İşsizlik mi, iş beğenmezlik mi?

Her zaman gündemi meşgul eden bir konudur işsizlik.
Gerçekten işsizlik mi var, yoksa iş mi beğenilmiyor.
Genel olarak konuya baktığımız zaman aslında ikisi de.
Ama şu da bir gerçek ki artık kalifiye eleman sıkıntısı da var.
Türkiye İstatistik Kurumu Nisan Ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı.
Açıklamaya göre işsizlik oranı yüzde 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyelerine ulaştı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi oldu.
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2,9 puanlık azalış ile yüzde 16,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9,8 olarak gerçekleşti.
*
Rakamlara tekrar değinmek istemiyorum.
Konuyla ilgili birkaç örnekleme yapmak istiyorum.
Mayıs ayında, Yıldırım Belediyesi tarafından sürdürülen işçi-işveren buluşmaları kapsamında 800 kişinin alınacağı bir GSM firmasının çağrı merkezi için ‘İstihdam Masası’na kayıtlı 7 bin 700 kişiye çağrı gönderilirken, görüşmeye katılan işsiz sayısı sadece 19’u olmuştu.
Bursa bazında baktığımız zaman belediyelerden, üniversitelere, ticaret ve sanayi odasından, STK’lara kadar işsizlik ile mücadele ciddi anlamda gerçekleştiriliyor.
Sadece işsizlik değil, girişimcilik anlamında da önemli çalışmalar yapılıyor.
Ama siz ne yaparsanız yapın, eğer bir kişi çalışmak istemiyorsa da yapabileceğiniz çok şey yok.
Diğer yanda baktığımız zaman da bugün gazetelerde marangoz, mobilyacı, kaynakçı aranıyor.
Maalesef ki bulunamıyor, çünkü kalifiye eleman sıkıntısı var.
Artık ara eleman yetişmiyor.
*
Tüm bu söylediklerim ile ilgili en son gerçekleştirilen çalışmalardan birisi UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile Bursa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü F. Eren Türkmen, tarafından öğrencilere işgücü piyasasına katılmadan önce yeni teknolojik beceriler kazandırılması ve genç işsizliğin azaltılmasına yönelik işbirliği için imzalanan protokol oldu.
Protokol ile İŞKUR, Üniversite içinde irtibat noktası kurarak öğrencilere yönelik iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri yürütecek.
İşsizlerin, çalışanların ve öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere mesleki eğitim kursları düzenlenecek protokol kapsamında, kursiyerlere cüzi rakamlarda ödeme yapılacak.
Yukarıda da belirttiğim gibi Bursa bu anlamda önemli çalışmalara imza atıyor.
Fakat gerçeklerde ortada.
İşsizlik mi, iş beğenmezlik mi?
Her zaman gündemi meşgul eden bir konudur işsizlik.
Gerçekten işsizlik mi var, yoksa iş mi beğenilmiyor.
Genel olarak konuya baktığımız zaman aslında ikisi de.
Ama şu da bir gerçek ki artık kalifiye eleman sıkıntısı da var.
Türkiye İstatistik Kurumu Nisan Ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı.
Açıklamaya göre işsizlik oranı yüzde 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyelerine ulaştı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi oldu.
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2,9 puanlık azalış ile yüzde 16,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9,8 olarak gerçekleşti.
*
Rakamlara tekrar değinmek istemiyorum.
Konuyla ilgili birkaç örnekleme yapmak istiyorum.
Mayıs ayında, Yıldırım Belediyesi tarafından sürdürülen işçi-işveren buluşmaları kapsamında 800 kişinin alınacağı bir GSM firmasının çağrı merkezi için ‘İstihdam Masası’na kayıtlı 7 bin 700 kişiye çağrı gönderilirken, görüşmeye katılan işsiz sayısı sadece 19’u olmuştu.
Bursa bazında baktığımız zaman belediyelerden, üniversitelere, ticaret ve sanayi odasından, STK’lara kadar işsizlik ile mücadele ciddi anlamda gerçekleştiriliyor.
Sadece işsizlik değil, girişimcilik anlamında da önemli çalışmalar yapılıyor.
Ama siz ne yaparsanız yapın, eğer bir kişi çalışmak istemiyorsa da yapabileceğiniz çok şey yok.
Diğer yanda baktığımız zaman da bugün gazetelerde marangoz, mobilyacı, kaynakçı aranıyor.
Maalesef ki bulunamıyor, çünkü kalifiye eleman sıkıntısı var.
Artık ara eleman yetişmiyor.
*
Tüm bu söylediklerim ile ilgili en son gerçekleştirilen çalışmalardan birisi UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile Bursa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü F. Eren Türkmen, tarafından öğrencilere işgücü piyasasına katılmadan önce yeni teknolojik beceriler kazandırılması ve genç işsizliğin azaltılmasına yönelik işbirliği için imzalanan protokol oldu.
Protokol ile İŞKUR, Üniversite içinde irtibat noktası kurarak öğrencilere yönelik iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri yürütecek.
İşsizlerin, çalışanların ve öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere mesleki eğitim kursları düzenlenecek protokol kapsamında, kursiyerlere cüzi rakamlarda ödeme yapılacak.
Yukarıda da belirttiğim gibi Bursa bu anlamda önemli çalışmalara imza atıyor.
Fakat gerçeklerde ortada.