Dubai Türk Ticaret Merkezi Mart ayında hizmete giriyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticaret Bakanlığı destekleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda yürütülen Türk Ticaret Merkezleri (TTM) projesinde paydaş olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara Dubai’de Türk Ticaret Merkezi açma çalışmaları ile ilgili geçtiğimiz hafta 70’e yakın firmaya lansman yaptı.
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Lansman sonrasında BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı ve aynı zamanda projenin Küresel Fuar Acentesi ile birlikte sorumluluğunu yürüten Murat Bayizit’ten yapılacaklar, hedefler gibi birçok konuda bilgi aldık.
Öncelikle BTSO’nun paydaş olduğu New York’un ardından ikinci Türk Ticaret Merkezi projesi olduğunu ve ilk proje paydaşı olduğunu hatırlatarak başlayalım.
Yenileri için de hazırlıklar yapılıyor.
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Proje ile ilgili soruları içtenlikle cevaplandıran Murat Bayizit, “Geçen hafta Bursa ve Türkiye’den 70 gıda firmasının katılımı ile lansmanımızı yaptık” dedi.
Dünya Ticaret Merkezi’nin ikinci katında 250 metrekarelik bir alanda tamamen süpermarket konseptinde bir yer hazırlanacağını söyleyen Bayizit, “Dünya Ticaret Merkezi’nin ikinci katında diğer TTM’lerden farklı olarak iç dizaynda sunumu öne çıkardık, bir süpermarket havası oluşturuyoruz. Firmaların ürünlerini bir bütünlük içinde sunsun istedik. Çapraz ilgiler de olabilir dedik. Bisküvi bakan bir firma diğer ürünleri de görsün. Bunun yanında toplantı odaları, B2B görüşmelerinin olacağı odalar, ofis alanları olacak. Biz 20 firmaya hizmet versin istiyoruz” açıklamasında bulundu.
Bu açıklamanın ardından projeye kaç firmanın başvurduğunu sormasak olmazdı.
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Şu ana kadar 12-13 firmanın olumlu dönüş yaptığını ifade eden Proje Sorumlusu Bayizit, “İhracat odaklı, o pazarda var olmak isteyen Türkiye’deki firmaları çağırdık. Önceliğimiz Bursa ve üye firmalarımız. Bursa gıda sektöründe önemli bir il. Gelen başvuruların yarısı Bursa, yarısı İstanbul, Mersin gibi Türkiye’nin farklı bölgelerinden firmalar. Önümüzdeki haftaya kadar başvurular sürecek. 20’yi bulunca başvuruları kapatacağız. 650-700 dolar kira bedeli yansımış olacak. Dubai uçak bileti fiyatı” dedi.
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Şubat sonu, Mart başı gibi TTM’nin faaliyete başlamasını hedeflediklerini kaydeden Bayizit, “Başvuruların içinde dondurulmuş gıda da var, kuruyemiş de var, kuru gıda da var. Şarküteri gurubu var. Market ekipmanları yapan bir firmamız var, onu da alacağız. Market dizaynı nasıl olur onu da göstereceğiz. Bir markete girdiğinizde ne bulursunuz sorusunun cevabını gıda olarak vermiş olacağız” diye konuştu.
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Projede amaçlarını sorduğumuz Murat Bayizit, “İhracatta zorlanan firmalarımızın önünü açmak, uluslararası kabiliyetlerini öne çıkarmak istiyoruz. Gıda özellikle alternatif pazar arayışları artan bir sektör oldu. Körfez bölgesindeki gıda sektörünün ticaret hacmi potansiyeli 116 milyar dolar seviyesinde. Dubai, Ortadoğu’nun merkezinde, Basra ve Afrika’ya açılan önemli bir ticaret noktası. 12 serbest bölgeye sahip. Kültürel yakınlığımız da Türk ürünlerini cazip bir noktaya taşıyor. Dubai’de lokal olmamız lazım. Oraya hitap edelim” sözleriyle amaçlarını özetledi. Hatırlatalım başvurular bu hafta sonu sona eriyor.
Bu arada Bayizit, Londra’ya da yeni bir TTM’nin geleceği müjdesini verdi. Konuyla ilgili detayları yakında yine bu sütunlarda peaylaşacağız.
Dubai Türk Ticaret Merkezi Mart ayında hizmete giriyor
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ticaret Bakanlığı destekleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda yürütülen Türk Ticaret Merkezleri (TTM) projesinde paydaş olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara Dubai’de Türk Ticaret Merkezi açma çalışmaları ile ilgili geçtiğimiz hafta 70’e yakın firmaya lansman yaptı.
***
Lansman sonrasında BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı ve aynı zamanda projenin Küresel Fuar Acentesi ile birlikte sorumluluğunu yürüten Murat Bayizit’ten yapılacaklar, hedefler gibi birçok konuda bilgi aldık.
Öncelikle BTSO’nun paydaş olduğu New York’un ardından ikinci Türk Ticaret Merkezi projesi olduğunu ve ilk proje paydaşı olduğunu hatırlatarak başlayalım.
Yenileri için de hazırlıklar yapılıyor.
***
Proje ile ilgili soruları içtenlikle cevaplandıran Murat Bayizit, “Geçen hafta Bursa ve Türkiye’den 70 gıda firmasının katılımı ile lansmanımızı yaptık” dedi.
Dünya Ticaret Merkezi’nin ikinci katında 250 metrekarelik bir alanda tamamen süpermarket konseptinde bir yer hazırlanacağını söyleyen Bayizit, “Dünya Ticaret Merkezi’nin ikinci katında diğer TTM’lerden farklı olarak iç dizaynda sunumu öne çıkardık, bir süpermarket havası oluşturuyoruz. Firmaların ürünlerini bir bütünlük içinde sunsun istedik. Çapraz ilgiler de olabilir dedik. Bisküvi bakan bir firma diğer ürünleri de görsün. Bunun yanında toplantı odaları, B2B görüşmelerinin olacağı odalar, ofis alanları olacak. Biz 20 firmaya hizmet versin istiyoruz” açıklamasında bulundu.
Bu açıklamanın ardından projeye kaç firmanın başvurduğunu sormasak olmazdı.
***
Şu ana kadar 12-13 firmanın olumlu dönüş yaptığını ifade eden Proje Sorumlusu Bayizit, “İhracat odaklı, o pazarda var olmak isteyen Türkiye’deki firmaları çağırdık. Önceliğimiz Bursa ve üye firmalarımız. Bursa gıda sektöründe önemli bir il. Gelen başvuruların yarısı Bursa, yarısı İstanbul, Mersin gibi Türkiye’nin farklı bölgelerinden firmalar. Önümüzdeki haftaya kadar başvurular sürecek. 20’yi bulunca başvuruları kapatacağız. 650-700 dolar kira bedeli yansımış olacak. Dubai uçak bileti fiyatı” dedi.
***
Şubat sonu, Mart başı gibi TTM’nin faaliyete başlamasını hedeflediklerini kaydeden Bayizit, “Başvuruların içinde dondurulmuş gıda da var, kuruyemiş de var, kuru gıda da var. Şarküteri gurubu var. Market ekipmanları yapan bir firmamız var, onu da alacağız. Market dizaynı nasıl olur onu da göstereceğiz. Bir markete girdiğinizde ne bulursunuz sorusunun cevabını gıda olarak vermiş olacağız” diye konuştu.
***
Projede amaçlarını sorduğumuz Murat Bayizit, “İhracatta zorlanan firmalarımızın önünü açmak, uluslararası kabiliyetlerini öne çıkarmak istiyoruz. Gıda özellikle alternatif pazar arayışları artan bir sektör oldu. Körfez bölgesindeki gıda sektörünün ticaret hacmi potansiyeli 116 milyar dolar seviyesinde. Dubai, Ortadoğu’nun merkezinde, Basra ve Afrika’ya açılan önemli bir ticaret noktası. 12 serbest bölgeye sahip. Kültürel yakınlığımız da Türk ürünlerini cazip bir noktaya taşıyor. Dubai’de lokal olmamız lazım. Oraya hitap edelim” sözleriyle amaçlarını özetledi. Hatırlatalım başvurular bu hafta sonu sona eriyor.
Bu arada Bayizit, Londra’ya da yeni bir TTM’nin geleceği müjdesini verdi. Konuyla ilgili detayları yakında yine bu sütunlarda peaylaşacağız.