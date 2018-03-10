2018 Troya Yılı... BBC’den izleyin!



Bu yıl Troya’nın Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin 20’nci yılı...

Geçmişi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan Troya, dünyanın en önemli antik kentlerinden biri...

Çanakkale Valiliği “2018 Troya Yılı” olsun diye adım atınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimiyle bu yıl Troya Yılı ilan edildi.

Brad Pitt’in 2004 yılında oynadığı film olmasa Troy’un hikayesini bilmeyecektik belki de pek çoğumuz...

Dünyada da Troya’ya dikkat çeken en büyük yapım o oldu. Peki Troya Yılı’nda, Çanakkale ve Troya’yla ilgili ne yapılıyor?

Nerede Bakanlığın desteklediği filmler, belgeseller?

Nerede büyük etkinlikler, organizasyonlar?

Nerede dünyanın dikkatini Troya’ya çekecek ilanlar, kampanyalar?

Ben Türkiye’de görmedim ama BBC bu işe başladı...

“Troy: Fall of a City” adlı bir yapım yayınlanıyor.

BBC’nin bugüne kadar yaptığı en büyük epik drama bu...

10 yıla yakın bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmış, Shakespeare Tiyatrosu’nun dramaturgları kaleme almış...

Sonuçta ortaya 8 bölümlük görkemli bir iş çıkmış...

3 bölümü yayınlandı BBC One’da.

8 bölüm tamamlandıktan sonra Netflix’te yayınlanacak.

2018’i Troya Yılı ilan edenlere duyururum.

İzlerlerse, belki bizde de büyük tanıtımlar yapmalarına vesile olur...

“Yuh!” dedirten savunma

Alkollü direksiyon başına geçip bir aileyi yok eden yazar Emrah Serbes’in avukatının;

“Ailenin otomobili 2001 model ve güvenlik paketi düşük. Aile yeni model araçlarıyla yola çıksa bu sonuçlar olmazdı” savunmasına ne denir?

Yuh denir...

El insaf birader denir...

Hepimiz ilk duyduğumuzda bunu dedik ama unuttuğumuz bir şey var: Avukatlık dediğimiz meslek tam da bu değil mi arkadaşlar...

50 kişiyi katletmiş bir katil bile olsa müvekkilini kurtarmak ya da en az cezayı almasını sağlamak için her yolu denemek...

Bu konuya meraklı olanlara Netflix’te yayınlanan American Crime Story’yi tavsiye ederim...

O.J. Simpson’ı kurtarmak için bir avukat ordusunun nasıl savunma yaptığını izleyin...

Avukat da Emrah Serbes’e en az cezayı aldırmak için her yolu deniyor...

Vicdanımızı sızlatıp bize “yuh” dedirtse de avukat işini yapıyor...

“Muhteşem Yüzyıl”ın sergisi yasaklandı

Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Salman’ın Türk dizilerini yasaklaması büyük ses getirdi. Kral Salman’ın oğlu olan veliaht prens için, “Suudi Arabistan’ın önümüzdeki en az 30 yılına damga vuracak” değerlendirmesi yapılıyor...

Ama attığı adımın, Türk dizileriyle ilgili ilk yaptırımı olmadığını öğrendim. Türk dizilerini yasaklamadan önce Muhteşem Yüzyıl’ın Dubai’deki sergisini kaldırtmış...

5 yıllık anlaşması vardı serginin ancak iki yıl dolmadan, ocak ayı başında sergi yasaklandı.

Geçen hafta da Türk dizilerine yasak geldi... Bu arada veliaht prensin bu hafta içinde Londra’da Başbakan Theresa May’le görüşme yaptığı gün, İngiltere gazetelerinde bir ilan çıktı...

Veliaht prensin yarım sayfa fotoğrafının yanında “Suudi Arabistan’a değişikliği o getiriyor” yazıyordu...

İlanda, #ANewSaudiArabia etiketi oluşturulurken, veliaht prensin ülkesinde ekonomide ve sosyal hayatta 2030 vizyonunu başlattığı yazıyordu...

Yeni Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonunda biz yok muyuz acaba?