Otonom araçlar bize ne kadar uzak



Otomotiv sektörü sanayi devrimi öncesinde bunu yakalayan nadir sektörlerden.

Dolayısıyla da bu dönüşüme erken adapte olan otomotiv yan sanayilerde ayakta kalabildi.

IBC’nin raporuna göre dünyada şirketler dijitalleşmeye 1,2 trilyon dolar harcadı.

“Makinelerin iletişimi” olarak da tabir edilen yeni sanayi devrimi aslında hayal bile edemediğimiz yeni süreçleri getiriyor.

Otomotiv sektörü otonom araçlara hazırlık yapıyor.

Avrupa’da artık 18 yaşını dolduran gençler ehliyet almak ve araç kullanmak istemiyor.

Bu da otomotiv sektörünü farklı alanlara yönlendiriyor.

Otonom araçlar gibi.

Kısaca otonom araç nedir diye bakmak gerekirse; “Otonom araçlar içerisinde bulundurdukları otomatik kontrol sistemleri sayesinde bir sürücüye ihtiyaç duymadan yolu, trafik akışını ve çevresini algılayarak sürücünün müdahalesi olmadan seyir halinde gidebilen otomobiller. Radar, lidar, GPS, odometri, bilgisayar görüşü gibi teknolojiler ve teknikler kullanarak çevresindeki nesneleri algılayabiliyorlar.”

Bu talep doğrultusunda yola çıkarak, yeni sistem geliştirdiklerinin altını çizen, Autonomous Mobility CEO’su Peter Theo Sorgenfrei, “İnsanları A noktasından B noktasına yenilikçi bir yaklaşımla nasıl taşıyabileceğimize kafa yorduk ve sonunda sahibi olmayan, dijital şekilde yönlendirilen bir ulaşım sistemi bulduk” dedi.

Dünyanın artık daha az kirlilik yaratan ve daha az yakıt harcayan araçları tercih ettiğine dikkat çeken Sorgenfrei, “Bu sisteme 15 ay önce 8 ülkede başladık. 8 ülke bu kararı aldı. Otonom araç sistemine 9 milyar dolar yatırım yapıldı” diyerek sektördeki değişimi gözler önüne serdi.

Sorgenfrei, 20 yıl sonra normal araç satışının biteceği iddiasında da bulunuyor.

Dünyada bunlar konuşulurken, Hürriyet Gazetesi’nin öncülüğünde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Nef’in katkıları ile 28 Mart Çarşamba günü 7. gerçekleştirilecek Ekonomi Zirvesi’nde, Bursa ekonomisi Endüstri 4,0/Otomotiv başlığı altında değerlendirilecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecek Zirve’de, Bursa’da ve Türkiye’de otomotiv sektörünün bugünü ve yarını konuşulacak.

Sektördeki gelişmelere ne kadar hazırız?

Biz 4. Sanayi Devrimi’nin neresindeyiz?

Otomotiv yan sanayi neresinde?

Dijitalleşme ve otonom araçlar ile çok hızlı, bugüne kadar gerçekleşen devrimlerin çok dışında bir süreç bizi bekliyor.

Ya içinde olup, birlikte hareket edeceğiz.

Ya da sonrasında yakalamayı bile belki hayal edemeyeceğiz, dışarıdan izleyeceğiz.