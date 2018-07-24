Obeziteye dikkat çekilecek

Sosyal sorumluluk projeleri doğru amaca hizmet eder ve sürdürülebilir olursa, ciddi anlamda ülke ve kent açısından önem teşkil ediyor.
Bu anlamda da iş hayatı kadar sosyal sorumluluk projelerine de destek veren kurum ve kuruluşların çelişmelerini önemsiyoruz.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da bu anlamda önemli çalışmalara imza atıyor.
Son olarak bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirilecekleri ‘Güvenilir Gıda Tüketelim İsrafı Önleyelim Projesi’ ile bu yıl çağın hastalığı obeziteye dikkat çekmeye ve çocukları bu anlamda bilinçlendirmeyi hedefliyor.
Bu projede BTSO’nun yanında İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü de yer alıyor.
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Projenin başlangıç amacı gıda israfını önlemek de olsa, bunan yanında farklı temalar il çocukları bilinçlendirmeye yönelik bir çalışma.
İsrafın yanında ihtiyaç fazlası tüketilen gıdalar da yetersiz beslenmeye neden oluyor.
Bu da dolayısıyla obezite sorununu ortaya çıkarıyor.
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ve 27. Meslek Komitesi üyeleri, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Gıda ve Tarım İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız ve Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Utku Çopur’u ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek projede ‘Güvenilir Gıda’ ve ‘Obezite’ konularına dikkat çekeceklerini hatırlatırken, toplumsal farkındalığı artıran adımlar atmayı sürdüreceklerini kaydetti.
Obezitenin dünyanın en önemli sağlık problemlerinden birisi olduğunun altını çizen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise Türkiye’ye ile ilgili iç açıcı olmayan verilere değindi.
Akan, Türkiye’nin obezitede dünyanın 3. ülkesi olduğunu ifade etti.
*
Gerçekten de çok üzücü bir durum.
Obezite, Akan’ın yukarıda da belirttiği gibi önemli bir sağlık problemi. Ülke olarak biz de bu sağlık probleminde ilk üç içindeyiz.
Ama asıl önemli konu obezitenin nedenleri.
Özcan Akan, rahatsızlığa yol açan en önemli etkenin teknoloji bağımlılığı olduğunu söylüyor.
Özellikle ocuklarımızın sağlığını tehdit eden en önemli bağımlılıklardan birisi.
Akan, reel ve ihtiyaçlara cevap veren projelerin her zaman kalıcı olduğunu dile getirirken, “Kurumlar arasındaki işbirliği kültürü daha nitelikli projelerin oluşmasını sağlayacaktır. Özellikle obezite dikkat edilmesi gereken bir unsur. Kurum olarak bu konuda önemli etkinliklere imza attık. Sağlıklı beslenme her zaman toplumsal gelişime de büyük katkı sağlar” açıklamasında bulundu.
*
BTSO’nun bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan ‘Güvenilir Gıda Tüketelim İsrafı Önleyelim’ projesiyle 2 yılda 150 okulda 32 bin öğrenciye ulaşıldı.
Obezite ve dolaylı olarak karşımıza çıkan teknoloji bağımlılığı konularını karşı yapılan sosyal sorumluluk projelerini önemsiyoruz.
Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve bilinçli bireyler olması önceliklerimizden olmalı.
Doğru paydaşlar ile buluşan BTSO ve paydaşlarının da bu anlamda önemli bir aşa kaydedeceğine inanıyorum.
Obeziteye dikkat çekilecek
Sosyal sorumluluk projeleri doğru amaca hizmet eder ve sürdürülebilir olursa, ciddi anlamda ülke ve kent açısından önem teşkil ediyor.
Bu anlamda da iş hayatı kadar sosyal sorumluluk projelerine de destek veren kurum ve kuruluşların çelişmelerini önemsiyoruz.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da bu anlamda önemli çalışmalara imza atıyor.
Son olarak bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirilecekleri ‘Güvenilir Gıda Tüketelim İsrafı Önleyelim Projesi’ ile bu yıl çağın hastalığı obeziteye dikkat çekmeye ve çocukları bu anlamda bilinçlendirmeyi hedefliyor.
Bu projede BTSO’nun yanında İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü de yer alıyor.
*
Projenin başlangıç amacı gıda israfını önlemek de olsa, bunan yanında farklı temalar il çocukları bilinçlendirmeye yönelik bir çalışma.
İsrafın yanında ihtiyaç fazlası tüketilen gıdalar da yetersiz beslenmeye neden oluyor.
Bu da dolayısıyla obezite sorununu ortaya çıkarıyor.
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ve 27. Meslek Komitesi üyeleri, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Gıda ve Tarım İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız ve Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Utku Çopur’u ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek projede ‘Güvenilir Gıda’ ve ‘Obezite’ konularına dikkat çekeceklerini hatırlatırken, toplumsal farkındalığı artıran adımlar atmayı sürdüreceklerini kaydetti.
Obezitenin dünyanın en önemli sağlık problemlerinden birisi olduğunun altını çizen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise Türkiye’ye ile ilgili iç açıcı olmayan verilere değindi.
Akan, Türkiye’nin obezitede dünyanın 3. ülkesi olduğunu ifade etti.
*
Gerçekten de çok üzücü bir durum.
Obezite, Akan’ın yukarıda da belirttiği gibi önemli bir sağlık problemi. Ülke olarak biz de bu sağlık probleminde ilk üç içindeyiz.
Ama asıl önemli konu obezitenin nedenleri.
Özcan Akan, rahatsızlığa yol açan en önemli etkenin teknoloji bağımlılığı olduğunu söylüyor.
Özellikle ocuklarımızın sağlığını tehdit eden en önemli bağımlılıklardan birisi.
Akan, reel ve ihtiyaçlara cevap veren projelerin her zaman kalıcı olduğunu dile getirirken, “Kurumlar arasındaki işbirliği kültürü daha nitelikli projelerin oluşmasını sağlayacaktır. Özellikle obezite dikkat edilmesi gereken bir unsur. Kurum olarak bu konuda önemli etkinliklere imza attık. Sağlıklı beslenme her zaman toplumsal gelişime de büyük katkı sağlar” açıklamasında bulundu.
*
BTSO’nun bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan ‘Güvenilir Gıda Tüketelim İsrafı Önleyelim’ projesiyle 2 yılda 150 okulda 32 bin öğrenciye ulaşıldı.
Obezite ve dolaylı olarak karşımıza çıkan teknoloji bağımlılığı konularını karşı yapılan sosyal sorumluluk projelerini önemsiyoruz.
Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve bilinçli bireyler olması önceliklerimizden olmalı.
Doğru paydaşlar ile buluşan BTSO ve paydaşlarının da bu anlamda önemli bir aşa kaydedeceğine inanıyorum.