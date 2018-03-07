Bulunduğunuz topluma, kişilere, ülkenize, dünyaya…

Bunları artırmak mümkün.

Bulunduğunuz konuma göre fayda oranınız da farklılık gösterebilir.

Bunun küçüğü büyüğü yok, önemli olan katkı sağlayabilmek.

Şirketler, dernekler, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin de amacı aslında buraya çıkıyor.

Fayda sağlamak…

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) da önemli bir sosyal sorumluluk projesine hazırlanıyor.

BTSO, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapacağı işbirliği ile “BTSO Mutfak Akademi “ de suça sürüklenen çocukları topluma yeniden kazandırmak için meslek öğretecek.

Meslek öğretmek aslında, suç işlemelerinin önüne geçmek için de önemli.

Türkiye’de bir ilk olacak olan proje için son hazırlıklar tamamlandı.

İmzalar için bekleniyor.

Projenin amacı; BTSO tarafından hayata geçirilen, “BTSO Mutfak Akademi’de, suça sürüklenen çocuklar ve denetimli serbestliğe tabi olan hükümlüler alacakları aşçılık, pastacılık, pidecilik, pizzacılık ve servis elemanı eğitimi ile daha rahat iş bulabilmelerini sağlamak.

Protokol öncesinde Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Adli Komisyon Başkanı Ali Rıza Bir, BTSO Mutfak Akademi’yi gezip, BTSO Meclis Üyesi ve Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Irmak Aslan’dan bilgi aldı.

Proje hakkında bilgilendirme yapan BTSO Meclis Üyesi ve Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Irmak Aslan, “Proje özellikle suça sürüklenen çocukların ve denetimli serbestliğe tabi olanların topluma yeniden kazandırılmasını amaçlıyor. Bursa’da denetimli serbestliğe tabi olan yaklaşık 15 bin kişi bulunuyor. Bu anlamda proje kapsamında hizmet sektöründe çalıştırılmak üzere eğitim vereceğimiz hükümlüler mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme merkezimiz MESYEB’de yeterlilik belgesini aldıktan sonra istihdam edilebilecekler” dedi.

Proje sadece bununla da kalmıyor, sadece meslek edindirmek ve hadi siz iş bulun demek yetmiyor.

Irmak Aslan, bununla ilgili de bilgilendirme yaptı.

Aslan, bu kapsamda eğitim alacak kişilerin dezavantajlı gruplara sağlanan istihdam garantisi, maaş ve SGK prim desteklerinden yararlanabilmesi için İşkur Bursa İl Müdürlüğü ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak proje çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi.

Bir şeyi yapmış olmak için yapmak ile gerçekten sonuca ulaşması için yapmak farklı konular.

Sadece meslek öğrettim, kendi başınızın çaresine bakın demek yerine, istihdam edilmeleri için de kolaylık sağlamak önemli.

Hepimizin fayda sağlamak gibi bir misyonu var.

Bu yüzden de gerçekleştirilen ve sonuca ulaştıran sosyal sorumluluk projelerini önemsiyorum.