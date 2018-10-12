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Cengiz Semercioğlu

Cengiz Semercioğlu

csemercioglu@hurriyet.com.tr

Açılışa 18 gün kala yeni havalimanı...

12 Ekim 2018

28 Mart’ta gitmiştim İstanbul’un yeni havalimanına, kar-kış, çamur deryasıydı ortalık... 6 ay sonra bu kez 5 kişilik bir gazeteci grubuyla yeniden gezdim havalimanını. İşte açılışa 18 gün kala yeni havalimanından son izlenimlerim...

Açılışa 18 gün kala yeni havalimanı...
Ercan İnan - Fatih Altaylı - Kadri Samsunlu - Şeref Oğuz - Cengiz Semercioğlu - İbrahim Acar

Havalimanı yolu

Sabah 09.25’te Cihangir’den yola çıktım 10.05’te havalimanındaydım. 6 ay önce olduğu gibi yine yol 40 dakika sürdü. Ancak havalimanı tam kapasite çalıştığında illa ki trafik sıkışacak, yol daha uzun sürecek. Metronun açılacağı 2019 yazına kadar gidiş-dönüşte sıkıntı yaşayacağımız açık.

İlk izlenim

6 ay içinde müthiş yol kat edilmiş ama havalimanına adım atan 5 gazeteci olarak ilk tepkimiz, “Burası 18 günde nasıl yetişecek” oldu. Havalimanını 25 yıllığına kiralayan, inşaatı yapan İGA’nın Genel Müdürü Kadri Samsunlu, “29 Ekim’de kısmen açılacak.
Atatürk Havalimanı’ndan büyük taşınmayı 31 Aralık’a erteledik” dedi. 29 Ekim’den itibaren THY Ankara, İzmir, Antalya iç hat ve Bakü olmak üzere sadece 1 dış hat buradan uçacak.
31 Aralık’a kadar da bir nevi canlı test gerçekleşmiş olacak.

Zemindeki çökme

Zeminde yaşanan çökmenin metro inşaatından kaynaklandığını söyledi Kadri Samsunlu...
Pist bölümünde yaşanmamış bu çökme. Pistlerdeki dolgu ve drenaj çalışmalarının uluslararası standartlarda yapıldığını zaten uluslararası havacılık standartlarına uymamış olsa uçuş izni verilmeyeceğini belirtti.

Gazeteci grubu

Havalimanını gezen grupta üç gazetenin ekonomi müdürü; Sabah’tan Şeref Oğuz, Vatan’dan Ercan İnan, Yeni Şafak’tan İbrahim Acar’la birlikte Habertürk’ten Fatih Altaylı ve ben vardık. Saat 10.00’dan 13.00’e kadar check-in bankolarından bantlara, aprondan ana girişlere kadar her yeri gezdik.

İstanbul’da 21 bin, burada 9 bin güvenlik kamerası var

Böyle bir yerin güvenliği nasıl sağlanır? İlk duvar çevre güvenlik radarları...
Havalimanının etrafındaki çitlere insan, araç ya da hayvan 20 metre yaklaştığında uyarı veriyor.
Belli aralıklarla kurulan jandarma güvenlik noktalarından jandarma hemen hareket ediyor uyarı gelen noktaya.
Havalimanın etrafı tamamen çitlerle kapalı, pistlere hayvan girebilmesi mümkün değil.
Ve havalimanının her noktası toplam 9 bin güvenlik kamerasıyla takip edilecek. İstanbul’daki MOBESE kamera sayısı 21 bin...

Bir arabanın etrafında sakın 45 saniye dolanmayın

Havalimanın içinde farklı bir güvenlik de geliştirilmiş durumda. 8 tane normal dışı davranış belirlenmiş. Kameralar bu hareketi yapan birini hemen sinyal olarak güvenlik odasına bildiriyor.
Güvenlik de hemen olay yerine gidiyor. “8 kusurlu hareket” adını koyduk biz buna.
Mesela bir arabanın etrafında 45 saniyeden fazla dolanan biri varsa hemen güvenliğe bildiriliyor, anormal bir durum olabilir uyarısıyla...
Bavulunu 45 saniye sahipsiz bırakmak, sağa-sola yalpalamak, devrilmek de bu 8 kusurlu hareket içinde...

Kuşların durumu

Kuşların göç yolunda olduğu içinde eleştirilmişti yeni havalimanı. Bunun bölgedeki çöplükten kaynaklandığını.
Çöpler temizlendikten sonra bölgedeki kuş popülasyonunun buradan hızla uzaklaştığını söyledi Kadri Samsunlu.

İşçilerin şikayetleri

Kadri Samsunlu çok açık olarak şunu söyledi; “Sıkıntılar ne yazık ki bana geç intikal etti.
İşçilerin yağmur altında ıslanmaları kabul edilir şeyler değil.
Bundan dolayı da işçilerden özür diledim.
Ama sonra olay istismar etmeye çalışanlar çıktı” dedi.
Yatakhane, tahtakurusu, hijyen, ilaçlama gibi sorunların hepsi çözülmüş.

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