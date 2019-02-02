Adriana Lima da sonunda anladı!

Metin Hara sessiz kalarak, el ele barıştık mesajları vererek hâlâ bu işin ekmeğini yemek istiyor ama Adriana Lima defterinin kapandığı kesin artık.
Amerikan The People dergisi de yazdı, “Haberimizi teyit ettirdik” diyerek ayrılığın doğru olduğunu belirtti.
Ben başından beri bu ilişkiyle ilgili inandırıcı olmayan bir şeyler olduğunu söylüyorum...
Ayrılık süreci de aynen böyle yaşandı işte...
“32 gündür Amerika’da yan yanayız” demeler, ayrılığı inkar etmeler, bitmemiş gibi yapmalar...
Bunları yapan da hep erkek tarafı tabii... Adriana Lima ise çoktan kafasında bitirmiş olayı...
Şu kadarını söyleyeyim; Metin Hara’nın kendisini kullandığını bile söylemeye başlamış yakın çevresine...
Diyeceksiniz ki bunu nereden biliyorsun...
Biiliyorsunuz dünyada 40 yıl önce ortaya atılmış “altı derece uzak” kavramı var...
Dünyadaki herkesin birbirine sadece altı derece uzak olduğunu söylüyor bu kavram.
Altı kişilik bir zincirleme ilişkiyle dünyanın bir köşesindeki hiç tanımadığınız bir insana ya da en ünlü isme bile ulaşabilirsiniz...
Takdir edersiniz ki gazeteciler için bu zincirleme ilişki 2-3 kişiye düşebilir...
Ben de bu bilgiye Amerika’daki bir gazeteci arkadaşım aracılığıyla, “altı derece uzak” teorisiyle ulaştım...
Mustafa Uslu: Musevi cemaatinden özür dilerim
“Çiçero” filminin galası yapılalı 2 haftadan fazla zaman oldu, gala girişinde düzenlenen toplama kampı mizanseni yeni tartışılıyor...
Demek galaya giden meslektaşlarımız buna dikkat etmedi, sonrasında ben de dahil hiçbir gazeteci bu konuyu göremedik...
Ne zaman ki Türk Musevi Cemaati, “Büyük rezalet... Toplama kampı dekorunda eğlence mi olur” dedi, hepimiz meseleye uyandık...
Önceki gün radyo programıma bağlanana kadar filmin yapımcısı Mustafa Uslu’nun da böyle bir tepkiden haberi yoktu, Almanya’daydı, konuyu benden öğrendi...
Daha önce “Müslüm”, “Ayla”, “Turkish’i Dondurma” filmlerinin galalarında da filmin konusuyla ilgili böyle dekorlar yapmıştı Mustafa...
Ama bu sefer olmadı, art niyetli olmasa da Musevi cemaatini kıracağını düşünemedi.
Zaten konuşmamızda kendisi de çok açık bir şekilde “Ne eğlencesi, ortada eğlence falan yok... Sadece insanlar filmin atmosferine girsin diye böyle bir şey düşündük...
Ama yine de bundan dolayı tek bir kişiyi kırdıysak, tek bir kişiyi üzdüysek bile bütün Musevi cemaatinden özür dilerim” dedi...
Neden çektik bu çileyi?
Kabataş Martı projesi iptal oldu...
Yıllardır boşuna çile çektik demek ki...
Bu hafta içinde daraltılmış yol açıldı, Kabataş-Üsküdar motor seferleri daha önce başlamıştı zaten...
Meydan eski haline dönüverdi bir anda...
Bunca yıldır neden o trafik çilesini, inşaatın toz toprağını çektik bir bilen var mı?
Ve daha önemlisi onlarca demir kazık çakıldı geceler boyu dan dan diye kafamıza...
Şimdi martı şeklindeki iskele olmayacak, meydan trafiğe kapatılmayacak, trafik yer altına alınmayacak...
Bir kez daha soruyorum; neden çektik bu çileyi?
Yarın: Şampiyon boksörle ringde neler yaşadım?
◊ 23 Şubat’ta Amerika Minneapolis’te WBC dünya şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak şampiyon boksörümüz Avni Yıldırım’la Antalya’da ringe çıktım...
◊ İki aydır Antalya’da kampta olan Avni Yıldırım, Amerikalı boksör Anthony Dirrell’le çıkacağı maça nasıl hazırlanıyor?
◊ Yoğun ilgi nedeniyle 20 bin kişilik stada alınan bu dev karşılaşma öncesinde Avni’nin en çok üzüldüğü konu ne oldu?
◊ Her maç sonrası gözyaşları içinde Avni Yıldırım’ı arayan ünlü kim?
◊ Bir dönem Kerem Bürsin’i çalıştıran Avni Yıldırım, 23 Şubat’taki maçı alırsa kaç milyon dolar kazanacak?
Adriana Lima da sonunda anladı!
Metin Hara sessiz kalarak, el ele barıştık mesajları vererek hâlâ bu işin ekmeğini yemek istiyor ama Adriana Lima defterinin kapandığı kesin artık.
Amerikan The People dergisi de yazdı, “Haberimizi teyit ettirdik” diyerek ayrılığın doğru olduğunu belirtti.
Ben başından beri bu ilişkiyle ilgili inandırıcı olmayan bir şeyler olduğunu söylüyorum...
Ayrılık süreci de aynen böyle yaşandı işte...
“32 gündür Amerika’da yan yanayız” demeler, ayrılığı inkar etmeler, bitmemiş gibi yapmalar...
Bunları yapan da hep erkek tarafı tabii... Adriana Lima ise çoktan kafasında bitirmiş olayı...
Şu kadarını söyleyeyim; Metin Hara’nın kendisini kullandığını bile söylemeye başlamış yakın çevresine...
Diyeceksiniz ki bunu nereden biliyorsun...
Biiliyorsunuz dünyada 40 yıl önce ortaya atılmış “altı derece uzak” kavramı var...
Dünyadaki herkesin birbirine sadece altı derece uzak olduğunu söylüyor bu kavram.
Altı kişilik bir zincirleme ilişkiyle dünyanın bir köşesindeki hiç tanımadığınız bir insana ya da en ünlü isme bile ulaşabilirsiniz...
Takdir edersiniz ki gazeteciler için bu zincirleme ilişki 2-3 kişiye düşebilir...
Ben de bu bilgiye Amerika’daki bir gazeteci arkadaşım aracılığıyla, “altı derece uzak” teorisiyle ulaştım...
Mustafa Uslu: Musevi cemaatinden özür dilerim
“Çiçero” filminin galası yapılalı 2 haftadan fazla zaman oldu, gala girişinde düzenlenen toplama kampı mizanseni yeni tartışılıyor...
Demek galaya giden meslektaşlarımız buna dikkat etmedi, sonrasında ben de dahil hiçbir gazeteci bu konuyu göremedik...
Ne zaman ki Türk Musevi Cemaati, “Büyük rezalet... Toplama kampı dekorunda eğlence mi olur” dedi, hepimiz meseleye uyandık...
Önceki gün radyo programıma bağlanana kadar filmin yapımcısı Mustafa Uslu’nun da böyle bir tepkiden haberi yoktu, Almanya’daydı, konuyu benden öğrendi...
Daha önce “Müslüm”, “Ayla”, “Turkish’i Dondurma” filmlerinin galalarında da filmin konusuyla ilgili böyle dekorlar yapmıştı Mustafa...
Ama bu sefer olmadı, art niyetli olmasa da Musevi cemaatini kıracağını düşünemedi.
Zaten konuşmamızda kendisi de çok açık bir şekilde “Ne eğlencesi, ortada eğlence falan yok... Sadece insanlar filmin atmosferine girsin diye böyle bir şey düşündük...
Ama yine de bundan dolayı tek bir kişiyi kırdıysak, tek bir kişiyi üzdüysek bile bütün Musevi cemaatinden özür dilerim” dedi...
Neden çektik bu çileyi?
Kabataş Martı projesi iptal oldu...
Yıllardır boşuna çile çektik demek ki...
Bu hafta içinde daraltılmış yol açıldı, Kabataş-Üsküdar motor seferleri daha önce başlamıştı zaten...
Meydan eski haline dönüverdi bir anda...
Bunca yıldır neden o trafik çilesini, inşaatın toz toprağını çektik bir bilen var mı?
Ve daha önemlisi onlarca demir kazık çakıldı geceler boyu dan dan diye kafamıza...
Şimdi martı şeklindeki iskele olmayacak, meydan trafiğe kapatılmayacak, trafik yer altına alınmayacak...
Bir kez daha soruyorum; neden çektik bu çileyi?
Yarın: Şampiyon boksörle ringde neler yaşadım?
◊ 23 Şubat’ta Amerika Minneapolis’te WBC dünya şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak şampiyon boksörümüz Avni Yıldırım’la Antalya’da ringe çıktım...
◊ İki aydır Antalya’da kampta olan Avni Yıldırım, Amerikalı boksör Anthony Dirrell’le çıkacağı maça nasıl hazırlanıyor?
◊ Yoğun ilgi nedeniyle 20 bin kişilik stada alınan bu dev karşılaşma öncesinde Avni’nin en çok üzüldüğü konu ne oldu?
◊ Her maç sonrası gözyaşları içinde Avni Yıldırım’ı arayan ünlü kim?
◊ Bir dönem Kerem Bürsin’i çalıştıran Avni Yıldırım, 23 Şubat’taki maçı alırsa kaç milyon dolar kazanacak?