Yeni ay başladı ve Merkür gölgesi bitti... Astrolojik farkındalığın önemi: Astrolojiyi öğrenin...

Valla neredeyse 2 aydır bu günü bekliyorum. Merkür’ün ters dönüşü ardından gölgesi, bazı gezegenlerin kendi haritamdaki konumlarından dolayı önemli görüşme ve adımlarımı ileri tarihlere atmıştım.

Bazı arkadaşlarım Can işlerim bir türlü akmıyor, her şey çok yavaş, haber alamadım, gibi bir çok sorular ile bana geliyorlardı.

Benim de hep söylediğim şu Rahu ve Ketu 9 Eylül’de ev değiştirsin, ardından 12 Eylül’de Jüpiter ev değiştirsin, bir de şu Merkür’ün ters dönüşü ve gölgesi bitti mi tamamdır.

Gerçekten evrensel sistem öyle bir şey ki, Merkür‘ün gölgesinin bittiği gün, yani 20 Eylül tarihinde yeni ay var. Yani evren bize diyor ki şu ana kadar oldukça çok şey öğrendin, ciddi bir süreçten geçtin ve hadi artık hayatına yeniden başla...

Bugün gerçek anlamda tohumlar atmak ve yeni baştan başlamak için çok güzel bir gün. Aynı zamanda 27, 28 ve 29 Eylül tarihleri de çok güzel tarihler bilginiz olsun.

Bu süreçte nelerin nelerin farkına vardım bir bilseniz. Her gün kendim, sistemim, yaşamımın akışı ve hayatımın işleyiş biçimi adına yeni yeni şeyler öğreniyorum.

Astrolojik farkındalık da burada çok önemli bir yer tutuyor. Eğer olduğum dönemin içinde gezegenlerin benim ve sistemim üzerindeki etkisini bilmesem, “Bunlar neden böyle oluyor? Benim günahım ne? Benim suçum ne? Ben nerede hata yaptım? Bıktım artık...” gibi söylenen bir insana dönüşebilirdim.

Lakin astrolojik farkındalığım ve hayatın akışına kendimi bırakmam ve akışa tam anlamı ile güvenmeyi öğrenmem ile beraber gerçek anlamda çok rahatlıyorum. Evren ile uyum içinde yaşamaya başladığım zaman da herşey bambaşka oluyor. Bu adeta birisi ile yaşadığınız zaman onun huyunu suyunu öğrenmeniz ile beraber her şeyin daha kolaylaşmasına benziyor.

O yüzden bence herkes gidip astroloji haritasına baktırmak değil gerçek anlamda astrolojiyi öğrenmeye başlamalı. Kendinize yapacağınız belki de en büyük iyiliklerden bir tanesi budur.

Çocuklarınızın ve çevrenizde zor zamanlardan geçen insanların mutlaka astroloji öğrenmesine yönlendirici olun.

Astroloji insanlar için gerçek anlamı ile karanlığın içindeki bir ışıktır. Şahsen benim için öyle oldu ve olmaya devam ediyor. Özellikle de vedik astroloji öğrenmenizi çok tavsiye ediyorum.

Sevginin kaynağının gücü lütfen bilincimin, hayallerimin ötesinde beni neşe ile dolduracak şekilde aydınlanmasını ve o neşe ile bu bedenimde uzun bir ömür yaşamamı sağla...

Sizi seven bir Can...