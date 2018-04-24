Turizm’de 3 hamle hayata geçiyor

Ülke turizmi olarak son dönemlerde yaşanan olumsuzlar nedeni ile sıkıntılı bir dönem yaşasak da, zor günler geride kalmaya başladı.

Özellikle Bursa turizmde geceleme oranlarında sıkıntı yaşıyor.

Gelen turist geceleme yapmak yerine transit olarak geçiyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu, erken seçim kararının açıklandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

TÜRSAB ziyareti olunca da konu turizmdi.

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TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Erdem ile telefon konuşmamızda, turizm sektörü için bir müjde aldıklarının bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın başlattığı turizm hamlelerine yenisini ekleyeceğini söylediğini kaydeden Hasan Erdem, “Turizmde 3. Hamle geliyor” başlığı ile müjdeledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 yıl aradan sonra düzenlenen 3. Turizm Şurası’nda, sektöre ilişkin tüm paydaşların fikirlerinin alındığını hatırlatan Erdem, buradan çıkan sonuçların bir rapor haline getirildiğini, raporda çıkan sonuçların da hayata geçirilmeye başlayacağından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Ziyarette Bursa turizmi ile ilgili de konuştuklarını kaydeden Hasan Erdem, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Bursa turizmi ile ilgili bilgiler verdim. Bursa’nın yaklaşık 33 yıldır Körfez Ülkeleri için cazibe alanı olduğunu belirttim. Bugün 2 bin Kuveytli ailenin Bursa’da ikamet ettiğini, gelip gittiğini söyledim. Arap destinasyonunda Türkiye’de birinci il olduğunu belirttim. Tanıtım, fuar ve etkinlikler ile sayının daha da artacağını dile getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımız da rakamları duyunca konu ile daha çok ilgilendi. Bu kadar olduğunu bilmediğini söyledi” dedi.

Konunun sadece turizm olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Erdem, “Cumhurbaşkanımız ile konuşmamızda da özellikle üzerine basarak söylediğim konu, körfez ülkeleri için Bursa finans ve yatırım merkezi olabilir. Bu konunun üzerine gidilmeli” diye konuştu.

Bursa’da özellikle önümüzdeki 3 ay otellerin dolu olduğunun da altını çizen TÜRSAB Başkan Yardımcısı Erdem, geceleme oranlarının da artması için çalışma yapacaklarını hatırlattı.

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Bursa’nın geceleme oranları son dönemde çokça açılan otel sayılarını göz önüne aldığımızda gerçekten sıkıntı.

Ama önümüzdeki üç ay doluluk oranlarının yakalanmış olması da sevindirici.

Turizm Bursa için, sanayi, tarım kadar önemli bir sektör.

Her anlamda doğal güzellikleri olan, tarihte birçok kez başkentlik yapmış bir il olarak da turizmde çok iyi yerlere gelmeyi hak ettiğini düşünüyorum.