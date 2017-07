Türkiye'nin mucizesi Bodrum ve odamdaki akrep

Bodrum'un gerçek anlamda insanı arındıran ve içindeki tüm karmaşayı durduran bir enerjisi var.

Hayatımın şu anına kadar devamlı insanlardan Bodrum'a gittim ve ayrılnak istemedim, Bodrum'a yerleşiyorum, Bodrum'a yerleştim ve çok mutluyum... şeklinde bir çok cümle duydum.

Bodrum bu yaşanılan deprem ile birlikte aslında bu kadar insanın, buraya karşı çekim hissetmesinin hiç te boşuna olmadığını kanıtladı. Bodrum’daki deprem 6.8 şiddetinde olmasına rağmen tek bir yıkılan yerin olmaması ve hiç bir can kaybının olmaması adeta mucize...

Tabi bu aynı zamanda Bodrum'un zeminin tamamen kayalık olmasından da kaynaklanıyor. Bu deprem Türkiye'nin herhangi başka bir şehrinde olsaydı, olabilecek felaketi düşünmek bile istemiyorum.

Biliyorsunuz 1999’da olan ve sayısız insanın vefatına, adeta tüm Türkiye'nin bir kabus yaşamasına neden olan deprem de 7,4 şiddetindeydi.

Bu yüzden Bodrum'un çok daha fazla değerini bilmemiz ve Bodrum'u değil terketmek tam tersine buraya çok daha fazla özen göstermemiz çok önemli.

Elbette bunun haricinde gelecekte olabilecek depremlere karşı Türkiye'nin bütün şehirlerindeki insanlar önemlemlerini almalı, hazırlıklarını yapmalı ve tüm kontrollerini tekrar gözden geçirmeli diye düşünüyorum.

Bunların yanında Türkiye’deki her şehrin kendine özel bir enerjisi var. Bodrum’un kayalıklarının yaydıkları enerjiden dolayı gerçek anlamda insanların üstünde yarattığı müthiş olumlu bir enerji var.

Bence Bodrum kendi içinde keşfedilmeyi bekleyen pek çok hediye barındırıyor.

Şu an Bodrum’un deniz kenarında değil, dağlarında kalıyorum. Bodruma gelmeme rağmen, ayaklarımı hiç denize dokundurmadım. Kumsalın ve Bodrum’un lükslerinin yanından geçmedim. Sadece Bodrum dağlarında doğa ile iç içe inzivadayım.

Dün gece odama girdiğim zaman bir akrep gördüm. Kaldığım yerin yetkililerine söylediğim zaman hemen heyecan koptu. Akrepin öldürülmesini hiç istemedim. Hepimizin yaşam hakkımızın olduğu gibi onun da yaşam hakkı var. Onun da yavruları, onun da bir yaşamı ve onun da doğada bir görevi var.

Bir kağıt ve bardak yardımı ile ona zarar vermeden alıp doğaya serbest bırakabildiler ve bu beni çok mutlu etti...

Doğa hiç bir zaman bizlerin üzüntüyü ve sevgiyi hissetmek yerine, öfkeye kendimizi kaptırmamız, korkularımızdan dolayı birbirimize saldırmamız kadar bize zarar vermiyor.

Aslında her şeyin ama her şeyin altında sevgi yatıyor. Bunu keşfettiğimiz zaman her şey şifalanıyor. Gerçek şifa sevgide, kabullenmede ve bütünü olduğu gibi sevmekte yatıyor.

Sevginin kaynağı lütfen kalbime gel ve kalbimi hayallerimin ötesinde sevgiye aç ve o sevgiyi bana yaşat...

Sizi seven bir Can...