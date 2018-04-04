BTSO’da önemli gün

Borsalar ve odalar tek tek önce komite seçimleri ve sonrasında da yönetim kurulu seçimleri için yarışıyor.

Yönetim kurulu başkanlığı için adaylar komite seçimleri öncesinde açıklamalarını yapıyor.

Ama burada asıl önemli olan konu komite seçimleri.

Komite seçimlerinden çıkamayan isim, yönetim kurulu başkanlığına aday olamıyor.

Dolayısıyla aslında en önemli süreç komite seçim süreci.

Sonrasında ise komitelerden çıkan listelere göre doğru matematik hesabı.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) seçimleri 1 Nisan’da gerçekleştirildi. BTB’de, 7 meslek komitesinde 47 komite üyesi ve içlerinden de 20 meclis üyesi belirlendi.

Bursa Ticaret Borsası’nda mevcut başkan Özer Matlı aday olduğunu açıklarken, karşısına başka aday çıkmadı.

Gerçekleştirilen komite seçimlerinde mevcut Başkan Özer Matlı ve Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, komite seçimlerinden çıktı.

Şimdi gözler 6 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeleri, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri seçimlerinde.

Gemlik Ticaret Borsası’nda da mevcut başkan Özden Çakır komitesinde, Erkan Eren’in listesi ile yarışırken, komite listesinde çıkmayı başardı.

Gemlik Ticaret Odası da 8 Nisan’da Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyelerini seçecek.

Karacabey Ticaret Borsası seçimlerinde de mevcut başkan Murad Bertan yeniden göreve seçildi.

Murad Bertan, Oğuz Karabatı ile birlikte yarıştığı seçimin galibi oldu.

İnegöl Ticaret Odası’nın komite seçimleri de 1 Nisan’da gerçekleşti. Mevcut Başkan Metin Anıl komite seçimlerinden çıkan taraf oldu.

İnegöl Ticaret Odası’nın da Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeleri seçimleri 6 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

Erdek Ticaret Odası (ETO) Başkanı F. Özlem Sarı da yeniden aday olduğunu açıkladı.

ETO, 4 Nisan’da gerçekleştirilecek olan komite seçimlerine odaklandı.

Bugün Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Komite seçimleri gerçekleştiriliyor.

Seçimlerde BTSO’nun 40 bine yakın üyesinden kaçının oy kullanacağını da önemli.

Seçimler sonunda 63 meslek grubundan yaklaşık 134 meclis üyesi belirlenecek.

Ardından da 10 Nisan’da Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Delegeleri seçilecek.

Mevcut başkan İbrahim Burkay yeniden aday olduğunu açıklarken, geçtiğimiz seçimlerde aday olan İlhan Parseker de adayım dedi.

Bu seçimlerde sürpriz bir aday daha var. Eski Ticaret İl Müdürü Mahmut İnan da bu seçimlerde ben de varım dedi.

Yukarıda da belirttim, yönetim kurulu başkanlığı için adaylık süreci komite seçimleri ile hayal de olabilir.

Öncelik komitelerden çıkabilmek.

Bu anlamda biz de komite seçim sonuçlarını merakla bekliyor olacağız.