1400 salon rekoru

Yılmaz Erdoğan tüm sinema tartışmalarının üzerine geldi ve 1400 salonu “Organize İşler Sazan Sarmalı” ile kapattı.
Türkiye’de bulunan salonların yarısından fazlasında “Organize İşler Sazan Sarmalı” var şu anda.
Film iddialı... Seyircide büyük film özlemi var. Sonuç: İlk 3 günde 923 bin kişi izledi filmi...
1400 salon bir rekor.
Daha önce sadece “Recep İvedik 5”, 1400 salonda vizyona girmişti, “Organize İşler Sazan Sarmalı” ikinci film oldu.
“Recep İvedik 5”in ilk üç gün seyircisi 1.646.846 olmuştu.
Sazan Sarmalı bunun 700 bin gerisinde kaldı.
İvedik, o açılışla toplam 7.437.050 kişi tarafından izlenmişti.
“Organize İşler Sazan Sarmalı” bu açılışla 4 milyon barajını aşacaktır demektir.
Kulaktan kulağa yayılırsa da 5 milyonu zorlar.
Bedelli deyip geçmeyin
“Bedelliler için parayı verip askerlik yapıyorlar, yan gelip yatıyorlar” falan deniyor ya tam aksi bir örnekle karşılaştım geçen gün...
Bedelli askerliğini Keşan’da yapmış bir tanıdığımla karşılaştım.
“Abi eksi 20 derecede nöbet tuttuk, donduk. Ben böyle bir şey görmedim, sabah akşam içtimaya çıktık. En ufak bir şeyde şınav cezası alıyorduk. 21 gün deyip geçme çok ağır bir askerlik yaptık” diye anlattı yaşadıklarını...
Amasya’da dayanamayıp firar eden bedelli bile çıktı biliyorsunuz.
Bu seferki bedellilerin anlatacağı çok askerlik anısı var anlayacağınız.
THY reklamı
Türk Hava Yolları, son 4 yıldır Super Bowl finallerinde yeni reklam filmini yayınlıyor.
2016’da Ben Affleck’li “Batman v Superman” reklamı...
2017’de Morgan Freeman’lı reklam...
2018’de Dr. Mehmet Öz...
Bu yıl da yolculuk temalı reklam filmi...
Her birine 5.1 milyon dolar ödedi THY. Çünkü Super Bowl finalinde reklamın saniyesi 170 bin dolar. 30 saniyelik reklam 5.1 milyon dolar.
Milyar dolarlık marka değeri olan bir firma için büyük rakamlar değil bunlar.
Prestij açısından da önemli.
Bu yılki reklam filminde son üç yılık aksine başrolde ünlü bir isim yok, başrol İstanbul’un:
Boğaz, Ortaköy, Çırağan, İstanbul Havalimanı, Şerefiye Sarnıcı...
6 dakikalık uzun versiyonunu da izledim Ridley Scott imzalı filmin...
Kaçıp kovalamaca üzerine manasız bir hikaye ama İstanbul o kadar etkileyici ki, senaryonun ekstra gücüne bile gerek kalmıyor.
Japonya için derbisaati mi değişir?
Galatasaray’ın futbolcusu Nagatomo’ya, Beşiktaş’ın yeni yıldızı Kagawa da eklenince Süper Lig’de Japon fırtınası esmeye başladı. Bu yüzden mayısın ilk haftası oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçına “Japon derbisi” adı takıldı bile.
İki takımın maçları da Japonya’da canlı yayınlanıyor ama 6 saat farktan dolayı gece yarısı...
Bizde 20.00’de başlayan maç, Japonya’da gece yarısı 02.00’de yayınlanıyor.
Güntekin Onay, Galatasaray-Beşiktaş maçının Japonya’da makul saatte izlenebilmesi için gündüze alınabileceği ihtimalini ortaya attı. Burada maç 15.00’te oynanırsa, Japonya’da 21.00’de izlenebilecek.
Olacak iş mi bu?
Bir Rus ya da Türk futbolcu için Premier Lig’de maç saatinin değiştiğini gördünüz mü?
Süper Lig’de oynayan futbolcuların milliyetine göre maç saati belirleyeceksek yanmışız.
Biz nasıl İspanya Ligi’ni gece yarısı 24.00’lerde izliyorsak, Japonya’da meraklısı varsa Galatasaray-Beşiktaş maçını kalkar gece yarısı 02.00’de izler...
Not: Bu arada ben gündüz maçları oynanmasını savunuyorum yıllardır ama Japonya izlesin diye değil.
Versace
Dünkü yazımda Gianni Versace suikastını anlatan dizide, Versace’yi öldüren seri katil Andrew Cunanan’ı Edgar Ramirez’in oynadığını yazdım.
Ama doğrusu Darren Criss olacak.
Ramirez, dizide Gianni Versace’yi oynuyor.
1400 salon rekoru
Yılmaz Erdoğan tüm sinema tartışmalarının üzerine geldi ve 1400 salonu “Organize İşler Sazan Sarmalı” ile kapattı.
Türkiye’de bulunan salonların yarısından fazlasında “Organize İşler Sazan Sarmalı” var şu anda.
Film iddialı... Seyircide büyük film özlemi var. Sonuç: İlk 3 günde 923 bin kişi izledi filmi...
1400 salon bir rekor.
Daha önce sadece “Recep İvedik 5”, 1400 salonda vizyona girmişti, “Organize İşler Sazan Sarmalı” ikinci film oldu.
“Recep İvedik 5”in ilk üç gün seyircisi 1.646.846 olmuştu.
Sazan Sarmalı bunun 700 bin gerisinde kaldı.
İvedik, o açılışla toplam 7.437.050 kişi tarafından izlenmişti.
“Organize İşler Sazan Sarmalı” bu açılışla 4 milyon barajını aşacaktır demektir.
Kulaktan kulağa yayılırsa da 5 milyonu zorlar.
Bedelli deyip geçmeyin
“Bedelliler için parayı verip askerlik yapıyorlar, yan gelip yatıyorlar” falan deniyor ya tam aksi bir örnekle karşılaştım geçen gün...
Bedelli askerliğini Keşan’da yapmış bir tanıdığımla karşılaştım.
“Abi eksi 20 derecede nöbet tuttuk, donduk. Ben böyle bir şey görmedim, sabah akşam içtimaya çıktık. En ufak bir şeyde şınav cezası alıyorduk. 21 gün deyip geçme çok ağır bir askerlik yaptık” diye anlattı yaşadıklarını...
Amasya’da dayanamayıp firar eden bedelli bile çıktı biliyorsunuz.
Bu seferki bedellilerin anlatacağı çok askerlik anısı var anlayacağınız.
THY reklamı
Türk Hava Yolları, son 4 yıldır Super Bowl finallerinde yeni reklam filmini yayınlıyor.
2016’da Ben Affleck’li “Batman v Superman” reklamı...
2017’de Morgan Freeman’lı reklam...
2018’de Dr. Mehmet Öz...
Bu yıl da yolculuk temalı reklam filmi...
Her birine 5.1 milyon dolar ödedi THY. Çünkü Super Bowl finalinde reklamın saniyesi 170 bin dolar. 30 saniyelik reklam 5.1 milyon dolar.
Milyar dolarlık marka değeri olan bir firma için büyük rakamlar değil bunlar.
Prestij açısından da önemli.
Bu yılki reklam filminde son üç yılık aksine başrolde ünlü bir isim yok, başrol İstanbul’un:
Boğaz, Ortaköy, Çırağan, İstanbul Havalimanı, Şerefiye Sarnıcı...
6 dakikalık uzun versiyonunu da izledim Ridley Scott imzalı filmin...
Kaçıp kovalamaca üzerine manasız bir hikaye ama İstanbul o kadar etkileyici ki, senaryonun ekstra gücüne bile gerek kalmıyor.
Japonya için derbisaati mi değişir?
Galatasaray’ın futbolcusu Nagatomo’ya, Beşiktaş’ın yeni yıldızı Kagawa da eklenince Süper Lig’de Japon fırtınası esmeye başladı. Bu yüzden mayısın ilk haftası oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçına “Japon derbisi” adı takıldı bile.
İki takımın maçları da Japonya’da canlı yayınlanıyor ama 6 saat farktan dolayı gece yarısı...
Bizde 20.00’de başlayan maç, Japonya’da gece yarısı 02.00’de yayınlanıyor.
Güntekin Onay, Galatasaray-Beşiktaş maçının Japonya’da makul saatte izlenebilmesi için gündüze alınabileceği ihtimalini ortaya attı. Burada maç 15.00’te oynanırsa, Japonya’da 21.00’de izlenebilecek.
Olacak iş mi bu?
Bir Rus ya da Türk futbolcu için Premier Lig’de maç saatinin değiştiğini gördünüz mü?
Süper Lig’de oynayan futbolcuların milliyetine göre maç saati belirleyeceksek yanmışız.
Biz nasıl İspanya Ligi’ni gece yarısı 24.00’lerde izliyorsak, Japonya’da meraklısı varsa Galatasaray-Beşiktaş maçını kalkar gece yarısı 02.00’de izler...
Not: Bu arada ben gündüz maçları oynanmasını savunuyorum yıllardır ama Japonya izlesin diye değil.
Versace
Dünkü yazımda Gianni Versace suikastını anlatan dizide, Versace’yi öldüren seri katil Andrew Cunanan’ı Edgar Ramirez’in oynadığını yazdım.
Ama doğrusu Darren Criss olacak.
Ramirez, dizide Gianni Versace’yi oynuyor.