Aleyna konserinde neler oldu

Aleyna’nın sahnesini de basarlar, konserde izdiham da çıkar.

Aleyna’nın Adana’daki konserinde yukarıda saydıklarımın hepsi ve daha fazlası oldu...

Sonunda Aleyna konseri yarıda bırakıp, sahneden inmek zorunda kaldı.

Güvenlik? Yok...

Tedbir? Yok...

Olağanüstü duruma karşı hazır bir B planı? Yok...

Böyle bir konseri ben de yaparım o zaman...

Allah korusun orada bir izdiham yaşansa ve konser alanında onlarca insan yaralanıp ölseydi ne olacaktı?

Taksirle ölüme sebebiyet verme iddiasıyla bir iki kişi hakkında dava açılacak, hiç kimse ceza almayacak, olay kapanıp gidecekti...

Buyrun Aladağ’daki 12 çocuğun öldüğü yurt yangını davasını görüyoruz işte...

Neredeyse ölen çocuklar suçlu ilan edilecek...

Bakalım sonunda kime ne ceza çıkacak göreceğiz...

Aleyna konserinde de bir felaketin eşiğinden dönüldü...

Sonra çıkmış Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, önümüzdeki yıl 100 bin kişilik konser yapacaklarını söylüyor.

Aman yapma Başkan...

40-50 bin kişilik konserde bunlar yaşandı, 100 bin kişilik konserde Allah muhafaza neler yaşarız...

Üzülme Aleyna!...

Adana’da yumurta, çiçek, patates atıldığı söyleniyor ya sahneye hiç üzülme Aleyna...

Abilerin, ablaların da geçmişte yaşadı bunları...

Adana’da neler oldu neler...

◊ Ajda Pekkan 1965’te yuhalanıp domates yağmuruna tutulmuş, 46 yıl sonra ilk kez 2011’de sahneye çıkmıştı...

◊ 1998 yılında Bülent Ersoy, Çırpınırdı Karadeniz’i söylemediği için kurşunlandı, bir böbreğini kaybetti...

◊ 2003’te Tarkan’ın konserinde olaylar çıktı, insanlar bıçaklandı...

◊ 2009’da İbrahim Tatlıses’in konserinde izdiham çıktı, 100’e yakın seyirci baygınlık geçirdi..

Kış lastiği

Otomobillerde kış lastiği zorunlu değilse, sakın iki ay sonra yolda kalan arabalara...

Kayıp kaza yapan otomobillere...

Karda yokuş çıkamayıp trafiği kilitleyen araçlara kızmayın...

Kış lastiği zorunlu değil der geçeriz...

Raisa&Vanessa

Modacı Raisa&Vanessa kardeşleri profesyonel kariyerlerinin daha başındayken tanımıştım...

Anneleri Ethel, Ajda Pekkan’la birlikte çalışıyordu o zaman, Raisa&Vanessa’da Ethel sayesinde bir kaç kez bir araya gelmiştik.

Daha ilk defilelerini yeni yeni yapmaya başlamışlardı.

O günden bu yana 6-7 yıllık kariyerlerini yakından izliyorum.

Defilelerini, yaptıkları tasarımları, haute couture parçalarını, şovlarının yarattığı etkiyi görüyorum...

Önceki gün de Sultanahmet Four Seasons’ta yaptıkları defilenin görüntülerine, fotoğraflarına baktım...

Avrupa kalitesinde bir moda şov olmuş...

Kıyafetler, modeller, mekan kullanımı, ortaya çıkan fotoğraf 10 numara...

Davetlilere bakıyorum cemiyetin ve magazin dünyasının en önde gelenleri başköşede, hepsi çok güzel giyinip gelmiş...

Raisa ve Vanessa Sason her yıl üzerine koyarak yol alıyor.

Bu kızlar oldu Ethel...

Anne olarak ne kadar gurur duysan azdır.