Bursa, TURQUALITY Destek Programı’nın neresinde?

Markalaşma, bir ülkenin kalkınmasında ve firmaların büyümesinde önemli bir rol oynuyor.
Özelikle de yurtdışında yapacağınız markalaşma, sizi rekabette bir adım öne taşıyor.
Bu anlamda 2004 yılında başlatılan TURQUALITY de firmalara önemli destekler sunuyor.
Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.
Aslında bu çok önemli bir dip not.
İhracat yapmak artık, teknoloji ile birlikte kolaylaştı.
Fakat si markalaşma yoluna gitmezseniz, bir süre sonra kenara çekilmek durumunda kalabilirsiniz.
Ayakların yene sağlam basması gerekiyor.
*
TURQUALITY nedir diye bakmak gerekirse, Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.
Program, dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı.
Bunun özellikle altını çizmek isterim.
*
TURQUALITY’nin amacı nedir diye de bakmak gerekirse, “Tüketicilerin gözünde bir marka referansı, Türk markaları açısından ise bir gelişim katalizörü olabilmesi.”
İlk aşamada tekstil ve hasır giyim firmaları üzerine başlayan TURQUALITY programı bugün içinde birçok sektörü barındırırken, birlikler da artık başvuru yapabiliyor.
TURQUALITY Destek Programı kapsamındaki firma sayısı 183.
Peki sanayi kenti Bursa’da durum nasıl?
Bursa’da şu anda TURQUALITY Programından yararlanan firma sayısı 19.
Bununla ilgili aslında küçük bir bilgi de vermek gerekiyor sanırım.
Ben Bursa’da üretim yapan fakat merkezleri İstanbul’da olan firmaları da bu sayının içinde dahil ettim.
Yoksa sayı biraz daha azalıyor.
Tabi bunun yanında başvuru yapan, fakat daha süreçleri geçmek için bekleyen firmalar da var.
Bursa için çok az bir sayı.
Bu programa katılabilecek seviyede birçok firması olan, sanayi kenti olarak adlandırılan Bursa için üzgünüm.
Özellikle de ülke içinde yaşanan dalgalanmalarda ve krizlerde yurt dışında sizin markalaşmanızı destekleyen bir programın olması, sizin bu süreçten hiç etkilenmemenizi ya da en az hasar ile etkilenmenize destek olur.
Devlet tarafından sunulan bu destekten bence çok daha fazla firma yararlanmalı.
Evet bu destekten yararlanmak çok kolay bir süreç değil.
Ama vizyonu olan firmaların da bu süreci rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum.
Bursa, TURQUALITY Destek Programı’nın neresinde?
Markalaşma, bir ülkenin kalkınmasında ve firmaların büyümesinde önemli bir rol oynuyor.
Özelikle de yurtdışında yapacağınız markalaşma, sizi rekabette bir adım öne taşıyor.
Bu anlamda 2004 yılında başlatılan TURQUALITY de firmalara önemli destekler sunuyor.
Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.
Aslında bu çok önemli bir dip not.
İhracat yapmak artık, teknoloji ile birlikte kolaylaştı.
Fakat si markalaşma yoluna gitmezseniz, bir süre sonra kenara çekilmek durumunda kalabilirsiniz.
Ayakların yene sağlam basması gerekiyor.
*
TURQUALITY nedir diye bakmak gerekirse, Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.
Program, dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı.
Bunun özellikle altını çizmek isterim.
*
TURQUALITY’nin amacı nedir diye de bakmak gerekirse, “Tüketicilerin gözünde bir marka referansı, Türk markaları açısından ise bir gelişim katalizörü olabilmesi.”
İlk aşamada tekstil ve hasır giyim firmaları üzerine başlayan TURQUALITY programı bugün içinde birçok sektörü barındırırken, birlikler da artık başvuru yapabiliyor.
TURQUALITY Destek Programı kapsamındaki firma sayısı 183.
Peki sanayi kenti Bursa’da durum nasıl?
Bursa’da şu anda TURQUALITY Programından yararlanan firma sayısı 19.
Bununla ilgili aslında küçük bir bilgi de vermek gerekiyor sanırım.
Ben Bursa’da üretim yapan fakat merkezleri İstanbul’da olan firmaları da bu sayının içinde dahil ettim.
Yoksa sayı biraz daha azalıyor.
Tabi bunun yanında başvuru yapan, fakat daha süreçleri geçmek için bekleyen firmalar da var.
Bursa için çok az bir sayı.
Bu programa katılabilecek seviyede birçok firması olan, sanayi kenti olarak adlandırılan Bursa için üzgünüm.
Özellikle de ülke içinde yaşanan dalgalanmalarda ve krizlerde yurt dışında sizin markalaşmanızı destekleyen bir programın olması, sizin bu süreçten hiç etkilenmemenizi ya da en az hasar ile etkilenmenize destek olur.
Devlet tarafından sunulan bu destekten bence çok daha fazla firma yararlanmalı.
Evet bu destekten yararlanmak çok kolay bir süreç değil.
Ama vizyonu olan firmaların da bu süreci rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum.