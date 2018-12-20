3 plak 659 lira olur mu Teoman?

Teoman, 659 lira satış fiyatıyla piyasaya sürdüğü “Koyu Antoloji” adlı LP setini piyasadan toplattı...
3 plak var içinde setin ve satış fiyatı yanlış okumadınız 659 lira...
14 Aralık’ta piyasaya çıkan LP setinin dün
piyasadan çekildiği haberini paylaştı Teoman...
İlk gördüğümde fiyattan dolayı mı diye düşündüm ama değilmiş...
Alman üretim firmasından kaynaklanan
teknik bir hata varmış LP’lerde...
Şarkılarda senkron tutmayan bölümler varmış ve ses kalitesi bozukmuş.
Yapan da bu işlerin en iyisi bir firma ha...
Önümüzdeki günlerde yeniden piyasaya sürülecek bu LP seti...
Gelelim bizim meselemize... 3 plaklık set 659 lira olur mu?
Tamam sınırlı sayıda basılan çok şık bir set bu...
Tamam koleksiyonerler için yapılmış, Teoman’ın da kâr amaçlı yapmadığı bir çalışma...
Ama 659 lira yaaa...
Yarım
altın fiyatına
plak... Yeniden piyasaya sürülürken
şu fiyatı da bir elden geçir sevgili
Teoman...
Dijital korsanlara gün doğdu...
Biz basılı kitapta KDV’nin yüzde 8’den 1’e düşürülmesi, tiyatro ve sinemada alınan vergilerin indirilmesi gerektiğini söylerken golü hiç beklemediğimiz yerden yedik...
E-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı, yüzde 18’e çıktı...
Elektronik ortamda okuduğumuz gazetelere ve dergilere en az yüzde 20 olarak yansıyacak bir zam
demek bu...
E-kitapta da fiyatlar 1 Ocak’tan itibaren yüzde 10-15 oranında artacak demektir...
Türkiye’de yayıncılık zor günler geçirirken bu KDV artışı tek bir şeyin önünü açacaktır; dijital korsancılığın...
Basılı her şeyin dijitalde korsanı çok daha hızlı ve kolay yayılacak bundan sonra...
8 haftalık hamilelik
Ece Vahapoğlu 8 haftalık bebeğini kaybettiğini açıkladı, bebek beklediğini de bu açıklamadan 2 gün önce yine sosyal medyadan duyurmuştu zaten...
Bir anne adayı olarak
üzüntüsünü çok iyi anlıyorum ama hamileliği açıklama konusunda lütfen bu kadar aceleci olmayın arkadaşlar.
Uzmanlar en yakınlarınıza bile 2,5-3 aylıktan önce hamileliğinizi açıklamayın diyorlar...
Ama sosyal medya bu konuda da kimyamızı bozdu...
Ne diyeyim, Ece’cim Allah nur topu gibi bir evlat nasip eder inşallah...
Kaç İnci’li restoran?
Hürriyet ve Karaca işbirliğiyle düzenlenen İncili Gastronomi Rehberi Ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu.
Swissotel’deki törende yeme-içme sektörünün en önemli isimleri vardı.
Bu sene 5 İnci’yi alabilen üç mekan çıktı;
Maça Kızı, Mikla ve Neolokal... Üçü de hak eden mekanlar...
4 ve 3 İnci’li mekanların da ödüllerini aldığı gece daha ikinci yılında gastronomi dünyasında çok önemli bir yer edindi...
Hürriyet Kitap etiketiyle kitapçılarda satışa sunuldu bu rehber, yani sadece mekan sahipleri değil tüketici için de önemli bir kılavuz...
Bir mekanın nasıl İnci alacağı ise neredeyse bir yıla varan bir süreçte, geniş bir grubun değerlendirmesi sonucu belirleniyor.
Gittiğimiz bir mekanın kaç İnci’li olduğu kıstası yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı...
Üstelik bu yılki rehberde İstanbul, Bodrum, Alaçatı, Çeşme dışında Ankara ve İzmir restoranları da yer alıyor...
Genco Abi dedi ki...
Genco Erkal’ın, Kelebek’te yaptığımız “Merhaba” adlı yeni oyununun gala haberini sosyal medyada paylaşıp;
“Efendim yılda bir defa böyle magazine düşüyoruz. Oyunların tanıtımları için gerekli” diye yazmasını eleştirmiştim...
“Biz tiyatroya bu kadar destek veriyoruz, magazine düşmek olarak algılanıyor” diye sitem etmiştim...
Genco Abi’den hemen mesaj geldi telefonuma:
“Sevgili Cengiz sevimli bir espri yapayım demiştim. Anlaşılan klasik tabiriyle ‘maksadı aşan bir ifade’ olmuş.
Kimseleri kırmak, haşa küçümsemek gibi bir niyetim yoktur. Oyunlarıma her zaman ilgi gösterdiniz, teşekkür borçluyum. Sevgiler...”
Mesajını hemen bizim Kelebek ekinin WhatsApp grubunda paylaştım, bütün arkadaşların alkışlarla selamı var Genco Abi...
3 plak 659 lira olur mu Teoman?
Teoman, 659 lira satış fiyatıyla piyasaya sürdüğü “Koyu Antoloji” adlı LP setini piyasadan toplattı...
3 plak var içinde setin ve satış fiyatı yanlış okumadınız 659 lira...
14 Aralık’ta piyasaya çıkan LP setinin dün
piyasadan çekildiği haberini paylaştı Teoman...
İlk gördüğümde fiyattan dolayı mı diye düşündüm ama değilmiş...
Alman üretim firmasından kaynaklanan
teknik bir hata varmış LP’lerde...
Şarkılarda senkron tutmayan bölümler varmış ve ses kalitesi bozukmuş.
Yapan da bu işlerin en iyisi bir firma ha...
Önümüzdeki günlerde yeniden piyasaya sürülecek bu LP seti...
Gelelim bizim meselemize... 3 plaklık set 659 lira olur mu?
Tamam sınırlı sayıda basılan çok şık bir set bu...
Tamam koleksiyonerler için yapılmış, Teoman’ın da kâr amaçlı yapmadığı bir çalışma...
Ama 659 lira yaaa...
Yarım
altın fiyatına
plak... Yeniden piyasaya sürülürken
şu fiyatı da bir elden geçir sevgili
Teoman...
Dijital korsanlara gün doğdu...
Biz basılı kitapta KDV’nin yüzde 8’den 1’e düşürülmesi, tiyatro ve sinemada alınan vergilerin indirilmesi gerektiğini söylerken golü hiç beklemediğimiz yerden yedik...
E-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı, yüzde 18’e çıktı...
Elektronik ortamda okuduğumuz gazetelere ve dergilere en az yüzde 20 olarak yansıyacak bir zam
demek bu...
E-kitapta da fiyatlar 1 Ocak’tan itibaren yüzde 10-15 oranında artacak demektir...
Türkiye’de yayıncılık zor günler geçirirken bu KDV artışı tek bir şeyin önünü açacaktır; dijital korsancılığın...
Basılı her şeyin dijitalde korsanı çok daha hızlı ve kolay yayılacak bundan sonra...
8 haftalık hamilelik
Ece Vahapoğlu 8 haftalık bebeğini kaybettiğini açıkladı, bebek beklediğini de bu açıklamadan 2 gün önce yine sosyal medyadan duyurmuştu zaten...
Bir anne adayı olarak
üzüntüsünü çok iyi anlıyorum ama hamileliği açıklama konusunda lütfen bu kadar aceleci olmayın arkadaşlar.
Uzmanlar en yakınlarınıza bile 2,5-3 aylıktan önce hamileliğinizi açıklamayın diyorlar...
Ama sosyal medya bu konuda da kimyamızı bozdu...
Ne diyeyim, Ece’cim Allah nur topu gibi bir evlat nasip eder inşallah...
Kaç İnci’li restoran?
Hürriyet ve Karaca işbirliğiyle düzenlenen İncili Gastronomi Rehberi Ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu.
Swissotel’deki törende yeme-içme sektörünün en önemli isimleri vardı.
Bu sene 5 İnci’yi alabilen üç mekan çıktı;
Maça Kızı, Mikla ve Neolokal... Üçü de hak eden mekanlar...
4 ve 3 İnci’li mekanların da ödüllerini aldığı gece daha ikinci yılında gastronomi dünyasında çok önemli bir yer edindi...
Hürriyet Kitap etiketiyle kitapçılarda satışa sunuldu bu rehber, yani sadece mekan sahipleri değil tüketici için de önemli bir kılavuz...
Bir mekanın nasıl İnci alacağı ise neredeyse bir yıla varan bir süreçte, geniş bir grubun değerlendirmesi sonucu belirleniyor.
Gittiğimiz bir mekanın kaç İnci’li olduğu kıstası yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı...
Üstelik bu yılki rehberde İstanbul, Bodrum, Alaçatı, Çeşme dışında Ankara ve İzmir restoranları da yer alıyor...
Genco Abi dedi ki...
Genco Erkal’ın, Kelebek’te yaptığımız “Merhaba” adlı yeni oyununun gala haberini sosyal medyada paylaşıp;
“Efendim yılda bir defa böyle magazine düşüyoruz. Oyunların tanıtımları için gerekli” diye yazmasını eleştirmiştim...
“Biz tiyatroya bu kadar destek veriyoruz, magazine düşmek olarak algılanıyor” diye sitem etmiştim...
Genco Abi’den hemen mesaj geldi telefonuma:
“Sevgili Cengiz sevimli bir espri yapayım demiştim. Anlaşılan klasik tabiriyle ‘maksadı aşan bir ifade’ olmuş.
Kimseleri kırmak, haşa küçümsemek gibi bir niyetim yoktur. Oyunlarıma her zaman ilgi gösterdiniz, teşekkür borçluyum. Sevgiler...”
Mesajını hemen bizim Kelebek ekinin WhatsApp grubunda paylaştım, bütün arkadaşların alkışlarla selamı var Genco Abi...