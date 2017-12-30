Yılbaşı gecesi ben de Teve2 ekranlarındayım...

Gerçek anlamı ile hayatımın her günü bambaşka güzellikte bir mucizeye dönüşüyor.

Bu ara kendi üstümde her zaman olduğumdan daha çok çalışıyor ve tam bir değişim, dönüşüm yaşıyorum.

Son dönemde özellikle çevremde bir çok insanın yaşadığı zorlukların ve sıkıntıların içinde hemen pes etme eylemine girdiklerini görüyorum.

Benim bunca yıllık enerjisel farkındalık serüvenimde aldığım en önemli derslerden bir tanesi, eğer son dakikaya kadar mucizelere inanır, düşler, inanır ve yaşarsan, hayal edebileceğinden, düşünebileceğinden çok daha büyük mucizeler yaşayabiliyorsun.

Çok sayıda kişi karşısına bir zorluk çıktığı zaman o durumun içinde, çözüme yönelmek, neden bunu yaşadığına dair soru sormak ve farkındalık yaşamayı seçerek, farkındalığın ışığı ile yaşadığı zorluğu bir mucizeye dönüştürmeyi kolay kolay seçmiyor. Ve insanların en büyük hatası kıskançlık duygularının onları ele geçirmesine izin vermeleri...

Kıskandığınız zaman ve başkasının sahip olduğu bir şeyi kıskandığınızdan dolayı kaybetmesini istediğinizde kendiniz de zarar görüyorsunuz. Çünkü haset duygular adeta sizi bir kara deliğe dönüştürüyor ve eğer farkındalık geliştiremezseniz adeta sizi ele geçiriyor.

Benim yaşamım boyunca en büyük kazanımlarımdan ve kendimde geliştirdiğim kalitelerimden biri, başkalarının iyiliğini istemem ve başkalarının mutluluğundan mutlu olmamdır.

İnsanlar bir zorluk yaşadıkları zaman hemen yokluk duygusunu büyütüyorlar. Halbuki asıl yapılması gereken farkındalığa yönelmek ve başkalarının mutluluğundan da mutlu olmaktır. Bunun yerine hemen bir isyanları oynamalar, kızgınlık, öfke, yargılar ve küsme durumları havalarda uçuşabiliyor...

Hayatın içinde gerçek anlamı ile sevgide kalan, erdemli olmayı seçen, mucizelere inanan ve farkındalıkla yaşayan insanlar kazanıyor.

Birisi büyük bir başarıya sahip olduğunda veya gücü eline geçirdiği zaman kazanmış sayılmıyor. Aslında tam o sırada elde ettiği başarı ve güç ile kazanmaya yönelik süreci başlıyor.

İnsanlar bir konum elde ettiklerinde, güce kavuştuklarında ve başarılara sahip oldukları zaman artık tam anlamı ile olduklarını düşünürler ama aslında tamam olduğunu düşünmek, yok oluşun başlangıcıdır.

O yüzden insan her daim, gerçek kazanımın kendi içsel başarısı ve anlık değil hayatının sonuna kadar uzun sürede elde ettiği başarılar olduğunu fark etmelidir.

Yaşam her insana elbette bir çok şans veriyor, lakin bu şansları nasıl değerlendirecekleri o insanlara bağlı.

Bütün bunlara baktığımız zaman hayatın kendisi bambaşka mucizevi bir deneyim.

Ve ben bu yılbaşına da bir mucize ile giriyorum.

Yılbaşı akşamı 18:45‘te Teve2 ekranlarında “Can Aydoğmuş ile 2018 Burç Yorumları” programım ile karşınızdayım.

Gelecek dönem bambaşka mucizelerle karşınıza çıkmaya devam edeceğim... Her gün sevgi ve inançla çalışıyor, üretiyor ve gelişiyorum...

Sevinin kaynağının gücü, lütfen 2018 yılında hayallerimin ötesinde mutluluklar yaşamamı sağla.

Sizi seven bir Can...