Küçük bir zeytinden gelen başarı

Zeytin dendiğinde bölgesel olarak Bursa ve çevresi gelir akla.

Çünkü zeytin deyip de geçmemek lazım.

Aslında tam da burada birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birisidir Marmarabirlik.

Ortaklık yapısı ile tam 64 yıldır var olan Marmarabirlik, bugün artık Turquality Marka Destek Programına kabul edilip, dünya genelinde bir marka olma yolunda sağlam adımlarla ilerleyen, Ar-ge şirketini faaliyete geçirerek yeni tatlar için adım atan bir kuruluş oldu.

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Son dönemde yapılan güzel çalışmalarda kuşkusuz ki Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve yönetim kurulunun çabaları görmezden gelinemez.

Bu yüzdendir ki geçtiğimiz hafta sonu tek liste ile gerçekleştirilen genel kurulda üçüncü kez yeniden başkan seçilmesi.

Mesleğe başladığım dönemden itibaren takip ederiz Marmarabirlik’i.

Çok badireler atlattı.

Bunu özellikle belirtiyorum ki, burada amaç bir ismi övmek değil, yapılan çalışmaları takdir etmek.

Hidamet Asa’nın cümleleri içinden birkaç alıntı yaparak aslında tam da ne demek istediğimi anlatmak daha kolay olacaktır.

Değişim, dönüşüm ve planlı büyüme hedefiyle yola çıktıklarını, “Önce Ortak” ortak odaklı çalışmalar yürüttüklerine ifade eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, göreve geldikleri günden bugüne hizmet seferberliği başlatarak yeni bir vizyon belirlediklerinin altını çiziyor.

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Asa, “Aslolan ortaktır. Birlik ve beraberliğimizde en büyük sermayemizdir. Üretici varsa biz de varız” dedi.

“Dünyanın en büyük sofralık siyah zeytin üreticisi olan Marmarabirlik’in tarihinde kendi öz kaynaklarıyla ilk defa kar payı dağıtımın bizim dönemimizde olması gurur vericidir” diyerek, ne kadar önemli bir başarıya imza attıklarını dile getiren Hidamet Asa, “2010’dan bu güne hiç zarar etmemiş, aynı zamanda 1 TL bile kredi kullanılmamıştır. Zeytin-zeytinyağı sektöründe dünyada ilk “Lisanslı Depoculuk” faaliyete geçirilirken yine zeytin ve zeytinyağı ihracatında 5 kez birincilik ödülü alınmıştır. Ayrıca, Marmarabirlik Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu arasında 347. sıraya yükselmiş ve ihracat yaptığımız ülke sayısı 18’den 54’e çıkmıştır. Satışlarımızı ve kalite standartlarını arttırmak amacıyla büyük önem taşıyan AR-GE Şirketimiz faaliyete geçirilmiştir. Ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmemiz için sürekli kendimizi geliştirmek ve yenilemek durumundayız. Ayrıca Ekonomi Bakanlığı’nın Turquality Marka Destek Programına yaptığımız müracaatın kabul edilmesiyle beraber dünya genelinde bir marka olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemekteyiz” açıklamasında bulundu.

Bu yazıyı Bursa markası olan Marmarabirlik’in yaptığı çalışmalardan dolayı kutlamak için yazdım.

Bu yazıyı bir şey istenirse, yapılabileceğini görülmesi için yazdım.

Bu yazıyı aslında ortaklı şirketlerin de profesyonel bir yönetim ile neler yapabileceğini göstermek için yazdım.

Kötü örnekler, hiçbir zaman örnek değildir.

Kendinize kötüleri değil, iyileri örnek alın.

Alın ki toplum olarak, ekonomi olarak hak ettiğimiz yerlere gelelim.