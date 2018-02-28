Çalışmanın, üretmenin cinsiyeti olmaz

İnsan olarak, önce kendimiz için sonrasında ise topluma ve ülkeye faydalı olmak gibi görevlerimiz var.

Bu görevleri de bireysel olarak yerine getirmek durumunda değiliz.

Böyle bir zorunluluk yok.

Derneklerin kuruluş amaçlarında kamu yararına diye belirtilir.

Ama her dernek kurulurken, kamu yararına bir konu belirler, kendi amacını, misyon ve vizyonunu çizer.

Asıl olan bu amaca ulaştıktan sonra, yeni amaçlar belirlemek ve bakış açısını değiştirmek.

Tıpkı dernekler de, iş hayatı ve iş insanları gibi sürekli olarak kendini geliştirmek durumunda.

Bisiklet kullanmak gibi, pedalı çevirmezseniz yerinizde sayarsınız.

Bir süre sonra da düşersiniz.

Bursa olarak, kuruluşunda büyük amaçlar ile yola çıkan ve sonrasında maalesef sadece kurulduğu ile kalan dernekler de gördük.

Bunun yanında yıllardır varlığını sürdüren ve üretken dernekler de...

Dernekler, gönüllülük esasına dayalı olduğu için, başkanın vizyonu ile de şekil değiştirebiliyor.

Başkan ile daha hareketli ve üretken bir yapıya büründüğü gibi, duraklama dönemleri de yaşayabiliyor.

Konu buralara nereden geldi dersek;

Kısa bir özetten sonra, Türkiye’nin ilk genç SİAD’ı olma özelliğini gösteren Bursa Genç Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği, Ocak ayında genel kurulunu yaptı.

Ramazan Kaya başkanlık görevini Kerim Demiral’a teslim etti.

Kerim Demiral ve yönetim kurulunun ilk önemli karalarından birisi yine bir ilki gerçekleştirerek, Bursa’da ilk ismini değiştiren İş Adamları yerine İş İnsanları ibaresini kullanılması oldu.

28 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul ile isimlerini Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği olarak değiştirecekler.

TÜSİAD’ın ardından gelen bu değişikliği, cinsiyet ayrımının ortadan kalkması adına önemsiyorum.

Çalışmanın, üretmenin, fayda sağlamanın cinsiyeti olmadığını düşünenlerdenim.

Bunun dışında yeni dönem projelerinden de kısaca bahsetmek gerekirse,

GESİAD’ın üretim, istihdam ve ihracat noktasında kent ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığının altını çizen GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Demiral, “ Önümüzdeki dönemde kent ve ülke ekonomisinin tüm paydaşlarıyla işbirlikleri yaparak, Türkiye’nin dünyanın 10. büyük ekonomisi olması yolundaki hedefleri doğrultusunda üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışacağız. Hizmette devamlılık ilkesiyle sinerji toplantılarımız, seminerlerimiz ve sosyal faaliyetlerimiz bizlerin çalışma döneminde de devam edecek” dedi.

Kerim Demiral ve yönetim kurulunu tebrik ederken, yapılan çalışmaların da takipçisi olacağımızı da belirtmek isterim.

Dip not olarak geçtiğimiz hafta Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu’nun (MARSİFED) genel kurulda Ramazan Kaya başkanlık görevini devraldı. Ramazan Kaya ve yönetim kurulunu tebrik etmiş olalım.