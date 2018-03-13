Ekonomi dünyasını seçim heyecanı sardı

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayıp Kasım ayından tamamlanması beklenen oda ve borsaların seçimleri Bakanlar Kurulunun kararı ile 2018 yılı Nisan ayına ertelenmişti.

Hal böyle olunca da Mart ayının özellikle ikinci yarısında kulisler, listeler hareketlendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa Ticaret Borsası, Uludağ İhracatçı Birlikleri ve ilçe oda ve borsaların seçimleri bir biri ardına geliyor.

Süreç hızlı odalar ve borsalar hareketli.

Komite seçimlerinde Komite başkanlığı ve Meclis üyelikleri için kulisler tüm hızı devam ediyor.

Listelerden kimlerin çıkacağı ve sonrasında yönetim kurulu listelerinden hangisinin seçileceği ise merak konusu.

Bunları zaman gösterecek.

Kısaca tarihlere biz göz atmak gerekirse,

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın komite seçimleri 3 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Komitelerde meclis üyeliklerini seçilecek isimler ise 10 Nisan’da BTSO Yönetim kurulunu ve başkanını belirleyecek listeyi seçecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay yeniden aday olduğunu açıklamıştı.

Bursa Ticaret Borsa’nın da seçimleri ise 1 Nisan’da komite seçimleri ile başlıyor, bir hafta sonrasında başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri geliyor.

Bursa Ticaret Borsa’sı mevcut başkanı Özet Matlı da yeniden aday olduğunu açıkladı.

Bu seçim süreci devam ederken Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde de seçim heyecanı yaşanıyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) seçimleri 9 Nisan 2018 Pazartesi çoğunluk olmaz ise 11 Nisan 2018 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) seçimleri ise 5 Nisan 2018 Perşembe günü, çoğunluk sağlanmaz ise 6 Nisan 2018 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) 4 Nisan’da Çarşamba günü ilk tarihi belirlerken, ikinci tarih ise 12 Nisan olarak belirlendi.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) seçimleri için ilk tarih 2 Nisan’da olarak belirlenirken, ikinci tarih de 10 Nisan 2018 oldu.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise ilk seçime 13 Nisan’da giderken, çoğunluk sağlamazsa kararlarını 16 Nisan tarihinde verecekler.

Seçimler tamamlandıktan sonra UİB’de de Başkanlar kurulu, Koordinatör Başkanı seçecek.

Listelerde yer almak isteyen isimler bugünlerde hazırlıklarını sürdürüyor.

Sonuçların ne olacağını bekleyip göreceğiz.

Önemli olan kentin ve ülkenin, ekonominin kazanması.