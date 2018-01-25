Acun, Hülya’nın kiracısı çıktı



Program partnerimle takıştılar ya, oturup biraz sohbet ederiz diye düşündüm...

Hülya’nın kulisinde laflıyoruz, o sırada bir adam girdi içeriye, elinde kocaman TV8 dosyasıyla...

“Bunları imzalar mısınız?” dedi.

TV8’i görünce kulak kabarttım tabii...

“Hayırdır, TV8’le yeni anlaşma falan mı var?” diye sıkıştırmaya kalmadan aralarındaki muhabbetten çözdüm olayı.

Meğer Acun Ilıcalı, 3-4 yıldır Hülya Avşar’ın kiracısıymış ve yeni kontratın imzalanması için Avşar’a sözleşmeyi getirmişler.

“Nedir o, ev falan mı?” diye sorunca detaya da ulaştım.

Hülya’nın Riva’da bir arazisi varmış ve Acun da onu 3-4 yıl önce kiralamış.

Bir nevi depo olarak kullanmak için.

Daha önce çektiği bazı programların dekorlarını ve teknik malzemelerini orada saklıyormuş.

Hülya Avşar sözleşmeyi okumadan imzalarken, “Arkadaşlar siz okudunuz değil mi, arsayı Acun’a satmıyorum inşallah şu anda!” diye espri yaptı.

Not: Bu arada Hülya’nın “Selfie” filminin ham halindeki fragmanını izledim.

Yazmayacağıma söz verdim ama şu kadarını yazmadan duramam; çok ilginç bir şey geliyor haberiniz olsun...

Kars turizmi 12 ay olacakmış!

Sarıkamış Turizm Derneği Başkanı; “Doğu Ekspresi treniyle iyi bir trend yakalayan Kars’ta turizmi 12 aya yaymak istiyoruz” demiş.

Ben ne diyorum?

Kars’ta bu bakış açısıyla değil 12 ay, 2 ay bile turizm yapamazsınız.

Yakaladığınız trend saman alevi gibi uçup gidiverir elinizden.

Buz tutmuş gölün kenarındaki tek tesiste bile Çıldır’ın buzuyla rakı içmek yasaklanıyorsa...

Otellerde, kafelerde alkol satışı bitiriliyorsa...

Kusura bakmayın da turist geldiği gibi kaçar.

Alkolsüz mekanlarınız elbette olsun, kim ne karışır?

Ama alkollü mekanlarınız da olsun, kimsenin karışmadığı...

Olsun ki Kars’ın turizmi gerçek anlamda patlasın.

Çünkü gurme turizmi olmadan bir kentin turist çekmesi mümkün değil.

Zengin farkı

Amerika’nın en zengin 10 kişisi listesinde kimler yer alıyor; ya Bill Gates (Microsoft), Larry Ellison (Oracle) gibi teknoloji-yazılım şirketleri sahipleri...

Ya da Warren Buffet gibi yatırımcılar, Wall-Mart’ın kurucusu Walton ailesi gibi perakendeciler, Koch kardeşler gibi maden-petrol yatırımcıları...

Avrupa’nın en zengin 10’unda kim var peki?

Zara’nın, Louis Vuitton’ın, H&M’in, Lego’nun sahipleri...

Nutella’nın, Red Bull’un, Heineken’in sahipleri...

Bu bile bize şunu gösteriyor: Amerika teknoloji, yatırım, maden peşinde koşarken, Avrupa yeme, içme, gezme derdinde...

Topuklu ayakkabıyla detone olmak

Seçil Gür adlı ilk single’ını çıkaran yeni bir şarkıcımızın açıklamasını okudum dün iki-üç gazetede birden...

Hepsinde aynı şey yazıyordu: “Topuklu ayakkabıyla detone oluyorum.” Ben olsaydım muhabirlerin yerinde; “Merdiven çıkarken sakız çiğneyebiliyor musunuz?” diye sorardım. Çünkü topuklu ayakkabıyla detone olmak arasında bir ilişki olabileceğini ilk kez duyuyorum.

Bunca kadın solist sahnede topuklu ayakkabı giyiyor detone olmuyor da, bu iş bir tek Seçil Gür hanımın mı başına geldi merak ettim.

Belki de milyonda bir görülen kadın şarkıcı rahatsızlığıdır da bizim haberimiz yoktur...

Asıl kahraman

Sağ olsun Ertuğrul Özkök, Nebahat Çehre’yle pazar röportajımızdaki fotoğrafımızı çok beğenmiş.

“Urla’da Toscana’da hissettim kendimi” diyerek yayınlamış fotoğrafı. Ama bir şeyi atlatmış; fotoğrafı çekeni... Tamam, pozu biz verdik ama bu güzel karenin görünmeyen kahramanı Hürriyet’in deneyimli fotoğrafçısı Emre Yunusoğlu’ydu.