Bir ünlü diğer bir ünlü hakkında yaptığı yorumdan dolayı hapis yatıyor.

Magazin tarihinde görülmüş olay değil bu!

Ortada iftira, hakaret varsa elbette cezasız kalmamalı.

TCK’nın 125 ve 267’nci maddeleri bunun için var zaten.

Açarsın ceza davasını, olur biter.

Ama bizim magazin ünlüleri kadına şiddete karşı çıkarılmış bir yasanın arkasına saklanarak uzaklaştırma kararı çıkarmayı moda haline getirdi.

Bu karar ihlal edilince de buyurun hapis...

3 gün deyip geçmeyin, bir insanın özgürlüğünün 3 saat elinden alınması bile önemli.

Hele yaptığı bir yorumdan ötürü oluyorsa bu, daha da önemli...

Seren benim televizyonda partnerim olduğu için yazmıyorum bunları.

Aylardır uzaklaştırma kararı alınan her ünlüyle ilgili aynı şeyleri söylüyorum.

Yarın bir başka ünlü hapse girse yine aynı şekilde onu da savunacağım.

Seren’e geçmiş olsun diyorum.

Belki bu 3 günlük hapis cezası, çok doğru çıkarılmış bir yasanın ünlülerce eğilip bükülmesinin önüne geçer...

Müge’nin kampanyasına hepimiz destek olacağız

Dün televizyon tarihinde bir ilk yaşandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la eşi Emine Erdoğan ilk kez birlikte bir programın canlı yayınına katıldı.

Müge Anlı’nın programına katılan Erdoğan çifti, okuma yazma seferberliği başlattı.

Bu işin başlangıcı yine aynı programa katılan ve annesi ölmeden önce çobanlık yapması için başka bir aileye evlatlık verilen Sevim Gürçay olmuştu.

Müge Anlı’nın desteğiyle okuma yazma öğrenmeye başlayan Sevim Hanım sayesinde bu kampanya başladı.

Dünkü yayına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin katılmasıyla iş ülke çapında bir büyük kampanyaya dönüştü.

Müge Anlı’yı tebrik etmek gerekiyor.

Hem Erdoğan çiftini ilk kez birlikte yayına çıkaran televizyoncu oldu hem de önemli bir kampanyayı başlattı.

Müge Anlı’nın yaktığı ateş hepimizin destek vereceği bir seferberliğe dönüşmeli...

Tebrikler Mert Fırat

Mert Fırat’ın başlattığı İhtiyaç Haritası adlı bir sosyal sorumluluk projesi var.

2.5 yıl önce kurulan bu yapı sağlık, eğitim, barınma gibi ihtiyaçlar konusunda insanlara yardım eli uzatıyor...

Açıyorsunuz Türkiye haritasını, hangi şehrin, hangi köyün, hangi okulun kitaba, ilaca, desteğe ihtiyacı var görüyorsunuz...

Hikaye kitabı ihtiyacı olan da var, okulun duvarının yapılmasını isteyen öğrenciler de...

Yardımcı olmak istediğinizi seçip, harekete geçiyorsunuz.

Çok iyi düşünülmüş, çok da güzel işleyen bir sistem kurmuşlar.

Vakit ayırıp sitedeki Türkiye haritasını önünüze açın lütfen...

Mutlaka yardımına koşacağınız birilerini bulacaksınız.

Tebrikler Mert Fırat, böyle bir sosyal sorumluluk projesini 2.5 yılda bu kadar büyütebildiğin için...

Her gün 15’te hurriyet.com.tr’de

Pazartesi gününden itibaren her gün 1 dakikalık videolar yayınlamaya başlayacağım Hürriyet’in web sitesinde...

Magazin gündemi, o gün yaşanan sıcak bir olay, gündemdeki bir tartışma, aklınıza ne gelirse...

Bu köşede okuduğunuz ne varsa onun görsel hali...

Kimi zaman da konuklarım olacak yanımda, 1 dakikalık kısa sohbetler yapacağız...

Her gün 15.00’te yayınlayacağız bu tek shot’lık videoları...

Her gün Hürriyet internette buluşmak üzere...

Yılın ilk büyük müzik ziyafeti

Bu yılın ilk büyük müzik ziyafeti Muazzez Abacı’nın “Sezen’imin Şarkıları” albümü olacak...

10 unutulmaz Sezen şarkısını Muazzez Abacı’nın sesiyle dinleyeceğimiz albümün kısa tanıtım videosu yayınlandı.

Ben albümdeki bir-iki şarkıyı da önceden dinlemiştim...

“Seni Kimler Aldı”, “Perişanım Şimdi”, “Her Şeyi Yak” ve daha 7 şarkı...

Şimdiden söylüyorum, çevir çevir dinlemeye doyacağımız bir albüm olacak bu...

6 Şubat’ta çıkıyor...

