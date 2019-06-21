15 aylık evlilik biterken

Dün Özcan Deniz’le ilgili yayın yasağı haberi ulaştı elime, TV100’deki yayından hemen sonra...
Çünkü bir gün önce Özcan Deniz’in boşanacağını haberini yayınlamış, eşi Feyza Aktan’ın Ankara’daki avukatına boşanma işlemlerini başlatması için talimat verdiğini aktarmıştık.
RTÜK’ten gelen yayın yasağı bilgisi haberimizi doğruladı...
“İstanbul 8. Aile Mahkemesi nezdinde 2019/420E sayılı dosya kapsamında davacı Özcan Deniz ile davalı Fatıma Deniz arasında görülmekte olan boşanma davasına ilişkin...” diye başlayan bir yayın yasağı duyurusu.
Çiftin bir süredir boşanacağı konuşuluyordu.
Hatta geçen ay bu haberler ayyuka çıktığında birlikte dil çıkardıkları bir fotoğraf yayınlamışlar ve dedikoduları yalanlamışlardı.
Ama Özcan Deniz’in Babalar Günü’nde oğlu Kuzey’le fotoğrafının altına “Elimizden acımadan bugünümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim...” yazması bardağın artık taştığının göstergesi oldu.
Bu fotoğrafta eşi Feyza Aktan (boşanma davasında gerçek adı Fatıma geçiyor) yoktu, Babalar Günü’yle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı, eşi Özcan’ı kutlamadı...
Ve RTÜK’ün yayın yasağıyla birlikte de boşanma süreci resmiyet kazanmış oldu.
Oğulları Kuzey geçen ay 1 yaşına bastı daha, evlilikleri 15 ay oldu ve şimdi boşanma haberleri gündemde.
Buradan dönüş olur mu bilmiyorum...
Umarım olur diyeceğim ama bu boşanma sürecinin de çekişmeli geçeceği yönüne haberler geliyor kulağıma...
36 saatlik evlilik
Zerrin Özer, 36 saatlik evliliğiyle ne yazık ki en hızlı boşanan ünlüler listesinde ilk 3’e girmeyi başardı.
1 yıllık, 1.5 yıllık evlilikleri değil, saatlik evlilikleri listeler olduk artık.
İşte en hızlı boşanan ilk 3...
1- Özge Ulusoy (1 Gece): Ferruh Taşdemir’le nikahını annesi bastı, kızının evlenmesine karşı çıktı, sabahında ayrıldılar...
2- Hande Ataizi (1 Gün): Fethi Pekin’le evliliğine aile evlilik sözleşmesi dayattı, Ataizi kabul etmeyince 1 gün sonra evlilik bitti.
3- Zerrin Özer (1.5 Gün): 27 yaş küçük eşiyle ilgili düğün sabahında dolandırıcı iddiaları ortaya atılınca hastaneye kaldırıldı, 36 saat sonra boşanacağını açıkladı.
Oktay’ın 8 milyonu
“Oktay Kaynarca dostu için 8 milyon lirayı yaktı” haberini okuyan da Oktay’ın cebinden 8 milyon lirayı çıkarıp harcadığını sanacak...
Peki ne olmuş?
Aynı anda Oktay’a bir yatak, bir de erkek giyim markasından reklam teklifi gelmiş, Oktay da arkadaşı olduğu için giyim markasını kabul etmiş.
“Kaynarca 8 milyon almak yerine sahibi arkadaşı olan Kiğılı’yı tercih etti” deniyor haberlerde.
Bu durumda Oktay’ın 8 milyonu yakması için, Kiğılı reklamlarında hiç para almadan oynamış olmalı.
Hem 8 milyonu reddedecek hem bedava oynayacak, zarar nereden baksanız 10 milyon lira...
Söyler misiniz bana, hangi oyuncu bunu yapar?
Daha da önemlisi hangi arkadaş bunu ister?
Arkadaşı için 80 bin lirayı yaktı deseniz bakın onu anlarım, 80 bin daha düşüğe arkadaşının markasında oynar insan...
Ama 8 milyon bu ya...
Ya oyuncuları tanımıyorsunuz ya hesap bilmiyorsunuz...
Parasını vermeyene sıradan dizi dönemi
Çağatay Ulusoy’lu “Muhafız”, Beren Saat’li “Atiye”, Tuba Büyüküstün’lü “Ottoman Rising”den sonra yeni bir Türk dizisine daha imza atacak Netflix...
“Love 101” adlı dizide Mert Yazıcıoğlu, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka ve Alina Boz oynayacakmış.
Son 1 yıldır bangır bangır söylüyorum;
2-3 yıl içinde bizim televizyon kanalları oynatacak oyuncu, çekecek senaryo bulamayacaklar.
Çektikleri de yurtdışına satılamayacak kadar sıradan işlere dönüşmek zorunda kalacak.
Seyirci kaçacak, reytingler düşecek, reklamlar azalacak diye...
Adım adım gidiyoruz.
Bütün oyuncular Netflix’e dizi yapma peşinde.
Türkiye masasının başına da Pelin Diştaş getirildi biliyorsunuz, Türk işi yapımların sayısı hızla artacak.
Bu arada güzel de zam geldi Netflix’e.
Parayla kaliteli işleri, parasız sıradan işleri izleyeceğimiz bir döneme doğru gidiyoruz.
15 aylık evlilik biterken
Dün Özcan Deniz’le ilgili yayın yasağı haberi ulaştı elime, TV100’deki yayından hemen sonra...
Çünkü bir gün önce Özcan Deniz’in boşanacağını haberini yayınlamış, eşi Feyza Aktan’ın Ankara’daki avukatına boşanma işlemlerini başlatması için talimat verdiğini aktarmıştık.
RTÜK’ten gelen yayın yasağı bilgisi haberimizi doğruladı...
“İstanbul 8. Aile Mahkemesi nezdinde 2019/420E sayılı dosya kapsamında davacı Özcan Deniz ile davalı Fatıma Deniz arasında görülmekte olan boşanma davasına ilişkin...” diye başlayan bir yayın yasağı duyurusu.
Çiftin bir süredir boşanacağı konuşuluyordu.
Hatta geçen ay bu haberler ayyuka çıktığında birlikte dil çıkardıkları bir fotoğraf yayınlamışlar ve dedikoduları yalanlamışlardı.
Ama Özcan Deniz’in Babalar Günü’nde oğlu Kuzey’le fotoğrafının altına “Elimizden acımadan bugünümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim...” yazması bardağın artık taştığının göstergesi oldu.
Bu fotoğrafta eşi Feyza Aktan (boşanma davasında gerçek adı Fatıma geçiyor) yoktu, Babalar Günü’yle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı, eşi Özcan’ı kutlamadı...
Ve RTÜK’ün yayın yasağıyla birlikte de boşanma süreci resmiyet kazanmış oldu.
Oğulları Kuzey geçen ay 1 yaşına bastı daha, evlilikleri 15 ay oldu ve şimdi boşanma haberleri gündemde.
Buradan dönüş olur mu bilmiyorum...
Umarım olur diyeceğim ama bu boşanma sürecinin de çekişmeli geçeceği yönüne haberler geliyor kulağıma...
36 saatlik evlilik
Zerrin Özer, 36 saatlik evliliğiyle ne yazık ki en hızlı boşanan ünlüler listesinde ilk 3’e girmeyi başardı.
1 yıllık, 1.5 yıllık evlilikleri değil, saatlik evlilikleri listeler olduk artık.
İşte en hızlı boşanan ilk 3...
1- Özge Ulusoy (1 Gece): Ferruh Taşdemir’le nikahını annesi bastı, kızının evlenmesine karşı çıktı, sabahında ayrıldılar...
2- Hande Ataizi (1 Gün): Fethi Pekin’le evliliğine aile evlilik sözleşmesi dayattı, Ataizi kabul etmeyince 1 gün sonra evlilik bitti.
3- Zerrin Özer (1.5 Gün): 27 yaş küçük eşiyle ilgili düğün sabahında dolandırıcı iddiaları ortaya atılınca hastaneye kaldırıldı, 36 saat sonra boşanacağını açıkladı.
Oktay’ın 8 milyonu
“Oktay Kaynarca dostu için 8 milyon lirayı yaktı” haberini okuyan da Oktay’ın cebinden 8 milyon lirayı çıkarıp harcadığını sanacak...
Peki ne olmuş?
Aynı anda Oktay’a bir yatak, bir de erkek giyim markasından reklam teklifi gelmiş, Oktay da arkadaşı olduğu için giyim markasını kabul etmiş.
“Kaynarca 8 milyon almak yerine sahibi arkadaşı olan Kiğılı’yı tercih etti” deniyor haberlerde.
Bu durumda Oktay’ın 8 milyonu yakması için, Kiğılı reklamlarında hiç para almadan oynamış olmalı.
Hem 8 milyonu reddedecek hem bedava oynayacak, zarar nereden baksanız 10 milyon lira...
Söyler misiniz bana, hangi oyuncu bunu yapar?
Daha da önemlisi hangi arkadaş bunu ister?
Arkadaşı için 80 bin lirayı yaktı deseniz bakın onu anlarım, 80 bin daha düşüğe arkadaşının markasında oynar insan...
Ama 8 milyon bu ya...
Ya oyuncuları tanımıyorsunuz ya hesap bilmiyorsunuz...
Parasını vermeyene sıradan dizi dönemi
Çağatay Ulusoy’lu “Muhafız”, Beren Saat’li “Atiye”, Tuba Büyüküstün’lü “Ottoman Rising”den sonra yeni bir Türk dizisine daha imza atacak Netflix...
“Love 101” adlı dizide Mert Yazıcıoğlu, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka ve Alina Boz oynayacakmış.
Son 1 yıldır bangır bangır söylüyorum;
2-3 yıl içinde bizim televizyon kanalları oynatacak oyuncu, çekecek senaryo bulamayacaklar.
Çektikleri de yurtdışına satılamayacak kadar sıradan işlere dönüşmek zorunda kalacak.
Seyirci kaçacak, reytingler düşecek, reklamlar azalacak diye...
Adım adım gidiyoruz.
Bütün oyuncular Netflix’e dizi yapma peşinde.
Türkiye masasının başına da Pelin Diştaş getirildi biliyorsunuz, Türk işi yapımların sayısı hızla artacak.
Bu arada güzel de zam geldi Netflix’e.
Parayla kaliteli işleri, parasız sıradan işleri izleyeceğimiz bir döneme doğru gidiyoruz.