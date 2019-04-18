500 bin dolarlık kolyeyle geliyor

Malum bu rap dünyasında zenginlik, gösteriş, parayı pula öne çıkarma, olanı gösterme modası çok fazla...
Geçen gün ünlülerin mücevher tasarımcısı Ben Baller’in sosyal medya sitesinde bu özel tasarım kolyeyi gördüm...
“Bilin bakalım bu 500 bin dolarlık kolyeyi kim taktı” diye yazıyordu...
Sonra da “Evet Tygaaaa” diye de cevabı veriyordu...
Tyga 29 yaşında Amerikalı çok ünlü rap’çi...
Thank You God Always (Daima sana şükürler olsun tanrım) cümlesinin baş harflerini alarak adını TYGA yapmış bir isim.
Klipleri yüz milyonlarca kez izleniyor, şarkıları rekor kırıyor, konserleri tıklım tıklım doluyor.
Taktığı pahalı ve gösterişli mücevherleriyle tanınıyor, kliplerinde twerk yapan kadınlardan geçilmiyor.
İşte o Tyga, Ben Baller’in özel tasarladığı 500 bin dolarlık kolyeyi boynuna takıp İstanbul konserinden önce bu pozu verdi...
21 Nisan’da İstanbul konseri var Tyga’nın... Gayrettepe Masquerade Club’ta sahneye çıkacak...
Bu özel tasarım kolyeyi yapan ‘ünlülerin kuyumcusu’ Ben Baller, tasvir ettiği Aziz Michael’in başındaki haleyi pırlanta taşın en iyisi sayılan VVS’den yaptığını, kanatların ucundaki tüyler ve kılıcın gövdesine baget pırlanta koyduğunu anlatıyor...
Tyga ve Ben Baller birisi müzikte, diğeri mücevher de zenginlik, şaşaanın, gösterişin, zirvesi sayılabilir...
Her ikisi de “West coast is
the best coast” diyecek kadar Kaliforniya aşığı...
Biz de Demet Akalın’lara, Bülent Ersoy’lara filan gösteriş yapmayı seviyor diyoruz ya bunların yanında okyanusta damla kalır bizimkiler.
Sonuç olarak Tyga’yı İstanbul’da izlemek ilginç olacak...
Milano Tasarım Haftası’nda Zeki Müren halıları vardı...
Milano Tasarım Haftası’yla ilgili yazıldı, çizildi ama gidenler atlamış olmalı ki Zeki Müren’in tasarladığı halılardan bahseden olmadı...
9-14 Nisan’da yapılan Milano Tasarım Haftası’nda oysa bizi en çok ilgilendiren şey Zeki Müren’in tasarladığı halılardı...
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Süsleme Bölümü’nü bitiren Zeki Müren’in kostümlerini kendi tasarladığı bilinir ama halı tasarladığı çok kişi tarafından bilinmez...
Açıkçası ben de 3 yıl önce ilk kez Wepublic’te görmüştüm bu halılardan bir-ikisini...
1960-70 yılları arasında Zeki Müren tasarladığı bu halılara leopar, havuçlu, sabır taşı, bayram yeri gibi isimler verir.
Halıların her birinin altına da Müren’in imzası dokunur...
Antika halı simsarı David Sorgato’nun koleksiyonunda bulunuyor bu halılar...
Milano Moda
Haftası’nda da Sorgato’nun küratörlüğünde sergilendi...
Kaç incili restoran?
Geçen gün yurtdışından gelen bir arkadaşım İstanbul’da bir restoranı överken, “Bir gün gidelim bak çok memnun olacaksın incili bir restoranmış” dedi...
“Kaç incisi varmış” deyince yanıt veremedi ama o an anladım ki bu İncili Gastronomi Rehberi müşterinin de kafasına oturmaya başlayan bir şey olmuş.
Hürriyet ve Karaca işbirliğiyle düzenlenen ve her sene kalabalık bir jüri tarafından verilen puanlarla yapılan bir değerlendirme bu...
200’den fazla gizli müfettiş var, yıl boyunca gittikleri mekanlara puan veriyorlar...
Mekanların aldıkları bu puanlara göre de en az 1 en fazla 5 inci veriliyor.
Müşteri de yeme içme sektörü de bu inci meselesine dikkat eder hale geldi...
Çünkü doğru ve objektif bir değerlendirme yapıldığına herkes inanıyor.
Aralık ayında piyasaya çıkan bu yılki İncili Gastronomi Rehberi’nin geçtiğimiz günlerde ikinci baskısı yapıldı.
İstanbul, Ankara, İzmir, Çeşme, Alaçatı ve Bodrum’daki restoranları kapsayan rehberde 5 incili 3, 4 incili 30, 3 incili 86, 2 incili 168 ve 1 incili 135 olmak üzere toplam 22 restoran ve 257 lezzet noktası var.
Yeme içmeye, dışarı çıkmaya, gurme turizmine meraklıysanız elinizin altında mutlaka olması gereken bir kitap...
500 bin dolarlık kolyeyle geliyor
Malum bu rap dünyasında zenginlik, gösteriş, parayı pula öne çıkarma, olanı gösterme modası çok fazla...
Geçen gün ünlülerin mücevher tasarımcısı Ben Baller’in sosyal medya sitesinde bu özel tasarım kolyeyi gördüm...
“Bilin bakalım bu 500 bin dolarlık kolyeyi kim taktı” diye yazıyordu...
Sonra da “Evet Tygaaaa” diye de cevabı veriyordu...
Tyga 29 yaşında Amerikalı çok ünlü rap’çi...
Thank You God Always (Daima sana şükürler olsun tanrım) cümlesinin baş harflerini alarak adını TYGA yapmış bir isim.
Klipleri yüz milyonlarca kez izleniyor, şarkıları rekor kırıyor, konserleri tıklım tıklım doluyor.
Taktığı pahalı ve gösterişli mücevherleriyle tanınıyor, kliplerinde twerk yapan kadınlardan geçilmiyor.
İşte o Tyga, Ben Baller’in özel tasarladığı 500 bin dolarlık kolyeyi boynuna takıp İstanbul konserinden önce bu pozu verdi...
21 Nisan’da İstanbul konseri var Tyga’nın... Gayrettepe Masquerade Club’ta sahneye çıkacak...
Bu özel tasarım kolyeyi yapan ‘ünlülerin kuyumcusu’ Ben Baller, tasvir ettiği Aziz Michael’in başındaki haleyi pırlanta taşın en iyisi sayılan VVS’den yaptığını, kanatların ucundaki tüyler ve kılıcın gövdesine baget pırlanta koyduğunu anlatıyor...
Tyga ve Ben Baller birisi müzikte, diğeri mücevher de zenginlik, şaşaanın, gösterişin, zirvesi sayılabilir...
Her ikisi de “West coast is
the best coast” diyecek kadar Kaliforniya aşığı...
Biz de Demet Akalın’lara, Bülent Ersoy’lara filan gösteriş yapmayı seviyor diyoruz ya bunların yanında okyanusta damla kalır bizimkiler.
Sonuç olarak Tyga’yı İstanbul’da izlemek ilginç olacak...
Milano Tasarım Haftası’nda Zeki Müren halıları vardı...
Milano Tasarım Haftası’yla ilgili yazıldı, çizildi ama gidenler atlamış olmalı ki Zeki Müren’in tasarladığı halılardan bahseden olmadı...
9-14 Nisan’da yapılan Milano Tasarım Haftası’nda oysa bizi en çok ilgilendiren şey Zeki Müren’in tasarladığı halılardı...
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Süsleme Bölümü’nü bitiren Zeki Müren’in kostümlerini kendi tasarladığı bilinir ama halı tasarladığı çok kişi tarafından bilinmez...
Açıkçası ben de 3 yıl önce ilk kez Wepublic’te görmüştüm bu halılardan bir-ikisini...
1960-70 yılları arasında Zeki Müren tasarladığı bu halılara leopar, havuçlu, sabır taşı, bayram yeri gibi isimler verir.
Halıların her birinin altına da Müren’in imzası dokunur...
Antika halı simsarı David Sorgato’nun koleksiyonunda bulunuyor bu halılar...
Milano Moda
Haftası’nda da Sorgato’nun küratörlüğünde sergilendi...
Kaç incili restoran?
Geçen gün yurtdışından gelen bir arkadaşım İstanbul’da bir restoranı överken, “Bir gün gidelim bak çok memnun olacaksın incili bir restoranmış” dedi...
“Kaç incisi varmış” deyince yanıt veremedi ama o an anladım ki bu İncili Gastronomi Rehberi müşterinin de kafasına oturmaya başlayan bir şey olmuş.
Hürriyet ve Karaca işbirliğiyle düzenlenen ve her sene kalabalık bir jüri tarafından verilen puanlarla yapılan bir değerlendirme bu...
200’den fazla gizli müfettiş var, yıl boyunca gittikleri mekanlara puan veriyorlar...
Mekanların aldıkları bu puanlara göre de en az 1 en fazla 5 inci veriliyor.
Müşteri de yeme içme sektörü de bu inci meselesine dikkat eder hale geldi...
Çünkü doğru ve objektif bir değerlendirme yapıldığına herkes inanıyor.
Aralık ayında piyasaya çıkan bu yılki İncili Gastronomi Rehberi’nin geçtiğimiz günlerde ikinci baskısı yapıldı.
İstanbul, Ankara, İzmir, Çeşme, Alaçatı ve Bodrum’daki restoranları kapsayan rehberde 5 incili 3, 4 incili 30, 3 incili 86, 2 incili 168 ve 1 incili 135 olmak üzere toplam 22 restoran ve 257 lezzet noktası var.
Yeme içmeye, dışarı çıkmaya, gurme turizmine meraklıysanız elinizin altında mutlaka olması gereken bir kitap...