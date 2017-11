Zayıf olmak mecburiyetinde değilim. kilolarımla sevin beni…

Uzun yıllardır kilo verme ilaçlarından dolayı ölenlerin haberlerini hepimiz duyuyoruz.

Zek Müren’in de kilo verme ilaçlarından etkilendiğinden bahsedilmişti. Zeki Müren’in vefatı beni ve tüm ailemi derinden etkilemişti.

Zeki Müren’in son yıllarında kilosundan rahatsız olduğu ve bunun ile ilgili özel dikkat gösterdiği herkesin malumu.

Halbuki, o Zeki Müren. Biz onu fiziksel özellikleri için değil, insanlığı ve o muhteşem ışığı için sevdik.

Sesi kalplerimize ulaştı ve belki de Türkiye tarihinin toplu olarak en çok sevilen ve saygı duyulan sanatçısı oldu.

Lakin ne kadar acıdır ki kilo almak, şişmanlamak adeta suç!

Herkesin üstünde müthiş bir baskı var. Mankenler hatta dünya güzelleri bile tedirginlik yaşıyor ve devamlı detoks yapıyorlar.

Kim ne derse desin, fiziksel görünüş inanılmaz önemli bir noktaya taşınmış durumda.

Sosyal medyada en çok takipçisi olan oyuncu veya ünlüler en yakışıklı veya en güzel olanlar.

Bütün neuro-marketing uzmanlarının da söylediği gibi seks satıyor. Bu da insanlık olarak henüz yüksek bir bilince geçmediğimizi gösteriyor aslında.

Tabi güzellik ve yakışıklılık anlayışı da toplumun içinde zamanla kalıplara oturmuş durumda…

Son dönemde mide küçültme ameliyatları hat safhaya ulaşmış durumda. Artık durum öyle bir noktaya geldi ki insanlar özellikle kilo alıyor ve öyle mide ameliyatı oluyorlar.

Ayşe Arman’ın sosyla medyasında Özge Şeker’in vefatı ile ilgili yazıyı gördüğüm zaman çok üzüldüm.

Ben de yaklaşık son 6 sene içinde 30 kilo aldım. Ve etrafımdan bazı insanlardan “Can mide ameliyatı olsana, Can zayıfla, Can çok kilo almışsın, Can zayıflasan daha iyi olur” gibi sayısız yorum alıyorum yıllardır.

Ya ben hayatımda mutluyum, severek yiyorum, yemekten keyif te alıyorum. Kilolarımla bir derdim de yok. Ama resmen insanların baskısı ve televizyona çıkıyorum kötü duruyor diye kendimi dikkat ederken buluyorum.

Tabi aslında sağlıklı beslenmek ve en önemlisi insanın kendine iyi bakması çok önemli.

İnanılmaz bir kolektif sözel taciz yaşıyoruz. Ve bu o kadar herkesin zihnine kazınmış bir durumda ki bunu her an toplu bir travma olarak yaşamaktan kendimizi alamıyoruz.

Şu an bu yazıyı yazarken düşünüyorum da, Gülse Birsel inanılmaz, zeki yaratıcı ve olağanüstü dahiyane yazı yeteneği olan bir isim. Tabi aynı zamanda fiziksel olarak çok güzel, uzun boylu ve sempatk bir bayan. Eğer bu fiziksel özelliklere sahip olmasaydı, yine bu kadar göz önünde olur muydu?

Bence olurdu, çünkü dehşet zeki… Yazdığı her yazıyı heyecanla okuyor onun imza attığı bütün projelerin başarılı olacağını biliyorum.

Yine Ayşe Arman perspektifi çok geniş, vizyoner, müthiş zeki, çalışkan, başarılı, iyi kalpli, insani yetileri çok yüksek, erdemli v.s.. saymakla bitmeyecek sonsuz özellikleri olan birisi. Eğer Ayşe Arman güzelliğine, çekiciliğine ve karizmasına sahip olmasaydı böyle başarılı olur muydu?

Bence kesinlikle olurdu… Çünkü hayatın içinde herşey görüntü değildir. Herşey seksapel değildir.

Müthiş güzel olan ama adını bile unuttuğumuz o kadar çok insan var ki…

Güzellik kavramı da bizim kafamızda oluşturduğumuz bir şey.

Belki bundan birkaç yüz yıl önce, Ayşe Arman ve Gülse Birsel hatta şu an ki dünya güzelleri çirkin olarak nitelendirilebilirlerdi.

Sonuç olarak artık birbirimize kilo mu aldın?

Kilo vermişsin!

Biraz zayıflamalısın!

Dört kilo versen harika olur!

Sadece 6 kilom var!

...gibi cümlelerle adeta hepimizin içinde kaybolduğu bu kabusu sonlandıralım.

Herkes zayıf olacak diye bir şey yok. Sağlıklıysanız ve kendinizi sağlıklı hissediyorsanız gerisi hikaye…

Siz kendinizi sevdiğiniz, kilolarınız ile barıştığınız zaman, ilişki hayatınızda kilolarınızdan dolayı hiç bir sorun yaşamazsınız.

Bunun sayısız örneğini gördüm. İnanılmaz kilolu, obez denen kişilerin müthiş yakışıklı adamlar ile ve müthiş güzel kadınlar ile beraber olduğuna da şahit oldum. Ve bu ilişkiler ticari ilişkiler değildi.

Ama siz bir kaç kilo veya her ne kadar ise kilonuz, onlardan dolayı moralinizi bozar, kendizi yargılarsanız evren size bir çok kapıyı kapatır. Çünkü evren kendini seven insanlara bütün kapılarını açar.

Tabi bu noktada bence herkese bazı görevler düşüyor.

Kilolu erkek ve kadınlar dizi ve filmlerde komedi olarak değil, aynı zamanda aşık ve baş rol olarak oynamalılar…

Güzellik yarışmalarına kilolu kadın ve erkeklerde katılmalı.

Ünlü modacılar kilolu erkek ve kadınları özellikle podyumlarına almalılar.

Yani bu algıyı hep beraber kırmalıyız…

Sevginin kaynağı lütfen tüm bedenimi gerçekten sevebilmemi sağla.

Sizi seven bir Can…