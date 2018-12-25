Bursa turizmde hak ettiği yere gelebilecek mi?

UNESCO mirasında yer alması, dağı, denizi, ovası, tarihi, termali, sporu, sağlık alanındaki gelişmişliği ile turizmin neredeyse her alanında önemli bir altyapıya sahip, 11 bin 500 metrekare, 3 milyon nüfus, 17 ilçe ve 1058 mahalleden oluşan şehir Bursa.
Bu kadar önemli donelere sahipken, turizmden bir o kadar da az pay alan bir kent.
Uludağ’ı sadece kış aylarında kullanabilen ve 12 ay turizme maalesef henüz açamayan bir kent...
Otellerde geceleme oranlarını 2 geceye hala çıkartamamış...
Tabii ki bu güne kadar olmayanlar, bundan sonra da olmayacak anlamına gelmiyor.
2018 yılını bitirip, 2019 yılına girerken aslında turizmle ilgili atılan adımlar da umut verici.
Öncelikle 2008 yılında kurulan fakat bugüne kadar bir arpa boyu yol alamayan Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği’nin 2018 yılı son meclis toplantısında, bugüne kadar faaliyetlerini Valilik başkanlığında yürüten Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği’nin başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş seçildi.
Tebdili mekanda ferahlık vardır diyerek, yaşananların güzel şeyler getireceğini düşünüyorum.
Toplantıda başkanlığa gelen Alinur Aktaş’ın, “17 ilçe belediyesi ile turizmle ilgili kamu ve özel tüm paydaşların bir araya geleceği yeni dönemde Bursa’nın turizm kozunu en iyi şekilde kullanacağız” cümlesi de 2019 yılının Bursa turizmi açısından önemli bir yıl olacağını konusunda umutlandırdı.
Bu toplantının hemen akabinde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında Vali Yakup Canbolat’ın da katılımı ile 17 ilçenin belediye başkanları ve turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelindi.
Toplantıda Bursa sınırları içerisinde yer alan ve turizm potansiyeli taşıyan değerler masaya yatırıldı, şehrin tanıtımı konusunda Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği koordinasyonunda ortak hareket etme kararı alındı.
Turizm buluşmasında dile getirilen talep ve düşünceleri Büyükşehir Belediyesi olarak yazılı bir şekilde de sektör temsilcilerinden talep ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bugün herkesi dinledik ama 31 Aralık tarihine kadar da süre verdik kendilerine. Sonuç odaklı, sağlam bir strateji oluşturmak istiyoruz. İnanıyorum ki bu girişimlerden şehrimiz adına önemli kazanımlar çıkartacağız” diye konuştu.
Yılı bitirirken turizm yine öncelikli konulardan birisi olacak.
Peki kentin turizmi nasıl değerlendiriliyor diye bakmak gerekirse...
***
BURKON Turizm & Kongre Genel Müdürü Hasan Eker, “Turizmi bir ürün, satış ve geliştirilmesini bir proje olarak ele alacak olursak, bu projeyi, kim? Ne Zaman? Nasıl? Hangi kaynak ile yapacak? sorularına yanıt bulmak gerekmektedir. Bu nedenle Bir birlik kurulması, birliğin profesyonel ve kalıcı bir ekibi olması, birlik yönetiminde Belediyeler, Valilik, turizm STK’ları, ilgili odalar ve kamu yöneticilerinin olması, bir bütçesinin olması ana hedefimiz olmuştur. Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimi, mevcut Bursa Turizm ve Tanıtma Birliğini istediğimiz bu yapıya dönüştürme çabaları çok yerinde ve takdire şayandır. Bu girişim sonucunda, artık Bursa’da tüm tarafların içinde bulunduğu, ortak akıl ile hareket eden, profesyonel ekibi ve bütçesiyle birçok başarılara hep birlikte imza atılacaktır” açıklamasında bulundu.
***
TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar aslında duruma biraz daha farklı bakış açısı ile yaklaşıyor. Tabaklar, “Kongre ve Toplantı turizmi öne çıkıyor. Çünkü Bursa’nın ulaşım imkânları, tesis ve yatak kapasitesi imkânları oldukça iyi durumda. Kongre turisti gezi amacıyla gelen turiste göre en az 3 kat fazla harcayan bir turist olduğundan bu turizm alanına yönelmeyi düşünmeliyiz. Kamu bu anlamda altyapı imkânlarını sağlamalı ve özel sektörün önünü açabilecek şekilde fırsatları yaratmalı. Bursa’da 2008 yılında kurulan ve Başkanlığını da Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bir Kültür Turizmi Tanıtma Birliğimiz var. Bu kaynakların ve fikirlerin tek bir noktada toplanıp tek bir noktadan aynı hedef doğrultusunda kullanılması adına çok doğru bir platform. Tüm bu çalışmalarla yakın vadede Bursa bir turizm şehri olacaktır” diyor.
Yeni bir yıla girerken kentin turizmi açısından beklentiler, ümitler aynı.
Yapılan çalışmaların nasıl ilerleyeceği, 2019 yılında nasıl bir yol alınacağını da yaşayacağımız bir yıllık süreçte hep birlikte göreceğiz.
Bursa turizmde hak ettiği yere gelebilecek mi?
UNESCO mirasında yer alması, dağı, denizi, ovası, tarihi, termali, sporu, sağlık alanındaki gelişmişliği ile turizmin neredeyse her alanında önemli bir altyapıya sahip, 11 bin 500 metrekare, 3 milyon nüfus, 17 ilçe ve 1058 mahalleden oluşan şehir Bursa.
Bu kadar önemli donelere sahipken, turizmden bir o kadar da az pay alan bir kent.
Uludağ’ı sadece kış aylarında kullanabilen ve 12 ay turizme maalesef henüz açamayan bir kent...
Otellerde geceleme oranlarını 2 geceye hala çıkartamamış...
Tabii ki bu güne kadar olmayanlar, bundan sonra da olmayacak anlamına gelmiyor.
2018 yılını bitirip, 2019 yılına girerken aslında turizmle ilgili atılan adımlar da umut verici.
Öncelikle 2008 yılında kurulan fakat bugüne kadar bir arpa boyu yol alamayan Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği’nin 2018 yılı son meclis toplantısında, bugüne kadar faaliyetlerini Valilik başkanlığında yürüten Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği’nin başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş seçildi.
Tebdili mekanda ferahlık vardır diyerek, yaşananların güzel şeyler getireceğini düşünüyorum.
Toplantıda başkanlığa gelen Alinur Aktaş’ın, “17 ilçe belediyesi ile turizmle ilgili kamu ve özel tüm paydaşların bir araya geleceği yeni dönemde Bursa’nın turizm kozunu en iyi şekilde kullanacağız” cümlesi de 2019 yılının Bursa turizmi açısından önemli bir yıl olacağını konusunda umutlandırdı.
Bu toplantının hemen akabinde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında Vali Yakup Canbolat’ın da katılımı ile 17 ilçenin belediye başkanları ve turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelindi.
Toplantıda Bursa sınırları içerisinde yer alan ve turizm potansiyeli taşıyan değerler masaya yatırıldı, şehrin tanıtımı konusunda Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği koordinasyonunda ortak hareket etme kararı alındı.
Turizm buluşmasında dile getirilen talep ve düşünceleri Büyükşehir Belediyesi olarak yazılı bir şekilde de sektör temsilcilerinden talep ettiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Bugün herkesi dinledik ama 31 Aralık tarihine kadar da süre verdik kendilerine. Sonuç odaklı, sağlam bir strateji oluşturmak istiyoruz. İnanıyorum ki bu girişimlerden şehrimiz adına önemli kazanımlar çıkartacağız” diye konuştu.
Yılı bitirirken turizm yine öncelikli konulardan birisi olacak.
Peki kentin turizmi nasıl değerlendiriliyor diye bakmak gerekirse...
***
BURKON Turizm & Kongre Genel Müdürü Hasan Eker, “Turizmi bir ürün, satış ve geliştirilmesini bir proje olarak ele alacak olursak, bu projeyi, kim? Ne Zaman? Nasıl? Hangi kaynak ile yapacak? sorularına yanıt bulmak gerekmektedir. Bu nedenle Bir birlik kurulması, birliğin profesyonel ve kalıcı bir ekibi olması, birlik yönetiminde Belediyeler, Valilik, turizm STK’ları, ilgili odalar ve kamu yöneticilerinin olması, bir bütçesinin olması ana hedefimiz olmuştur. Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimi, mevcut Bursa Turizm ve Tanıtma Birliğini istediğimiz bu yapıya dönüştürme çabaları çok yerinde ve takdire şayandır. Bu girişim sonucunda, artık Bursa’da tüm tarafların içinde bulunduğu, ortak akıl ile hareket eden, profesyonel ekibi ve bütçesiyle birçok başarılara hep birlikte imza atılacaktır” açıklamasında bulundu.
***
TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar aslında duruma biraz daha farklı bakış açısı ile yaklaşıyor. Tabaklar, “Kongre ve Toplantı turizmi öne çıkıyor. Çünkü Bursa’nın ulaşım imkânları, tesis ve yatak kapasitesi imkânları oldukça iyi durumda. Kongre turisti gezi amacıyla gelen turiste göre en az 3 kat fazla harcayan bir turist olduğundan bu turizm alanına yönelmeyi düşünmeliyiz. Kamu bu anlamda altyapı imkânlarını sağlamalı ve özel sektörün önünü açabilecek şekilde fırsatları yaratmalı. Bursa’da 2008 yılında kurulan ve Başkanlığını da Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı bir Kültür Turizmi Tanıtma Birliğimiz var. Bu kaynakların ve fikirlerin tek bir noktada toplanıp tek bir noktadan aynı hedef doğrultusunda kullanılması adına çok doğru bir platform. Tüm bu çalışmalarla yakın vadede Bursa bir turizm şehri olacaktır” diyor.
Yeni bir yıla girerken kentin turizmi açısından beklentiler, ümitler aynı.
Yapılan çalışmaların nasıl ilerleyeceği, 2019 yılında nasıl bir yol alınacağını da yaşayacağımız bir yıllık süreçte hep birlikte göreceğiz.