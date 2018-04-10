Ortaklık kurmak şart

İleriye gitmek için sürekli olarak pedalları çevirmeniz gerekiyor. Bıraktığınız an düşerseniz.

Teknolojinin ve rekabetin kurallarına göre oynamanız gerekiyor.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 6 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlere hazırlanıyor.

Mevcut başkan Arif Tak, yönetim kurulu ile görüşüp, geçmişi ve yarını istişare ederek yeniden aday olmaya karar verdiğini belirtiyor.

BESOB’a bağlı olan Oda seçimlerinin bittiğini hatırlatan Tak, “Odaları geziyoruz. Yönetim Kurulları ile görüşüyoruz. Herkes adaylığımız konusunda olumlu görüşlerini dile getiriyor. Aday ya da adaylar çıkacaktır. Bunlar süreci daha da güzelleştiriyor. Ben iddialıyım” dedi.

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Şu an BESOB’a bağlı 104 oda olduğunu söyleyen Arif Tak, son dönemde Tabaklar Odası, Mahrukatçılar Odası, Bıçakçılar Odası, Havlucular Odası, Saraçlar, Çantacılar Odası, Diş Teknisyenleri Odası’nın kapandığını hatırlattı.

Arif Tak’ın, odaların kapanması ile ilgili yorumu bizim yazıya başladığımız konu ile aynı. Zamana ayak uydurmak.

Arif Tak, “Bazı meslekler fabrikasyona dönüyor. Büyüyor. Sanatkarlık artık maalesef azalıyor. Bunun için de odalarımız üye sayısı 100’ün altına inince kapanıyor. Tek başına mücadele etmek çok zor. Esnaf ve sanatkarlarımız birbirine güvenmeli. Ortaklıklar kurmalı. Gelecekte bunun böyle olması şart. Yüz esnaf bir araya gelip bir fabrika kurabilmeli. Şimdi bakıyorsunuz, Anonim Şirketler, Aile şirketleri ayakta kalıyor ve büyüyor. Biz bunu her platformda dillendiriyoruz, ama şimdiye kadar bunu beceremedik. Bundan sonra inşallah olacak” açıklamasında bulundu.

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İlk üç aylık dönemde 2 bin 875 esnaf işyeri açarken, bin 82 esnaf işini kapatmış.

Geçtiğimiz yıl, 2017 yılında aynı döneme baktığımız da ise 3 bin 70 esnaf işyeri açarken, kapanan sayısı bin 73.

Geçen yıl aynı dönem rakamların yüksek olmasıyla ilgili görüşünü aldığımız BESOB Başkanı Arif Tak, “Geçtiğimiz yıl hükümetin esnaf ve sanatkara yönelik teşvik kapsamında bankalar aracılığı ile kullandırdığı faizsiz kredilerin etkisi oldu. Bu yıl da çalışma var konu ile ilgili, ama henüz net bir açıklama yapılmadı” dedi.

İş dünyasında ayakta kalabilmek için, birlik olmak, çağa ayak uydurmak zorundasınız.

Ve belki de en önemlisi sürekli üretmelisiniz.

İster ürün üretin, isterseniz fikir, ama artık durmak maalesef yok.