Abdülhamid’e de bu sözü söylettir ya...

O dönem, bu sözün geçmişini yazmıştım...

3 Temmuz şike operasyonu sürecinde Aykut Kocaman’ın kullandığını...

İlk kullananın ise rahmetli Erdal İnönü olduğunu, sözün kökeninin de Anglosakson kültürüne dayandığını yazmıştım.

Ama hiçbir dönem bu kadar popüler olmamıştı söz, bu da magazinin gücü işte...

En son “Payitaht: Abdülhamid” dizisinde Abdülhamid’e bile söylettiler bu sözü.

Günümüzün en popüler sözünü tarihi bir kişiliğin kullandığını görünce şaşırıyor insan...

Kökeni Anglosakson dedim ama Abdülhamid zamanına kadar gidiyor mu geçmişi bu sözün bilmiyorum.

Bilenin de olduğun sanmıyorum.

Payitaht’ın senaristleri de çok magazin programı izliyor anlaşılan.

Bilim insanının magazini...

Adriana Lima’yla ayrılığı yılan hikayesine dönen Metin Hara “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Ben bilim insanıyım, magazin figürü değil” açıklaması yapmış...

A be benim güzel, yakışıklı, hoş bilim insanım...

Madem magazin figürü değildin, madem özel hayatını konuşmuyordun da Adriana’yla yeni ilişkiye başladığın dönemde; “Neden şaşırıyorsunuz?

Benim eski sevgililerimi Google’ladınız mı?” deyip keşke eski ünlü sevgililerinin adını tek tek saymasaydın...

Belki o zaman bilim

Reina’nın işletmecisi yılbaşı partisi yapmıyor

Allah bir daha öyle günler yaşatmasın bize, bundan bir yıl önce yılbaşı gecesi Reina saldırısıyla sarsılmıştık.

Reina’nın ortaklarından olan Ali Ünal, katliama tanık olan isimlerden biriydi. Reina uzun süre kapandı, sonra sözleşmesi bittiği için yıkıldı ve tarih oldu...

Ali Ünal, daha sonra Ortaköy’de Ruby’yi açtı, “Bu yerin beni hayata bağlayacağını düşünüyorum” demişti hatta...

Dün sosyal medyada gördüm Ruby’de bu yılbaşı kutlama yapmayacaklarmış...

“Terörden korkmuyor ve moralimizi bozmasına izin vermiyor olsak da yaraların kapanması kolay olmuyor ve kaybettiklerimizin acısı devam ederken yılbaşı kutlamak içimize sinmiyor” dedi Ali Ünal.

Bu nedenle yılbaşı gecesi kapalı olacaklarmış...

Umarım bir daha o kara geceleri yaşamayız.

4 yaş gençleşme fırsatını kim kaçırır

Seda Sayan’ın yaşı kağıt üzerinde 59 değil de 55 olsa ne değişir?

Bunun için mahkemelere başvurup yaşını küçültür mü insan?

Sonuçta sen biliyorsun kaç yaşında olduğunu...

Diye düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz.

Küçültür arkadaşlar küçültür...

Böyle hakkı olan sadece kadınlar değil, erkekler bile mahkemeye gidip yaşının düzeltilmesini ister.

Psikolojik olarak iyi gelir insana bu, moraldir, kendini daha iyi hissettirir...

4 yaş genç görünmek için kadınlar dünyanın parasını döküyorlar estetik sektörüne...

Seda Sayan’ın, Sibel Can’ın eline böyle bir fırsat geçmiş, kaçırırlar mı?

Kaldı ki her ikisiyle de çok yakın zamanda görüştüm, konuştum...

Ne Seda 55, ne Sibel 47 yaşında gösteriyor..

Yılbaşı ekranı konusunda yanılıyorsun Özay...

Milliyet Cadde’de Özay Şendir, ekranlardaki dizi etkisinin yılbaşı gecelerine bile hükmettiğini yazmış.

Fox’un dizi oyuncularıyla yılbaşı eğlencesi yapacak olmasından hareket ederek “Demek yılbaşı gecelerinde artık Türk sanat musikisi ya da özlediğimiz bir sanatçı falan görmeyeceğiz ekranlarda” demiş...

Fena halde yanılıyorsun sevgili Özay...

Son yıllarda eski eğlenceli yılbaşı ekranlarına yavaş yavaş dönmeye başladı kanallar.

Hele bu yıl bu konuda zirve yapacaklar...

Kanal D ekranında;

Huysuz Virjin, Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Gülben Ergen, Funda Arar, Kubat...

Star ekranında;

Sibel Can, Ümit Besen, Deniz Seki, İrem Derici, Koray Avcı, Tuğçe Tayfur var...

Show TV’de;

Aleyna Tilki, Kibariye, Burak Kut, Furkan Palalı var...

TV8 ekranında;

Cem Yılmaz, Sibel Can, Özkan Uğur, Cenk Tosun, Yıldız Tilbe, Ozan Güven var...

Sanat müziği de var, arabesk de, pop da...

Sevdiğin sanatçılar ya da yılbaşı gecesi aradığın müzik tüm bunların dışındaysa bilemem tabii...