21 yıl önceki fotoğraf nasıl çekilmişti?

Sibel Can’ın fotoğraflarını...

Bikinili fotoğraflarını Kelebek haber yaptı, gündem 1 haftadır Sibel Can...

Üstelik sadece magazin yazarları da değil Ertuğrul Özkök, Hıncal Uluç, Ahmet Hakan herkes Sibel Can’ı yazıyor...

Bu fotoğrafların haberli mi habersiz mi olduğu tartışılıyor, ben de “velev ki haberli olsun, magazinde bu da vardır” diyorum ya...

Size 21 yıl önce Sibel Can’ın balkonda çıplak fotoğrafı çekildiğinde neler yaşandığını anlatayım.

Ayhan Kimsesizcan’ın çektiği ve Hafta Sonu’nda yayınlanan o fotoğraf, magazin tarihinin kült karelerinden biridir...

Sibel Can 26 yaşındaydı ve otel balkonunda çıplak olarak görüntülenmişti...

21 yıl önce o fotoğraf yayınlandığı dönem ne tartışılmıştı biliyor musunuz?

Fotoğrafın çekildiğinden Sibel Can’ın haberi var mıydı, yok muydu konusu...

Aynı bugünkü gibi...

Kimileri 26 yaşındaki assolistin bilerek bu pozu verdiğini iddia etmişti...

O zaman bugünkü gibi photoshop teknikleri yok, belki olsa ortaya çok daha iddialı bir fotoğraf çıkacaktı.

Kimileri de Sibel Can’ın farkında olmadan paparazziye yakalandığını söylemişti...

Nasıl 21 yıl önceki fotoğrafı haftalarca konuşulup bugün hâlâ gündeme geliyorsa, emin olun bundan 15-20 yıl sonra bugün çekilen fotoğrafı da konuşulup gündeme gelecektir...

Çekildiğinden haberi var mıydı, yok muydu diye...

Sibel Can tam da budur işte...

30 yıldır her yaptığı olaydır...

Bekçileri sevdim

Gece Kartalları adıyla

yıllar sonra hayata geçirilen bekçilik sistemi çok doğru bir adım...

Hele Taksim, Beyoğlu gibi 24 saat hareketli bir bölgede yaşıyorsanız, bunun önemini çok daha iyi anlarsınız.

Bir ara güven timleri sık geziyordu bizim semtte ve hırsızlık, taciz, taşkınlık, tinerci vakaları çok azalmıştı...

Güven timleri el ayak çektikten sonra bu tür olaylar yeniden artmaya başladı.

İstanbul’da göreve başlayan 386 bekçi, gece yaşanan güvenlik açığını kapatacaktır.

Akşam 22.00’den sabah 06.00’ya kadar görev yapacak bekçiler...

Buradaki tek dikkat edilmesi gereken nokta; polisin bile IŞİD militanının üzerini aramayı ihmal ettiği bir dönemde, bekçilerin olaylara müdahale becerisinin ne düzeyde olacağı...

İyi yetiştirilmez, hangi olaya nasıl yaklaşması gerektiğini öğrenmezlerse, bekçiler bir süre sonra gereksiz tartışmaların ortasında kalır.

Demet’in yanındayım

Zaman zaman eleştirsem, takılsam da Demet Akalın’ı da Okan Kurt’u da severim ben...

Önceki sabah Beyaz TV’de geçirdiği sinir krizi üzerine Demet’le konuştum. “Bak seninle de limoniyiz ama açıp soruyorsun, olayın doğrusunu öğrenmeye çalışıyorsun” dedi, sıcak bir sohbet geçti aramızda...

Sonra Okan’la konuştum; “Kızıyor musun bana DJ’lik yaptığını eleştirdiğim için?” diye sordum. “Kızmıyorum, senin işin bu” diyerek olgunlukla yaklaştı olaya...

Sonra da “Neden Demet’in yanında değilsin?” soruma şu yanıtı verdi: “Ben her zaman eşimin yanındayım. Salı günkü konserlerine işlerimden dolayı gidemiyorum, İstanbul’da oluyorum. Zaten hiçbir hafta içi işinde yer almadım Demet’in.

Bir de bu dönemde hacizleri kaldırttığımız süreci yaşıyoruz, dolayısıyla Demet’in yanına gidemedim.

Cuma günü 16.00 uçağıyla yanına gideceğim. Cuma, cumartesi ve pazar günkü event’lerinde yanında olacağım.Hafta sonu eşimin ve menajerlik görevimin başındayım” dedi.

Demet’in WhatsApp’-

tan Okan’la fotoğrafını kaldırmasını ve kızıyla birlikte fotoğraf koymasını da sordum.

“Görmedim bile, herkes çocuğuyla koymuyor mu? Benim de şu anda kızımla fotoğrafım var WhatsApp’ta. İstersen hemen değiştirip Demet’le fotoğrafımızı koyayım” dedi. Fotoğrafı değiştirdi gerçekten.

Bu arada geçen hafta ters dönen diziyle ilgili fizik tedavisi sürüyormuş Okan’ın.

Her gün 16.00’da Fenerbahçe’nin doktorlarına tedavi oluyormuş...

Haciz meselesiyle ilgili de, “Şu anda 6 avukatla toplantıdayım. Haciz işlemlerinin kaldırılması, karşı dava açma konusunda süreç devam ediyor” dedi. “Hesapların bloke edilmiş, kullanamıyor musun?” diye de sordum. “Iban numaranı ver, hesabımdan 10 bin dolar göndereyim hesabına, yarın iade edersin bana” yanıtını verdi.

Escobar’ın selamı varmış

Kelebek’te Hollywood ünlüleriyle yaptığı çarpıcı röportajlarından tanıdığınız Barbaros Tapan,

20-22 Ekim tarihlerinde Los Angeles’ta “Hollywood Türk Filmleri Festivali” düzenleyecek.

Medya kuruluşlarına bu festivali anlatmak için geldiği İstanbul’da bizi de ziyaret etti... Barbaros beni görür görmez, “Escobar’ın selamı var sana” dedi... “Ne diyorsun Barbaros?” dememe kalmadan anlattı.

Barbaros, Escobar’ı oynayan Brezilyalı oyuncu Wagner Moura’ya, Kolombiya Büyükelçisi’nin “Narcos” dizisini eleştirdiği, benim de ona yanıt verdiğim yazıyı anlatmış...

O da çok sevinmiş, “Benden o gazeteciye selam söyle” demiş...

“Geçenlerde yine karşılaştık, ‘O gazeteciye selam söyledin mi?’ diye yine seni sordu Wagner Moura” diye anlattı Barbaros... Escobar’ın bu selamını almamak mümkün mü, ben de aldım ne olur ne olmaz diyerek...