Birlik, beraberlik duygularını hatırlama zamanı

Bazen bir olay olur ve size unuttuklarınızı hatırlatır.
Sanırım tam da o günlerin içinden geçiyoruz.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Oda Sicil Müdürlüğü’nün oda kayıt verileri baz alınarak hazırladığı (Oda bulunan Gemlik, Orhangazi, İnegöl, Karacabey, M.K.Paşa, Yenişehir, İznik ilçeleri hariç.) Bursa’da açılan-kapanan firma sayılarına göre Eylül 2018’de açılan firma sayısı 312.
Bir önceki yılın Eylül ayında açılan firma sayısı ise 268.
Dokuz aylık rakamlara bakıldığında ise 2018 yılı açılan firma sayısı 3 bin 285.
Bir önceki yılın dokuz aylık verilerine göre açılan firma sayısı ise 3 bin 28.
Burada aslında çok da anormal bir durum yok.
Kapanan firma rakamlarına bakınca durum gerçekten de kötü.
Yine BTSO verilerine göre 2018 yılı Eylül ayında kapanan firma sayısı 102. Bir önceki yıl Eylül ayı rakamı ise 62. Yani bu yıl Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kapanan firma sayısı yüzde 65 artmış.
Bu yılın dokuz aylık döneminde kapanan firma sayısı ise 933 olurken, geçen yıl aynı dönemde firma sayısı ise 722.
Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla dokuz ayda kapanan firma sayısı yüzde 29 artmış.
Konu ile ilgili BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Makine Ur-Ge projesi kapsamında Fas’ın Kazablanka kentinde olduğu için durum ile ilgili kendisinden açıklama alamadık.
Fakat kendisinin her zaman söylediği bir cümleyi eklemek de çok yanlış olmaz diye düşünüyorum.
“Güçlü ekonomi için üretim, ihracat ve teknoloji odaklı çalışmaya devam edeceğiz.”
Peki bir de esnaf kanadına bakalım.
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ticaret Sicil rakamlarına göre de aslında durum çok farklı değil.
Eylül 2018’de açılan firma sayısı 699, geçtiğimiz yıl aynı dönemde açılan firma sayısı 567.
Yılın dokuz aylık döneminde açılan firma sayısı 6 bin 931. Bir önceki döneme bakacak olursak açılan firma sayısı 7 bin 275. Açılan firma sayısında yüzde 5 düşüş var.
Kapanan firmalara baktığımız da ise 2018 ayı Eylül ayında kapanan firma sayısı 260. 2017 yılı Eylül ayında ise kapanan firma 235.
Kapanan firma sayısı yüzde 11 artış gösterdi.
Dokuz aylık kapanan firma sayılarında ise 3 bin 188. Bir önceki yıl aynı dönem bu rakam 2 bin 568.
Bu yıl dokuz aylık dönemde kapanan firma sayısındaki artış oranı ise yüzde 24.
Burada amaç aslında içimizi karartmak ya da kötü bir senaryo yazmak değil.
Ülkemizin en sevdiğim yanlarından birisi de aslında birlik beraberlik ruhudur.
Biz bu ruh ile birçok sıkıntılı günü atlattık.
Zaman üretme, tasarruf yapma ve birlik olma günü.
Belki de unutmaya başladığımız değerlerimizi yeniden hatırlama günü.
Birlik, beraberlik duygularını hatırlama zamanı
Bazen bir olay olur ve size unuttuklarınızı hatırlatır.
Sanırım tam da o günlerin içinden geçiyoruz.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Oda Sicil Müdürlüğü’nün oda kayıt verileri baz alınarak hazırladığı (Oda bulunan Gemlik, Orhangazi, İnegöl, Karacabey, M.K.Paşa, Yenişehir, İznik ilçeleri hariç.) Bursa’da açılan-kapanan firma sayılarına göre Eylül 2018’de açılan firma sayısı 312.
Bir önceki yılın Eylül ayında açılan firma sayısı ise 268.
Dokuz aylık rakamlara bakıldığında ise 2018 yılı açılan firma sayısı 3 bin 285.
Bir önceki yılın dokuz aylık verilerine göre açılan firma sayısı ise 3 bin 28.
Burada aslında çok da anormal bir durum yok.
Kapanan firma rakamlarına bakınca durum gerçekten de kötü.
Yine BTSO verilerine göre 2018 yılı Eylül ayında kapanan firma sayısı 102. Bir önceki yıl Eylül ayı rakamı ise 62. Yani bu yıl Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kapanan firma sayısı yüzde 65 artmış.
Bu yılın dokuz aylık döneminde kapanan firma sayısı ise 933 olurken, geçen yıl aynı dönemde firma sayısı ise 722.
Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla dokuz ayda kapanan firma sayısı yüzde 29 artmış.
Konu ile ilgili BTSO Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Makine Ur-Ge projesi kapsamında Fas’ın Kazablanka kentinde olduğu için durum ile ilgili kendisinden açıklama alamadık.
Fakat kendisinin her zaman söylediği bir cümleyi eklemek de çok yanlış olmaz diye düşünüyorum.
“Güçlü ekonomi için üretim, ihracat ve teknoloji odaklı çalışmaya devam edeceğiz.”
Peki bir de esnaf kanadına bakalım.
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ticaret Sicil rakamlarına göre de aslında durum çok farklı değil.
Eylül 2018’de açılan firma sayısı 699, geçtiğimiz yıl aynı dönemde açılan firma sayısı 567.
Yılın dokuz aylık döneminde açılan firma sayısı 6 bin 931. Bir önceki döneme bakacak olursak açılan firma sayısı 7 bin 275. Açılan firma sayısında yüzde 5 düşüş var.
Kapanan firmalara baktığımız da ise 2018 ayı Eylül ayında kapanan firma sayısı 260. 2017 yılı Eylül ayında ise kapanan firma 235.
Kapanan firma sayısı yüzde 11 artış gösterdi.
Dokuz aylık kapanan firma sayılarında ise 3 bin 188. Bir önceki yıl aynı dönem bu rakam 2 bin 568.
Bu yıl dokuz aylık dönemde kapanan firma sayısındaki artış oranı ise yüzde 24.
Burada amaç aslında içimizi karartmak ya da kötü bir senaryo yazmak değil.
Ülkemizin en sevdiğim yanlarından birisi de aslında birlik beraberlik ruhudur.
Biz bu ruh ile birçok sıkıntılı günü atlattık.
Zaman üretme, tasarruf yapma ve birlik olma günü.
Belki de unutmaya başladığımız değerlerimizi yeniden hatırlama günü.