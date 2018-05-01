“roBTÜ 2018” ile gelecek yarıştı

Güzel bakmak ve güzel görmek önemlidir. Hem sizi negatiflikten uzaklaştırır, hem daha güzel bir bakış açısı yakalamanızı sağlar.Ben de bu yüzden bu köşede eleştirmekten çok, yapılan güzel işleri, projeleri paylaşmaktan yanayım.Eğer illa ki eleştiri olacaksa da yıkıcı değil, yapıcı eleştiriden yanayım.

Hep gelişmiş ülkelerden bahsediyoruz.

Yapılan çalışmalardan, gelecek yatırımlarından.

Robotlaşmaktan.

Endüstri 4.0 yani 4. Sanayi Devrimi ile birlikte hayatımızda robotlar ve dijitalleşme girmeye başladı.

Türkiye bu gelişim ve dönüşümün neresinde diye sorguluyoruz?

Bazen çok yakınımızı görmüyoruz.

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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından BTÜ Robot Yarışları, “roBTÜ2018” adı ile bu yıl ikinci kez düzenlendi.

Türkiye’den üniversiteler, meslek liseleri ve bağımsız katılımcılardan oluşan 200’e yakın takımın başvurduğu roBTÜ 2018’de ön elemelerden geçen yaklaşık 100 takım, 2 gün boyunca BTÜ Yıldırım Yerleşkesi spor salonunda mini sumo, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen ve kodlama kategorilerinde robotlarını yarıştırdı.

Burada yarışma kadar önemli bir nokta da aslında Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Gökhan Gelen’in, “2016 yılı YÖK tarafından Robotlar ve Akıllı Sistemler Alanında Uzmanlaşan üniversite olarak seçilen üniversitemiz” cümlesi.

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Türkiye’de hatta kentimizde bu alanda uzmanlaşmış bir üniversitenin olması gurur verici.

Dr. Gökhan Gelen, yarışmanın amacı ile de önemi bir noktaya dikkat çekiyor.

Gelen, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz roBTÜ robot yarışları ile hedefimiz ülkemizdeki lise ve üniversite öğrencilerine bilgiyi uygulayabilen ve teknoloji bilincine sahip bireyler olarak kendilerini gösterebilecekleri bir platform sunmak” diyor.

Dünya ölçeğinde sektör ile ilgili bilgi değerlendirmesinde bulunan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de, öncelikle Türkiye gerçeğini gözler önüne seriyor. “Geçtiğimiz yüzyılda endüstri devrimini yakalayamadık. Fakat şu an içinde bulunduğumuz ve ciddi dönüşümlerin yaşandığı bu çağda teknolojiyi geriden takip etmek gibi bir lüksümüz yok” diyen Prof. Dr. Arif Karademir, “Endüstriyel ürünlerin fiyatını arttırmamız insan kaynağı kalitesini arttırmakla mümkün. Dolayısıyla eğitime yapılan yatırım ülkeler için en önemli yatırımdır. Burada gerçekleştirilen bu organizasyonda yapılan da gençlerimiz arasındaki potansiyel cevherlerin ortaya çıkarılması operasyonudur” açıklamasında bulundu.

Aslında konuşulanların içinde de önemli noktalar var.

Bu anlamda kendini geliştirmiş ve uzmanlık almış bir üniversitenin de gerçekten sadece kendi öğrencileri ile kalmayıp, Türkiye gençliğini bu alanda teşvik etmesi de önemli.

Ben kendilerini bu anlamda kutluyorum.