‘Ekonomiye güven veriyoruz’

Ekonomi iniş çıkışlarının ve güven endeksinin en güzel takip edilecek yerlerden birisi de şirket açılış kapanış rakamları.

Rakamlar size piyasalar hakkında bilgi verir.

Bursa ekonomik anlamda rakamların en iyi takip edilebileceği şehirlerin başında geliyor.

Sanayileşme ile birlikte ekonomik hayat kendini daha etkin olarak gösteriyor.

Tam da bu noktada Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 2018 yılının ilk 4 ay açılan kapanan firma sayılarını açıkladı.

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BTSO’nun kayıtlarına göre Bursa’da 2018 yılının ilk 4 ayında bin 678 yeni şirket kuruldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 21’lik artış yakalandı.

Aylık bazda kurulan şirket açılışlarına bakmak gerekirse 2018 yılı Ocak ayında 495 şirket, Şubat ayında 372, Mart ayında 369.

Nisan ayının bir özelliği de geçtiğimiz yıl rakamına göre bir rekora imza attı.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 334 şirketin kurulduğu Bursa’da 2018yılınınaynı döneminde 442 yeni şirket açıldı.

Kapanan firma sayısı ise 2018 yılının ilk dört ayında 471.

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BTSO Başkanı İbrahim Burkay, rakamları değerlendirdiği açıklamasında, Türkiye ekonomisine yön veren kentlerin başında gelen Bursa’nın gerek üretim gerek ihracat gerekse de istihdam konularında Türkiye’ye rol model olduğunu söyledi.

Aslında bu cümle önemli.

Bursa’nın Türkiye’ye rol model olması kent adına gurur verici bir durum.

Bursa’nın tüm verilerde Türkiye ortalamasından daha yüksek başarılar yakaladığının altını çizen Burkay, 2017 yılında 14 milyar doları aşkın ihracat performansıyla Türkiye’nin dış ticaretine büyük katkılar sunduğunu hatırlattı.

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BTSO olarak da rol model olma noktasında kent ekonominse ve iş dünyasına katkı sağladıklarını dile getiren Başkan Burkay, BTSO öncülüğünde devam eden girişimcilik kurslarının yanı sıra Destek Kapısı Projesi ve üyelere sunulan Nefes Kredisi desteklerinin firmalara önemli katkı sağladığını söyledi.

Şirket kuruluş işlemlerini de kolaylaştırdıklarını belirten BTSO Başkanı Burkay, “Mart ayı itibariyle hayata geçirilen Ticaret Sicili Müdürlüğü Tasdik Birimi ile daha önce birkaç günde tamamlanan şirket kuruluş işlemlerini artık yarım saat içerisinde tamamlıyoruz. Yeni kurulan birimle BTSO üyelerinin Vergi Dairesi, SGK, Noter ve bankalara gitmeden bütün işlemlerini tek noktadan çözüyor. Bu hizmetin devreye girmesiyle birlikte kuruluş maliyeti işlemleri de yüzde 50 oranında azaldı. Bu uygulama iş dünyası temsilcilerimize önemli zaman ve maliyet tasarrufu sağladı. BTSO olarak hizmet çıtamızı her geçen gün artırmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kuruluş maliyetlerinin yüzde 50 oranında düşmesi de önemli.

Yeni şirket kuruyuşlarının daha artması için girişimciliğin daha da desteklenmesi gerekiyor.

Bursa bu konuda da iyi adımlar atıyor.