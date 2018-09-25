Üretici kadınlar e-ticaret dedi

Sürekli bahsettiğimiz konu. Çağa ayak uyduran ayakta kalır.
Çağımızın artık dijital üzerine olduğunu da düşünürsek, bizi şu anda dijitallikte ne kadar var olduğumuz geleceğimizi belirleyecek.
Bugün mağazaların ivme kaybettiği, internetten ticaretin sürekli arttığı bir dönemden geçiyoruz.
Bunun içindir ki en son Alibaba.com Türkiye’ye giriş yaptı.
Oturduğumuz yerden alışveriş yapmayı çok sevdik.
Önce giysi tekstil ürünleri ile başlayan bu trend, şimdi gıdayı da içine aldı.
Aklınıza gelebilen her şeyi artık internetten almak mümkün hale geldi.
Tam da bu noktada yaptıkları çalışmalar ile kendilerini gösteren ve kadının iş hayatında olması gerektiğinin en güzel örnekleri arasında yer alan Bursa’da kurulan Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu üyeleri e-ticareti öğrenmek için Uludağ Üniversitesi’nin kapısını çaldı.
Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği ile başlayan kadınların üretim yolculuğu sonrasında 22 kadın derneğinin bir araya gelip Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu’nu kurması ile devam etti.
*
Şimdi sıra e-ticarette.
Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu üyeleri, ürünlerini daha iyi pazarlayabilmek, ürettikleri ürünlerin satışını arttırmak için e-ticaret eğitimi aldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde kadınlara e-ticaretin incelikleri anlatıldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde düzenlenen eğitime yaklaşık 40 federasyon üyesi kadın katıldı.
Akademisyenler tarafından verilen eğitimlerde e-ticaret hakkında temel bilgiler aktarıldı.
*
Amaçlarının büyümek, daha fazla insana ve Bursa dışına ulaşmak olduğunum altını çizen Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sermin Cakalıoğlu, alacakları eğitimler sayesinde modern çağın gerekliliklerinden olan internet pazarında da yerlerini almak istediklerini belirtti.
İleriye gören, ticareti kendini ileriye taşımak isteyen bir girişimcinin sarf etmesi gereken cümleler.
Eğitim isteğini geri çevirmeyen Karacabey MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tayar ise üniversitenin sosyal sorumluluklarından birisinin de kent halkının isteklerine cevap verebilmek olduğunu belirtti
Federasyondan bu yönde bir talep geldiğini, kendilerinin de olumlu karşıladıklarını vurgulayan Tayar, üretim ve istihdamın arttırılması amacıyla yapılacak her türlü projenin içerisinde yer almaya devam edeceklerini kaydetti.
Üniversitenin de sadece sanayi ile değil, üretmek isteyen herkese kapısını açıyor olması ayrı bir güzellik.
Bundan sonra üretici kadınlarımızın neler yapacağını da sabırsızlıkla takip ediyor olacağız.
Üretici kadınlar e-ticaret dedi
Sürekli bahsettiğimiz konu. Çağa ayak uyduran ayakta kalır.
Çağımızın artık dijital üzerine olduğunu da düşünürsek, bizi şu anda dijitallikte ne kadar var olduğumuz geleceğimizi belirleyecek.
Bugün mağazaların ivme kaybettiği, internetten ticaretin sürekli arttığı bir dönemden geçiyoruz.
Bunun içindir ki en son Alibaba.com Türkiye’ye giriş yaptı.
Oturduğumuz yerden alışveriş yapmayı çok sevdik.
Önce giysi tekstil ürünleri ile başlayan bu trend, şimdi gıdayı da içine aldı.
Aklınıza gelebilen her şeyi artık internetten almak mümkün hale geldi.
Tam da bu noktada yaptıkları çalışmalar ile kendilerini gösteren ve kadının iş hayatında olması gerektiğinin en güzel örnekleri arasında yer alan Bursa’da kurulan Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu üyeleri e-ticareti öğrenmek için Uludağ Üniversitesi’nin kapısını çaldı.
Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği ile başlayan kadınların üretim yolculuğu sonrasında 22 kadın derneğinin bir araya gelip Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu’nu kurması ile devam etti.
*
Şimdi sıra e-ticarette.
Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu üyeleri, ürünlerini daha iyi pazarlayabilmek, ürettikleri ürünlerin satışını arttırmak için e-ticaret eğitimi aldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen eğitimlerde kadınlara e-ticaretin incelikleri anlatıldı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde düzenlenen eğitime yaklaşık 40 federasyon üyesi kadın katıldı.
Akademisyenler tarafından verilen eğitimlerde e-ticaret hakkında temel bilgiler aktarıldı.
*
Amaçlarının büyümek, daha fazla insana ve Bursa dışına ulaşmak olduğunum altını çizen Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sermin Cakalıoğlu, alacakları eğitimler sayesinde modern çağın gerekliliklerinden olan internet pazarında da yerlerini almak istediklerini belirtti.
İleriye gören, ticareti kendini ileriye taşımak isteyen bir girişimcinin sarf etmesi gereken cümleler.
Eğitim isteğini geri çevirmeyen Karacabey MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tayar ise üniversitenin sosyal sorumluluklarından birisinin de kent halkının isteklerine cevap verebilmek olduğunu belirtti
Federasyondan bu yönde bir talep geldiğini, kendilerinin de olumlu karşıladıklarını vurgulayan Tayar, üretim ve istihdamın arttırılması amacıyla yapılacak her türlü projenin içerisinde yer almaya devam edeceklerini kaydetti.
Üniversitenin de sadece sanayi ile değil, üretmek isteyen herkese kapısını açıyor olması ayrı bir güzellik.
Bundan sonra üretici kadınlarımızın neler yapacağını da sabırsızlıkla takip ediyor olacağız.