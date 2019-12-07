Adam öldürme diye bir suç yok

20 yaşındaki Ceren Özdemir’in vahşice katledilmesiyle birlikte bir kavramı yanlış kullandığımız da ortaya çıktı.
Ceren’in katilinin “Canavarca hisle kasten adam öldürme” suçundan tutuklandığı söylendi, yazıldı...
Öldürülen kadınken bile “adam öldürme” diyoruz...
Hatta, kadın cinayetlerinde suçu tanımlarken bile cinsiyetçi bir söylem kullanıldığı eleştirisi bile yapıldı.
Ancak bu doğru değil...
Yürürlükte olan TCK’da “adam öldürme” adında bir suç yok.
Suçun adı “kasten öldürme”...
Dolayısıyla “Canavarca hisle kasten adam öldürme” ifadesi hepimizin eski alışkanlıkla kullandığı bir ifade...
Adalet sistemimizde çok cinsiyetçi ve erkek egemen bakış var ama TCK’da bu suçun tanımı açısından cinsiyetçilik söz konusu değil en azından.
Homofobik Macaristan
Dün Sina Koloğlu’nun köşesinde öğrendim, Macaristan Mayıs 2020’de Rotterdam’da yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına “fazla gay olduğu” gerekçesiyle katılmayacakmış.
Ülkenin devlet televizyonu bunu resmen dile getirmese de yazılı basında çıkan haberler gerekçenin bu olduğunu yazıyormuş...
Bizim gerekçemiz hiç değilse oylama sisteminin adaletsiz olmasıydı...
Bu arada Macaristan’ın bu kadar homofobik olduğunu da bilmiyordum...
Sen neymişsin be abi
◊ İstanbul Güngören Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı, kendisini görüp ayağa kalkmayan bir şoföre tuvalet önünde oturma cezası verdi...
◊ Samsun’da 19 Mayıs Üniversitesi’nde bağlı bir yurtta güvenlik amiri, kendisini görüp ayağa kalkmayan iki kadın güvenlik görevlisini dövdü...
Bu haberleri okuyunca...
Bu kibirli insanları...
Bu kompleksli, bu kendilerini bir şey sanan tipleri gördükçe...
MFÖ’nün şarkısı geliyor aklıma...
Sen neymişsin be abi...
Ama sonuna da şunu eklemeden duramıyorum:
Ne sanıyorsunuz siz kendinizi...
Not: Güngören’de başkan yardımcısı istifa etmek zorunda kaldı. Samsun’da kadın güvenlikçiler işlerinden olma korkusuyla şikayetlerini geri çekti.
Irkçı manşet
Dün gece Türkiye saatiyle 22.45’te oynanan İnter-Roma maçıyla ilgili Corriere dello Sport gazetesi dünkü manşetini “Black Friday” olarak attı...
Başlığın bir tarafından İnter’in siyahi futbolcusu Lukaku, diğer tarafında Roma’nın siyahi oyuncusu Smalling vardı...
Maç da cuma günü oynandığı için, “Kara Cuma” başlığını attı gazete.
İtalya futbolda ırkçılık konusunda mimli bir ülke.
Daha önce Lukaku’ya tribünlerden maymun taklidi yapılmıştı...
Televizyonda “Lukaku’nun durdurulabilmesi için ancak muz verilmesi lazım” diyen bir futbol yorumcusu işinden olmuştu.
Şimdi de ülkenin en büyük spor gazetesi Corriere dello Sport bu ırkçı Kara Cuma başlığını attı.
Bunun üzerine Roma ve İnter, gazeteye 2020 yılın kadar tesislerine giriş yasağı koydu...
Teknik ekip ve futbolcuların bu gazetenin etkinliklerine katılmayacağı duyuruldu.
Kamuoyunun ve kulüplerin tepki göstermesi önemli.
Lukaku da “Bu hayatımda gördüğüm en aptalca manşet” dedi.
Smalling, editörlerin sözlerinin nereye gittiğini iyi tartmaları gerektiğini söyledi.
Bizde de “Two Size” diye basın tarihine kara leke olarak geçen manşetler vardı.
Artık dünya değişti...
Irkçı, cinsiyetçi, ayrıştırıcı ifadelere karşı farkındalık çok daha yüksek.
Hollanda’da iki Türk markası
Corendon Airlines’ı daha önceden biliyordum, logosunu bile görsem tanırım da itiraf edeyim bir Türk şirketi olduğunu yeni öğrendim...
Hollanda’da kurulmuş, 15 yıllık bir Türk havayolu şirketi...
Bugün 45 ülkeden 145 havalimanına yılda 3 milyon yolcu taşıyan büyük bir filoya dönmüşler.
Belki de İstanbul’dan uçuşları olmadığı, bugüne kadar hiç uçmadığım için radarıma girmedi...
Ama Karsu sayesinde bir Türk markası olduklarını keşfettim.
Karsu’yu başından beri destekliyorlarmış.
Karsu da, Corendon da Hollanda’da doğup yükselen Türk markaları...
Avrupa’daki bu Türk dayanışmasını sevdim...
Keşke daha çok olsa...
Adam öldürme diye bir suç yok
20 yaşındaki Ceren Özdemir’in vahşice katledilmesiyle birlikte bir kavramı yanlış kullandığımız da ortaya çıktı.
Ceren’in katilinin “Canavarca hisle kasten adam öldürme” suçundan tutuklandığı söylendi, yazıldı...
Öldürülen kadınken bile “adam öldürme” diyoruz...
Hatta, kadın cinayetlerinde suçu tanımlarken bile cinsiyetçi bir söylem kullanıldığı eleştirisi bile yapıldı.
Ancak bu doğru değil...
Yürürlükte olan TCK’da “adam öldürme” adında bir suç yok.
Suçun adı “kasten öldürme”...
Dolayısıyla “Canavarca hisle kasten adam öldürme” ifadesi hepimizin eski alışkanlıkla kullandığı bir ifade...
Adalet sistemimizde çok cinsiyetçi ve erkek egemen bakış var ama TCK’da bu suçun tanımı açısından cinsiyetçilik söz konusu değil en azından.
Homofobik Macaristan
Dün Sina Koloğlu’nun köşesinde öğrendim, Macaristan Mayıs 2020’de Rotterdam’da yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına “fazla gay olduğu” gerekçesiyle katılmayacakmış.
Ülkenin devlet televizyonu bunu resmen dile getirmese de yazılı basında çıkan haberler gerekçenin bu olduğunu yazıyormuş...
Bizim gerekçemiz hiç değilse oylama sisteminin adaletsiz olmasıydı...
Bu arada Macaristan’ın bu kadar homofobik olduğunu da bilmiyordum...
Sen neymişsin be abi
◊ İstanbul Güngören Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı, kendisini görüp ayağa kalkmayan bir şoföre tuvalet önünde oturma cezası verdi...
◊ Samsun’da 19 Mayıs Üniversitesi’nde bağlı bir yurtta güvenlik amiri, kendisini görüp ayağa kalkmayan iki kadın güvenlik görevlisini dövdü...
Bu haberleri okuyunca...
Bu kibirli insanları...
Bu kompleksli, bu kendilerini bir şey sanan tipleri gördükçe...
MFÖ’nün şarkısı geliyor aklıma...
Sen neymişsin be abi...
Ama sonuna da şunu eklemeden duramıyorum:
Ne sanıyorsunuz siz kendinizi...
Not: Güngören’de başkan yardımcısı istifa etmek zorunda kaldı. Samsun’da kadın güvenlikçiler işlerinden olma korkusuyla şikayetlerini geri çekti.
Irkçı manşet
Dün gece Türkiye saatiyle 22.45’te oynanan İnter-Roma maçıyla ilgili Corriere dello Sport gazetesi dünkü manşetini “Black Friday” olarak attı...
Başlığın bir tarafından İnter’in siyahi futbolcusu Lukaku, diğer tarafında Roma’nın siyahi oyuncusu Smalling vardı...
Maç da cuma günü oynandığı için, “Kara Cuma” başlığını attı gazete.
İtalya futbolda ırkçılık konusunda mimli bir ülke.
Daha önce Lukaku’ya tribünlerden maymun taklidi yapılmıştı...
Televizyonda “Lukaku’nun durdurulabilmesi için ancak muz verilmesi lazım” diyen bir futbol yorumcusu işinden olmuştu.
Şimdi de ülkenin en büyük spor gazetesi Corriere dello Sport bu ırkçı Kara Cuma başlığını attı.
Bunun üzerine Roma ve İnter, gazeteye 2020 yılın kadar tesislerine giriş yasağı koydu...
Teknik ekip ve futbolcuların bu gazetenin etkinliklerine katılmayacağı duyuruldu.
Kamuoyunun ve kulüplerin tepki göstermesi önemli.
Lukaku da “Bu hayatımda gördüğüm en aptalca manşet” dedi.
Smalling, editörlerin sözlerinin nereye gittiğini iyi tartmaları gerektiğini söyledi.
Bizde de “Two Size” diye basın tarihine kara leke olarak geçen manşetler vardı.
Artık dünya değişti...
Irkçı, cinsiyetçi, ayrıştırıcı ifadelere karşı farkındalık çok daha yüksek.
Hollanda’da iki Türk markası
Corendon Airlines’ı daha önceden biliyordum, logosunu bile görsem tanırım da itiraf edeyim bir Türk şirketi olduğunu yeni öğrendim...
Hollanda’da kurulmuş, 15 yıllık bir Türk havayolu şirketi...
Bugün 45 ülkeden 145 havalimanına yılda 3 milyon yolcu taşıyan büyük bir filoya dönmüşler.
Belki de İstanbul’dan uçuşları olmadığı, bugüne kadar hiç uçmadığım için radarıma girmedi...
Ama Karsu sayesinde bir Türk markası olduklarını keşfettim.
Karsu’yu başından beri destekliyorlarmış.
Karsu da, Corendon da Hollanda’da doğup yükselen Türk markaları...
Avrupa’daki bu Türk dayanışmasını sevdim...
Keşke daha çok olsa...