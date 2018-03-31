Acun’la nasıl barıştık?

Acun Ilıcalı ile yıllar sonra barışmaya karar verdik ve önceki gün buluştuk...

Eski günlerdeki gibi sarıldıktan sonra, ilk muhabbetimiz şöyle oldu:

Ben: Kaç yıl oldu konuşmuyoruz...

Acun: 5-6 yıl oldu...

Ben: Doğru, 2011 Survivor’ından sonraydı...

Acun: Neden küstüğümüzü hatırlıyor musun?

Ben: Çok iyi hem de... Sen ne yaptığını hatırlıyor musun?

Acun: İnsan arkadaşından beklemediği şeylerle karşılaşınca kırgınlığı uzun oluyor galiba...

Ben: Al benden de o kadar...

Acun: Belki de bunu yaşamamız gerekiyormuş...

6 yıl aradan sonra ilk karşılaşmamız böyle oldu Acun’la...

Sonra kırgınlıklarımızı konuştuk, eskilerden bahsettik...

Peki durup dururken nasıl barıştık Acun’la?

Magazin müdürümüz Selim Akçin, “Adam dünya televizyonlarını ele geçirdi. Acun röportajı istiyorum” dedi. “Benim için sıkıntı yok ama o benimle buluşur mu bilemem” dedim...

Sonra Acun’la konuştu Selim...

Bunun üzerine 6 yıl aradan sonra yukarıda yazdığım ilk karşılaşmamız gerçekleşti işte...

İnsan sevdiğine küsermiş ya, bizimki de o hesaptı Acun’la...

Hep söylerim, ünlüler dünyasında arkadaşım dediğim, iyi kötü günümüzde birbirimizin yanında olduğumuz, oturup kalktığım, evine girip çıktığım tek isimdi Acun...

Bu kadar uzun küs kalmamızın nedeni de buydu belki...

Acun’un dediği gibi belki de bunu yaşamamız gerekiyordu...

Kırgınlıkları bitirdikten sonra teybi açıp 6 yıldır merak ettiğim her şeyi sordum Acun’a...

Dünya TV’lerini nasıl ele geçirdiğinden eşi Şeyma’ya, TV8’le ilgili planlarından yeniden baba olup olmayacağına kadar...

Onlar da yarın Pazar Kelebek’te...

Şu kadarını söyleyeyim, harika bir röportaj oldu...

İngiltere’de okumak için

İngiltere’de okumak, çocuklarınızı yaz okuluna göndermek, yatılı okul bulmak gibi hayalleriniz varsa size bir şey tavsiye edeceğim...

Geçtiğimiz yıl İngiltere’ye 50 bin 473 öğrenci eğitim amaçlı gitmiş.

Bunlardan da 27 bin 281’i yatılı okulları tercih etmiş.

Türkiye’den de giden öğrenci sayısı her yıl artış gösteriyor...

Peki hangi okul olmalı, hangisini tercih etmeli?

Bunun için 14-15 Nisan’da Çırağan Palace Kempinski’de “British Boarding School Show” düzenleniyor.

Bu yıl 4’üncü kez düzenlenecek bu fuara okulların yöneticileri ve müdürleri geliyor.

Türk aileleri İngiliz okullarının uzmanlarıyla birebir görüşme imkanı bulacak bu organizasyonda...

İngiltere’de ortaokul ve lise düzeyinde yatılı okullar, yaz kampları bakıyorsanız aklınızda bulunsun...

Pound 5.5 lira olmuşken kaç kişi İngiltere’ye eğitime gönderir çocuğunu ya da kendisi gider o da ayrı gerçi...