Türkiye, 4. Sanayi Devrimi’nin neresinde?

Önceleri çizgi filmlerde ve sonrasında Hollywood filmlerinde gördüğümüz, hayran hayran izleyip, olacağını belki de hiç hayal bile edemediğimiz bir sürece girdik.

Artık robotlar belki Türkiye’de değil, ama dünyanın birçok ülkesinde yaşamın içinde.

Birbirileri ile iletişim kurup, empati yapmaya başladılar.

Üretim gerçeğinde ise artık dünya Karanlık Fabrika denilen bir sistemin içinde.

Türkiye gerçeğine bakıldığında ise henüz yakalayamadığımız 4. Sanayi Devrimi ile ilgili çalışma aşamasındayız.

Ümitliyiz.

Tam da bu noktada Türkiye’nin 20 yıllık kuruluşu Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesi, “Dijital dönüşüm ile yapay zeka teknikleri tüm üretim süreçlerini etkiliyor ve bu anlamda söz sahibi olmak kullanıcı olarak değil, üretici olarak işin içinde bulunmayı gerektiriyor” mantığı ve sorumluğu ile 1. Sanayinin Dijital Dönüşümü Çalıştayı’nı gerçekleştiriyor.

Ziyaretimize gelip, Çalıştay davetini yaptıklarında Mimar ve Mühendisler Grubu Bursa Şubesi Başkanı Rasim Serim ile sohbet etme imkanımız da oldu.

Rasim Serim, “Dünyanın ve Türkiye’nin gündeminde olan yapay zeka, robotlar ve sanayinin dijital dönüşümü konuları, insan hayatının her alanında kullanılan teknolojinin içinde yer alıyor. Sanayide kullanılan robotlar ve yapılan teknolojilerin hepsi dijital dönüşümün bir parçası haline gelmiş durumda. Çağımızda insanlar arası ilişkilerde, iletişimde ve hizmetlerde robotların devreye girdi” diyor.

Kendisi konuya hakim.

Bu da önemli bir ayrıntı.

Bugünlerde konu moda diye yapılmış bir etkinlik değil.

Bu anlamda kendilerini kutluyorum.

Başkan Rasim Serim, Çalıştay’ın sadece bununla kalmayacağını devamında da takipte kalacaklarını söyledi.

Peki kısaca konuşmalara da bakmak gerekirse;

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Çataltepe, yapay zekayla ilgili açıklamalarda bulunacak.

İlk Türk robotu “Altınay” ile Başarılı KOBİ Büyük Ödülü’nü almaya hak kazanan Altınay Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, sanayide dijital dönüşüm ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, toplumsal gelişmenin ve kalkınmanın en önemli yapıtaşlarından olan üniversitelerin,sanayinin dijital dönüşümündeki etkisine değinecek.

Çalıştay’ın içinde ayrıca Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Elife Ünal’ın yöneticisi olduğu, sanayi dönüşümünün getirdiği yenilikler ve fırsatları başlıklı bir panel gerçekleştirilecek.

Panelde; Bosch San. ve Tic. A.Ş., Endüstri 4.0 Projeleri Satış Direktörü Murat Kurtlar, Kırklareli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asım Kurtoğlu, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği)Makine Sektör Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Etyemez ve BEBKA(Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) Genel Sekreteri İsmail Gerim konuşmalarını gerçekleştirecek.

21 Mart tarihinde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek bu etkinliği konu ile ilgilenenlerin kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum.