...
Önerilen videolarda çocukların izleyemeyeceği kadar garip garip şeyler çıkıyor.
Oradan oraya sekerek olmayacak şeylere ulaşıyorlar...
Bu Mavi Balina’lar, Momo’lar da cabası...
Sonunda biz bir karar aldık ve evde bütün telefonlardan, tabletlerden, Apple TV’den YouTube’u kaldırdık...
İzlemiyoruz, çocuklara izletmiyoruz...
Otursunlar animasyon izlesinler, çocuk filmi izlesinler, YouTube’un bir çocuğa verebileceği hiçbir şey yok...
O aptal oyuncak paketi açma videoları, slime videoları, süper kahramanların araba yarışları gibi saçmalıklarla doluyor çocukların beyni...
Ebeveynlerin de kolayına geliyor, koy önüne telefonu, çocuğu paralize et bu arada yemeğini ağzına tık, çocuğun elinde telefon varken sen uzat bacağını kafanı dinle...
Buna da çocuk yetiştirmek diyoruz ha?
En büyük kötülüğü yapıyoruz çocuklara bu videoları izleterek, Mavi Balina ve Momo zaten daha kötüsünü yapıyor.
Bu yüzden çocuğunuz varsa YouTube’u telefonlarınızdan kaldırın...
Bolulu aşçılar ne oldu?
Gaziantep’in mutfağını, Hatay’ın lezzetlerini konuşuyoruz da farkında mısınız uzun süredir Bolulu aşçıların sesi soluğu çıkmıyor...
Oysa Bolu en az Gaziantep, Hatay kadar yemekleriyle meşhur... En çok da aşçılarıyla...
Buna rağmen “Bolulu usta” denilen kavram hızla reyting kaybetti son yıllarda...
Geçen gün Ak Parti’nin Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin’le tanışınca bunu sordum, “Ne oldu bu Bolulu ustalara” diye...
Fatih Metin en son Ticaret Bakan Yardımcılığı yaparken Bolu’ya aday gösterilen bir isim...
Metin’in projeleri arasında yer alıyormuş zaten bu konu...
Bolu’yu yeniden gastronomi merkezi yapmak, Bolu’nun yöresel lezzetlerini ön plana çıkarmak için teşvikler yaratacaklarını söyledi.
Ülke çapında gurme ve gastronomi turları yapacaklarını, uluslararası gastronomi etkinlikleri düzenleyeceklerini anlattı...
Bolu’nun gerçekten buna ihtiyacı var, gastronomi yarışında Hatay ve Gaziantep’in gerisinde kaldılar çünkü...
Fatih Metin projeleri arasında Bolu’ya metrobüs hattı, kültür merkezi, Minia-Bolu, fuar ve kongre merkezi ve bir tarih adası, belediye hizmetini üç vardiya halinde 24 saat kesintisiz vermek de var...
Bunlar hayata geçerse Bolu sadece Kartalkaya’ya kayağa gidip gelirken geçtiğimiz bir yer olarak kalmaz...
Yarın: Murat Dalkılıç anlatıyor...
◊ Yeni teklisi “Son Liman”ı çıkaran Murat Dalkılıç, beni en çok hangi özelliğiyle şaşırttı?
◊ Hande Yener için neler söyledi, Polat Yağcı’yla nasıl barıştı?
◊ Hande Erçel’le ilişkisi nasıl gidiyor?
◊ Nedir Murat’ın bu sinema merakı?
Hepsi ve daha fazlası yarın Pazar Kelebek’te...